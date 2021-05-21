Op verpakkingen in de supermarkt staan allerlei logo's en keurmerken. Dat maakt het niet altijd makkelijk om te zien welke echt iets zeggen over duurzaamheid. Milieu Centraal heeft daarom, samen experts, een lijst met topkeurmerken samengesteld. Dit zijn keurmerken die binnen hun productgroep tot de strengste en betrouwbaarste behoren. Ze scoren goed op ambitie, controle en transparantie. Daarbij wordt gekeken naar milieu, dierenwelzijn en/of mens en werk.

Kies je voor een product met een topkeurmerk? Dan weet je dat het keurmerk duidelijke eisen stelt en onafhankelijk wordt gecontroleerd.

Topkeurmerken voor voeding

Hieronder staan de topkeurmerken die Milieu Centraal heeft geselecteerd:

Let op: een keurmerk is niet in elke productgroep automatisch een topkeurmerk. Dat hangt af van de eisen binnen die productgroep en van de beschikbare alternatieven.

Keurmerkenwijzer

Wil je weten wat een keurmerk precies betekent? Kijk dan in de keurmerkenwijzer van Milieu Centraal. Daar vind je de beoordeling van ongeveer 300 keurmerken. Experts van Milieu Centraal beoordelen elk keurmerk op de aspecten milieu, dierenwelzijn en op mens en werk. Ook bekijken ze de betrouwbaarheid en transparantie. Zo zie je precies wat de waarde van het keurmerk is.