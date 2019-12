Hoe wij koffiezetapparaten testen

Koffiezetapparaten in de test

We testen koffiezetapparaten voor filterkoffie met glazen kan en met thermoskan van uiteenlopende prijzen en merken. We selecteren de apparaten op basis van de (te verwachten) verkoopcijfers. Daarom testen we in verhouding meer apparaten met een glazen kan. Je vindt om die reden ook voornamelijk de grote merken in de gangbare prijsklassen terug in de vergelijker van koffiezetapparaten.

Koffiepadapparaten verschillen teveel van filterkoffiezetapparaten dat we ze niet 1-op-1 met elkaar kunnen vergelijken. Hoewel we zo nu en dan enkele van deze apparaten testen, publiceren we die niet in de vergelijker. Bekijk de meest recente test Senseo-apparaten.

We testen sporadisch ook modellen die zelf bonen kunnen malen. Hiervan testen we alleen met gemalen koffie, zoals de andere koffiezetapparaten.

Prestatie

Temperatuur van de koffie: Hoe warm is de koffie direct na het zetten? En na verloop van tijd? De temperatuur met een thermoskan wordt langer gemeten, tot aan 4 uur na het zetten.

Waterverbruik: Hoe efficiënt loopt het water door de koffie? Er gaat altijd wat water verloren door verdamping en in het filter.

Doorlooptijd: Hoe lang duurt het om de minimale en maximale hoeveelheid koffie te zetten?

Smaak koffie

Een panel van 10 getrainde proevers proeft de koffie. Als het model een aromaschakelaar heeft, dan zetten we zowel koffie op de standaardstand als op de sterkste stand. De koffie wordt vervolgens beoordeeld op:

aroma

uiterlijk

intensiteit

stroperigheid

bitterheid

zuurheid

balans van de smaken

We testen koffie die bestaat uit arabicabonen. Doordat de arabicaboon aromatischer is dan robustaboon en minder bitter van smaak leent hij zich goed voor een vergelijkende smaaktest. Bij een goede koffiemachine zullen de smaak en aroma’s van de arabicakoffie voller tot uiting komen.

Gebruiksgemak

Klaarmaken voor het koffiezetten

Schenken

Schoonmaken

Ontkalken

Energieverbruik

We meten het energieverbruik op verschillende momenten:

Voor het koffiezetten

Om de koffie 30 minuten warm te houden

Standby gedurende een uur

