Een bereikbaar ideaal

De Consumentenbond vindt dat iedereen altijd een duurzame keuze moet kunnen maken. Duurzame opties moeten voor elke consument beschikbaar én betaalbaar zijn, vinden wij. We proberen daarvoor zo veel mogelijk relevante informatie beschikbaar te maken.

Zo nemen we in tests aspecten mee als repareerbaarheid, levensduur en energieverbruik. Ook kennen we de predicaten Beste uit de test en Beste koop niet toe aan producten die als minder duurzaam uit onze tests komen dan vergelijkbare alternatieven in de markt.

Logische keuze

We moedigen onze leden aan duurzame keuzes te maken. Met slimme tips laten we zien dat dat niet moeilijk hoeft te zijn en dat die keuzes vaak nog meer voordelen hebben, zoals comfort of een besparing op de energierekening.

Als het aan ons ligt wordt de duurzame keuze in de toekomst ook altijd de logische keuze.