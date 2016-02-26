Koffiezetapparaat kopen: waar let je op?

Wil je een apparaat kopen waarmee je filterkoffie zet? Dan kun je op een aantal dingen letten in de winkel. Kies je bijvoorbeeld voor een traditioneel koffiezetapparaat of voor een Senseo? En wil je een glazen kan of een thermoskan?
Wil je weten welk koffiezetapparaat het beste bij je past? Of welk Senseo-apparaat ideaal is voor jou? Met onze keuzehulp kies je in een paar stappen het juiste apparaat.
Welk soort apparaat je zoekt, hangt af van het soort koffie dat je graag drinkt.
Filterkoffie zet je met een traditioneel koffiezetapparaat of met een Senseo-apparaat. Filterkoffie heeft een bittere, iets gebrande koffiesmaak. De koffie heeft geen cremalaag en wordt traditioneel gedronken in een kopje van 125 ml. Je kunt vergelijkbare koffie zetten met een cafetière (ook wel French Press).
Je zet een espresso met een volautomaat, pistonmachine of koffiecupmachine, zoals een Nespresso of Dolce Gusto. Espresso smaakt milder dan filterkoffie en heeft een cremalaag. Je zet het in een klein kopje van zo'n 40 ml. Je kunt vergelijkbare koffie zetten met een percolator (ook wel moka of espressopotje).
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Een koffiezetapparaat werkt met een filter met gemalen koffiebonen. De verhouding koffie en water bepaalt de sterkte.
De meeste apparaten zetten goede kwaliteit filterkoffie. De apparaten verschillen het meest in de functies die erop zitten. Met een filterkoffiezetapparaat zet je eenvoudig grotere hoeveelheden koffie tegelijk. En deze kun je vervolgens warmhouden. Ideaal voor een grotere groep mensen.
Een Philips Senseo-apparaat werkt met koffiepads, waarmee je met 1 pad 1 kop koffie zet. Je zet maximaal 2 kopjes tegelijk, wat erg snel gaat. Wil je meer koffie zetten, dan is een Senseo minder geschikt.
Koffie uit koffiepads smaakt anders dan gewone filterkoffie en heeft een schuimlaag op de koffie. Onderling verschillen de Senseo-apparaten weinig in smaak. De grootste verschillen zitten in de functies, waterreservoir en gebruiksgemak.
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Tips bij het kopen van een Senseo-apparaat
Bij een traditioneel koffiezetapparaat heb je de keuze uit een glazen koffiekan of een isolerende thermoskan.
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Koffiezetapparaten met glazen kan
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Koffiezetapparaten met thermoskan
Elk koffiezetapparaat geeft een maximale hoeveelheid kleine en grote kopjes aan. Een groot kopje is rond de 125 ml. Dat is zo'n traditioneel koffiekopje met schotel vol koffie. Er gaan gemiddeld zo'n 10 'grote' kopjes uit een volle pot. Maar er zijn ook compacte modelletjes voor 2 koppen. Of juist hele grote apparaten voor wel 12 koppen.
Het kan per apparaat verschillen hoe groot de aangeduide kopjes zijn. Je kunt dus nog beter het aantal liter van het waterreservoir vergelijken. Dat is gemiddeld zo'n 1,25 liter. Kleine koffiezetapparaten zijn er vanaf 0,3 liter. Grote koffiezetapparaten hebben een capaciteit tot wel 1,7 liter.
Als je het water in het waterreservoir giet, wil je graag zien hoeveel koppen je kunt zetten. De markering van het waterpeil is niet altijd even duidelijk te zien. Soms zie je het pas als je de klep opent. Een koffiezetapparaat met een extern waterpeil is dan handiger.
Meestal giet je het water met de koffiekan in het waterreservoir. Maar sommige modellen hebben een uitneembaar waterreservoir. Die pak je van het apparaat en vul je onder de kraan. Zo'n reservoir maak je ook makkelijker schoon.
Als je een pot versgezette koffie wilt op een later moment, kies dan voor een koffiezetapparaat met een timer.
Sommige koffiezetapparaten hebben een aroma-regelaar, of aroma selector. Daarmee kies je tussen een milde of een sterk aromatische koffie. Dit beïnvloed de smaak van de koffie een beetje. Maar wil je echt sterkere koffie, dan is een extra schep het meest effectief.
Het is makkelijker vullen als de koffiefilterhouder naar opzij zwenkt, dan wanneer de filterhouder naar boven klapt. Als je bijvoorbeeld een plankje boven het apparaat hebt hangen. Kies dan voor een koffiezetapparaat met zwenkfilter.
Soms heeft een koffiezetapparaat een ingebouwde koffiemolen, zodat je koffie zet met versgemalen koffiebonen. Deze apparaten zijn een stuk duurder. De stap naar een volautomatische espressomachine is dan snel gezet. Je kunt de koffie ook malen met een losse koffiemolen. Deze zijn al verkrijgbaar voor een paar tientjes.
Elk koffiezetapparaat moet je op den duur ontkalken. Dit kun je langer laten wachten als het water in de machine al een beetje ontkalkt wordt door een meegeleverd waterfilter. Houd er rekening mee dat je wel extra moet betalen als je een nieuw waterfilter nodig hebt.
Als je de kan wegneemt, wil je niet dat er nog koffie uit de uitloop drupt. Een druppelstop voorkomt dit. Daar wordt nog flink mee geadverteerd, maar vrijwel alle koffiezetapparaten hebben dit.
Om brandgevaar én energieverspilling te voorkomen, schakelen koffiezetapparaten automatisch uit. Dit doen ze allemaal, het is zelfs wettelijk verplicht na 40 minuten. Bij een enkel model kun je instellen dat hij langer aan blijft.
Een koffiezetapparaat kost gemiddeld zo’n €80, uiteenlopend van €20 tot boven de €200. Een goed koffiezetapparaat hoeft niet duur te zijn. Die heb je al voor zo’n €40. De slechtste modellen zijn wel ook de goedkoopste.
Filterkoffie zetten met gemalen koffiebonen is verreweg het goedkoopst. Een kopje koffie kost maar een paar cent, terwijl koffiecupjes of koffiepads een stuk duurder zijn.
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