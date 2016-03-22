Hoe wij koffiezetapparaten testen

Koffiezetten (40%)

We meten hoe goed het apparaat koffie zet. Als dit goed gaat, dan is de kans groot dat de kwaliteit van de koffie prima is.

Temperatuur van de koffie

We meten de temperatuur van een versgezette volle pot en met de minimale hoeveelheid. En we meten de temperatuur van de koffie na 15 en 30 minuten.

Isoleren

De temperatuur van de koffie in een thermoskan wordt gemeten na 1, 2 en 4 uur. Dit oordeel wordt niet meegewogen, maar als de kan onvoldoende isoleert krijgt het apparaat met thermoskan puntenaftrek.

Snelheid

We meten hoeveel minuten het duurt om de minimale en maximale hoeveelheid koffie te zetten. We rekenen de tijd om naar dezelfde hoeveelheden, zodat de apparaten eerlijk vergeleken worden.

Waterverbruik

Tijdens het koffiezetten gaat er water verloren door verdamping en in het filter. We meten hoeveel water niet in de koffiepot terechtkomt.

Kwaliteit van de koffie (30%)

Een panel van 10 getrainde proevers proeft de versgezette koffie. Het panel beoordeelt de koffie op:

Aroma

Uiterlijk

Intensiteit

Stroperigheid

Bitterheid

Zuurheid

Balans van de smaken

Van apparaten met een aroma-regelaar wordt koffie gezet en geproefd op de gewone stand én de maximale aroma-stand. Bij modellen met een ingebouwde maler beoordelen we ook de smaak van deze gemalen bonen. De koffie uit de test bestaat uit arabicabonen. Deze zijn het meest geschikt voor een vergelijkende smaaktest als deze.

Gebruiksgemak (20%)

Een koffiezetapparaat is eenvoudig in gebruik. Toch kun je je flink irriteren aan onderdelen die nét niet lekker werken. We beoordelen de volgende aspecten:

Koffiepot

Vullen met water

FIlterhouder

Druppelstop

Bediening

Schoonmaken

Ontkalken

Opbergen

Geluid

Constructie / degelijkheid

Gebruiksaanwijzing

Energieverbruik (10%)

Gemeten wordt hoeveel energie het koffiezetapparaat verbruikt bij het zetten van een volle pot en de minimale hoeveelheid koffie. Ook meten we hoeveel energie het apparaat verbruikt om de koffie 30 minuten warm te houden. Apparaten met een thermoskan verbruiken hierbij geen energie.

Deze koffiezetapparaten testen wij

Glazen kan en thermoskan

We testen koffiezetapparaten met glazen kan en met thermoskan van uiteenlopende prijzen en merken. We selecteren de apparaten op basis van de (te verwachten) verkoopcijfers. Daarom testen we in verhouding meer apparaten met een glazen kan. Je vindt om die reden ook vooral de grote merken in de gangbare prijsklassen terug in de vergelijker van koffiezetapparaten.

Ingebouwde koffiemolen

Sommige koffiezetapparaten hebben een ingebouwde koffiemolen. De smaak van de koffie testen we bij deze modellen met zowel de gemalen koffie uit de ingebouwde maler als de standaard voorgemalen koffie.

Senseo

Ook hebben we de populairste Senseo-apparaten getest. De resultaten vind je terug in de vergelijker. Bekijk tips om een Senseo- apparaat te kopen.