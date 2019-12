Koffiezetapparaat kopen: waar let je op?

Bij filterkoffiezetapparaten heb je de keuze uit een glazen kan of thermoskan.

Glazen kan

Koffiezetapparaten met een glazen kan worden verreweg het meest verkocht. De apparaten zijn dan ook vaak goedkoper dan met een thermoskan. Een glazen kan werkt prima als je de koffie binnen korte tijd opdrinkt.

Een warmhoudplaatje houdt de koffie in de glazen kan wel even warm, maar alleen van onderaf. Bovendien kost het energie om het apparaat aan te laten staan. Heb je een losse thermoskan, dan is het een optie om de koffie daar in warm te houden.

Thermoskan

Bij een koffiezetapparaat met thermoskan, druppelt de koffie rechtstreeks in de thermoskan. Vaak zijn deze modellen wat duurder dan met een glazen kan. De koffie blijft langer warm in de kan. Het scheelt ook energiekosten, omdat er geen warmhoudplaatje nodig is. Het is ook handig dat je de koffie in de kan kunt meenemen.

