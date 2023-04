Repareer meer: geef producten een langer leven

Maak repareren makkelijker

Apparaten die te snel op de vuilhoop belanden hebben een grote impact op onze planeet. Nieuwe producten maken gaat samen met schadelijke uitstoot en uitputting van natuurlijke materialen. Daarnaast is het een aanslag op de portemonnee om steeds iets nieuws te kopen. De oplossing is volgens ons: maak repareren aantrekkelijker.

Eerder stuk dan verwacht

We willen dat fabrikanten producten zo ontwerpen en testen dat ze zo lang mogelijk meegaan. Voor het onderzoek verzamelden we meer dan 16.000 reacties waarbij producten eerder stuk gingen dan verwacht. Repareren was vaak te moeilijk of te kostbaar. Smartphones, printers, wasmachines, tv’s en afwasmachines staan in de top 5.

Wat blijkt: slechts een handvol onderdelen zorgt voor een groot aantal van de defecten. Bij meer dan 1 op de 3 van de kapotte smartphones gaat het om de batterij. Ook problemen met het scherm of de software komen veel voor.

Vallen zonder kapot gaan

We vinden dat zulke onderdelen op een echte manier getest moeten worden. Zoals je ze in het dagelijks leven gebruikt. Een smartphone moet bijvoorbeeld vaak kunnen vallen op een stenen ondergrond, zonder kapot te gaan. Maar ook de software is van groot belang. Die moet op z’n minst de hele levensverwachting van een product updates krijgen.

En de wettelijke garantietermijn moet flink worden verlengd, afhankelijk van de productgroep. Van een wasmachine verwacht je bijvoorbeeld dat deze lang meegaat. Langer dan de minimale wettelijke garantietermijn van 2 jaar. En het zou fijn zijn als fabrikanten daar bovenop een langere commerciële garantie aanbieden, zonder bijbetaling.

Prijs van repareren te hoog

Het moet ook eenvoudiger en betaalbaarder zijn om producten te (laten) repareren. De prijs kan nogal eens een hindernis zijn. Dat begint al bij het verbeteren van de diagnose van een defect. Als een apparaat aangeeft wat er stuk is, moedigt dat aan om te repareren.

Veel producten zijn op dit moment niet ontworpen voor een reparatie. Een apparaat uit elkaar halen kost al onnodig veel tijd en moeite. Vervolgens moeten reserve-onderdelen gelijk beschikbaar zijn na het verschijnen op de markt. Ook voor onafhankelijke reparateurs. En een fabrikant mag ook de software niet zo beperken dat alleen hij toegang heeft tot bepaalde reparaties of diagnose.

Als nieuw

Ook de gebruiker moet producten langer willen gebruiken, in plaats van vervangen voor het nieuwste model. Dat kan bijvoorbeeld door het aanbieden van upgrades. Producten blijven zo ‘als nieuw’ voelen.

Het bewustzijn op het gebied van duurzaam gebruik van producten heeft nog een flinke duw in de rug nodig. Het moet normaal worden om spullen te repareren en langer te gebruiken.