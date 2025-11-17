Om te zorgen dat jij een duurzame keuze kunt maken, geven we bij producten zoveel mogelijk informatie over onderdelen die invloed hebben op de duurzaamheid. Denk aan energie- en watergebruik. Maar we kijken ook naar de gebruikte materialen, onderhoud en hoe lang we verwachten dat een product meegaat.

We onderzoeken de hele levenscyclus van een product. Zo weten we in welke fase de impact op het milieu het grootst is. Op basis van deze informatie bepalen we hoe belangrijk elk onderdeel is. Dit helpt jou om een milieuvriendelijker product te kiezen.

Producten waarvan we genoeg duurzaamheidsinformatie hebben, geven we een score voor duurzaamheid. Alleen producten die zowel duurzaam als van goede kwaliteit zijn, krijgen het predicaat Hoge Score Duurzaamheid.