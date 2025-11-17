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Zo kies je duurzaam

Wij zorgen dat je duurzame keuzes kunt maken. Door producten te testen op duurzaamheid. Door actie te voeren. En door samen zonnepanelen en warmtepompen in te kopen.

Help me verduurzamen

Lees meer over onze Hoge Score Duurzaamheid

Energie besparen?

We helpen je bij het kiezen van producten waarmee jij je huis duurzamer maakt.

Samen inkopen? Geld besparen!

In actie voor jou

We bouwen aan een wereld waar duurzaam leven de standaard is.

  • Zonnepaneel moet lonen

    Als de salderingsregeling voor zonnepanelen wordt afgeschaft, worden zonnepanelen financieel onaantrekkelijk.

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  • Dit kun je niet maken!

    Het is nu te lastig en duur om een kapot product te laten repareren. Dat moet anders.

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  • Stop greenwashing

    Wij willen dat duurzaamheidsclaims kloppen. Je moet ze altijd kunnen vertrouwen. 

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  • Betaalbare en eerlijke energie voor iedereen

    Energie moet voor iedereen betaalbaar blijven. Nu én in de toekomst.

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Woning verduurzamen

We helpen je om je woning te verduurzamen. Dat kan met veel keuzevrijheid in producten én installateurs. Of met het gemak van onze collectieven.

 

 

Kies zelf een product en installateur

Of laat je ontzorgen met onze deals

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Visie
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01 juni 2026

Duurzame keuze moet de normale keuze worden

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Uitgezocht
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31 maart 2026

Tuincentra voedingsbodem voor vage duurzaamheidsclaims

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Uitgezocht
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23 februari 2026

Verantwoord geproduceerde kleding? Die claim zegt vaak niks

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Onderzoek
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18 december 2025

Appelsientje en CoolBest in de fout met duurzaamheidsclaims

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Onderzoek
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17 november 2025

Groen én niet duur: ecolabel vaak een voordelige keuze

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Duurzame keuze? Goede keuze!

Om te zorgen dat jij een duurzame keuze kunt maken, geven we bij producten zoveel mogelijk informatie over onderdelen die invloed hebben op de duurzaamheid. Denk aan energie- en watergebruik. Maar we kijken ook naar de gebruikte materialen, onderhoud en hoe lang we verwachten dat een product meegaat.

We onderzoeken de hele levenscyclus van een product. Zo weten we in welke fase de impact op het milieu het grootst is. Op basis van deze informatie bepalen we hoe belangrijk elk onderdeel is. Dit helpt jou om een milieuvriendelijker product te kiezen.

Producten waarvan we genoeg duurzaamheidsinformatie hebben, geven we een score voor duurzaamheid. Alleen producten die zowel duurzaam als van goede kwaliteit zijn, krijgen het predicaat Hoge Score Duurzaamheid.

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