Koffiezetapparaat kopen: waar let je op?

Welk soort apparaat je zoekt, hangt af van het soort koffie dat je graag drinkt.

Filterkoffie

Filterkoffie zet je met een traditioneel koffiezetapparaat of met een Senseo-apparaat. Filterkoffie heeft een bittere, iets gebrande koffiesmaak. De koffie heeft geen cremalaag en wordt traditioneel gedronken in een kopje van 125 ml. Je kunt vergelijkbare koffie zetten met een cafetière (ook wel French Press).

Espresso

Je zet een espresso met een volautomaat, pistonmachine of koffiecupmachine, zoals een Nespresso of Dolce Gusto. Espresso smaakt milder dan filterkoffie en heeft een cremalaag. Je zet het in een klein kopje van zo'n 40 ml. Je kunt vergelijkbare koffie zetten met een percolator (ook wel moka of espressopotje).

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