Test koffiepads

Test|Met welk merk koffiepads zet je de lekkerste koffie? En welk is het duurzaamst? De duurste is €0,14 per kopje, maar beslist niet de lekkerste volgens ons panel. En bovendien ook niet de duurzaamste. Voor slechts €0,06 per kopje heb je wél een lekkere en duurzame koffie. De koffiepads van Senseo vallen tegen.

Bijna 70 consumenten proefden 18 merken regular koffiepads. Natuurlijk testten we de koffiepads van Senseo en Douwe Egberts. Aan ons smaakpanel schotelden we ook die van Albert Heijn, Aldi, Ekoplaza, G’woon, Hema, Jumbo, Kanis & Gunnik, Kruidvat, Lavazza, Lidl, Marqt, Ok€ en Plus voor. Opvallend is dat de duurste koffiepad niet de lekkerste is én ook op duurzaamheid niet hoog scoort.

De geteste pads

Merk & type Prijs p/stuk Hema Regular €0,06 Aldi Moreno Regular €0,07 AH Basic Regular €0,07 G'woon Regular €0,07 Jumbo Regular €0,07 Kanis & Gunnink Regular €0,07 Kruidvat Regular €0,07 Lidl Bellarom Regular €0,07 Ok€ €0,07 Plus Regular roast €0,07 Bio+ Milde smaak €0,08 AH Perla Classic roast €0,09 AH Perla Biologisch Classic roast €0,10 Douwe Egberts Aroma rood €0,10 Senseo Classico €0,10 Ekoplaza Regular €0,11 Marqt Biologische pads €0,11 Lavazza Classico €0,14

Prijzen zijn van april 2019. Oké, Bio+ en G’woon zijn onder andere verkrijgbaar bij Plus en Coop. Lavazza bij Albert Heijn.

Wat verder opviel

In de meest koffiepads zit een blend van Arabica- en Robustabonen. Maar op de verpakking staat zelden in welke verhouding. In sommige pads zit 100% Arabica.

Laat je niet verleiden door termen als 'zacht', 'mooi' en 'heerlijk cremalaagje'. Senseo-koffie heeft geen crema- maar een schuimlaagje. Cremalaagjes horen thuis op een espresso.

Douwe Egberts en Aldi hebben hun eigen duurzaamheidsprogramma. Dit is beter dan niets, maar een keurmerk, zoals UTZ of Fairtrade, heeft de voorkeur.

Op de verpakking staat vaak een smaaksterkte. Bijvoorbeeld ‘sterkte 3 op een schaal van 5’. Maar merken onderling vergelijken is lastig, omdat de schalen tussen merken verschillen.

