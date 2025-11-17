Wij zorgen dat je duurzame keuzes kunt maken. Door producten te testen op duurzaamheid. Door actie te voeren. En door samen zonnepanelen en warmtepompen in te kopen.
Als de salderingsregeling voor zonnepanelen wordt afgeschaft, worden zonnepanelen financieel onaantrekkelijk.
Het is nu te lastig en duur om een kapot product te laten repareren. Dat moet anders.
Wij willen dat duurzaamheidsclaims kloppen. Je moet ze altijd kunnen vertrouwen.
Energie moet voor iedereen betaalbaar blijven. Nu én in de toekomst.
We helpen je om je woning te verduurzamen. Dat kan met veel keuzevrijheid in producten én installateurs. Of met het gemak van onze collectieven.
Om te zorgen dat jij een duurzame keuze kunt maken, geven we bij producten zoveel mogelijk informatie over onderdelen die invloed hebben op de duurzaamheid. Denk aan energie- en watergebruik. Maar we kijken ook naar de gebruikte materialen, onderhoud en hoe lang we verwachten dat een product meegaat.
We onderzoeken de hele levenscyclus van een product. Zo weten we in welke fase de impact op het milieu het grootst is. Op basis van deze informatie bepalen we hoe belangrijk elk onderdeel is. Dit helpt jou om een milieuvriendelijker product te kiezen.
Producten waarvan we genoeg duurzaamheidsinformatie hebben, geven we een score voor duurzaamheid. Alleen producten die zowel duurzaam als van goede kwaliteit zijn, krijgen het predicaat Hoge Score Duurzaamheid.
Zonder leden geen onafhankelijk onderzoek. Samen dwingen we eerlijke prijzen, veilige producten en duidelijke informatie af. Hoe meer leden, hoe luider onze stem.