De consumentenorganisaties roepen op tot een Europees onderzoek en vragen de luchtvaartsector te stoppen met het maken van claims die consumenten de indruk geven dat vliegen duurzaam is. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dit soort claims zijn gewoon niet waar. Vliegen is niet duurzaam en zal dat in de nabije toekomst ook niet worden. We dringen er bij de autoriteiten op aan om hard op te treden tegen deze greenwashing praktijk.’

Bij greenwashing doen bedrijven zich groener voor dan ze daadwerkelijk zijn. De klacht gaat over duurzaamheidsclaims van 17 Europese luchtvaartmaatschappijen: Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian, Brussels Airlines, Eurowings, Finnair, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, SAS, SWISS, TAP, Volotea, Vueling en Wizz Air.

Voorbeelden misleiding

BEUC vond talrijke voorbeelden van misleidende praktijken gericht op consumenten. Zoals een bijdrage vragen om de CO2-uitstoot van een vlucht te compenseren of neutraliseren. Of door consumenten meer te laten betalen om bij te dragen aan het ontwikkelen van duurzame brandstof voor vliegtuigen, terwijl die nog lang niet beschikbaar is. En als ze beschikbaar komen, ze slechts voor een klein deel kerosine zullen vervangen. En ook de suggestie dat vliegreizen ‘duurzaam’, ‘verantwoord’ en ‘groen’ kunnen zijn, is misleidend.

Duurzame alternatieven

Luchtvaartmaatschappijen moeten de extra 'groene' vergoedingen terugbetalen die consumenten betaalden op basis van misleidende beweringen, vinden de organisaties. Daarnaast moeten beleidsmakers aandringen op oplossingen om consumenten betrouwbare, aantrekkelijke en duurzame alternatieven te bieden, zoals treinverbindingen over lange afstanden en van hogere kwaliteit.