Prijspeiling goedkoopste koffie

We drinken gemiddeld 4 kopjes koffie per dag. Dus prijsverschillen voor een pak koffie tikken aardig aan. Waar is koffie het goedkoopst? En zijn de verschillen tussen de supermarkten groot? Wij onderzochten de prijzen van 13 ketens.

Flink besparen

Voor bonen en gemalen koffie zijn Picnic en Hoogvliet 5% goedkoper dan gemiddeld. Spar is 10% duurder. Poiesz is de een-na-duurste supermarkt voor koffie. Spar noemt zichzelf trouwens geen supermarkt maar een gemakswinkel. De winkels zitten vaak bij een trein- of tankstation of in een stadscentrum. Maar omdat Spar ook buurt- en dorpssupermarkten heeft, beschouwen wij de keten als supermarkt.

Kijken we alleen naar koffiebonen dan is Picnic nog iets goedkoper en Spar wat duurder dan gemiddeld. Bij gemalen koffie zijn Dirk en Hoogvliet de goedkoopste winkels.

De prijsverschillen bij koffie zijn niet zo groot als bij veel andere producten die wij peilen. Maar bij bijna 2 op de 3 pakken koffie zien we een prijsverschil van minstens 10%. Het gaat vaak om een paar dubbeltjes, maar soms om meer geld. En als je bedenkt hoeveel koffie we drinken, kan de besparing flink oplopen.

Prijsindex koffie (bonen en gemalen koffie)

Hoogvliet, Picnic 95 Dirk 96 Vomar 97 Deka, Jumbo 100 Deen 101 AH, Coop, Jan Linders, Plus 103 Poiesz 104 Spar 110

Peilmoment: november 2018

2 soorten koffiebonen

Er zijn 2 soorten koffiebonen: Arabica en Robusta. Arabicabonen bevatten veel minder cafeïne dan Robustabonen en zijn milder en aromatischer van smaak. Robustabonen hebben zo’n stevige smaak dat ze alleen gemengd met Arabicabonen worden verkocht. Dat wordt op de verpakking vaak aangeduid met ‘blend’.

Ongeveer de helft van de koffies uit onze peiling is Arabica, de rest is blend. Arabicabonen zijn meestal duurder omdat ze een lagere opbrengst hebben en groeien in hoge gebieden met een mild klimaat. Ook in onze peiling is Arabicakoffie over het algemeen wat duurder dan blend.

Eerlijke prijzen?

Op koffie valt dus wel wat te besparen. Maargoedkope koffie heeft ook een andere kant. Want uit onderzoek blijkt dat koffieboeren steeds minder verdienen. Op dit moment verdienen ze minder dan de productie kost. Als de wereldmarktprijs daalt zullen zij eerder inleveren dan andere bedrijven in de keten. De precieze marktwerking is lastig te doorgronden. Net als de relatie tussen de prijs in de winkel en de prijs die een koffieboer krijgt.

Fairtade

Wil je met een geruster hart koffie drinken? Kies dan voor koffie met een keurmerk als Fairtrade. Deze merken garanderen een minimumprijs voor koffie. En voor de prijs hoef je het niet te laten. Fairtrade koffie is niet per se duurder dan koffie zonder keurmerk. Lees meer over duurzame koffie.

