Het Beter Leven keurmerk is een keurmerk van de Dierenbescherming voor eieren, zuivelproducten en vlees. Er zijn 3 niveaus: 1, 2 of 3 gele sterren. Die sterren zeggen iets over de leefomstandigheden van dieren. Bij producten met 3 sterren is dierenwelzijn het best geregeld.