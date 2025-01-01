Brieventool garantie

Garantie: je rechten bij een kapot product

In de wet staat dat je recht hebt op een goed product (wettelijke garantie). Dat betekent dat het product moet voldoen aan je verwachtingen.

In Nederland kennen we geen vaste wettelijke garantietermijn. Hoe lang je mag verwachten dat een product meegaat, verschilt per product. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van het soort product, de prijs en het merk.

Kapot in de eerste 12 maanden

Gaat het product kapot in de eerste 12 maanden? Dan gaat de wet ervan uit dat het product niet goed was toen je het kocht.

Vindt de verkoper dat het product wél goed was? Dan moet hij bewijzen dat je het product verkeerd hebt gebruikt.

Gaat een product eerder kapot dan je mag verwachten? Dan heb je recht op gratis reparatie of een vervangend product. De verkoper moet hiervoor zorgen. Met hem heb je namelijk de koopovereenkomst gesloten.

Aanvullende garantie

Heb je aanvullende garantie van de verkoper of fabrikant? Dan kun je daar gebruik van maken. De aanvullende garantie is iets extra’s: wettelijk heb je al recht op een goed product. Voordeel van aanvullende garantie is dat de verkoper moet aantonen dat jij het product verkeerd hebt gebruikt. Kan hij dat niet, dan heb je recht op gratis reparatie of een vervangend product.

Soms heb je aanvullende garantie van de fabrikant. Daar kun je een beroep op doen. Maar de verkoper blijft verantwoordelijk voor een juiste oplossing.

Geen garantie meer?

Ook na de aanvullende garantie kun je recht hebben op gratis reparatie of vervanging. Dit geldt vaak voor producten die langer meegaan, zoals een wasmachine. Hoe lang dat is hangt bijvoorbeeld af van de prijs, het soort product en het merk. Je moet wel aantonen dat er iets mis is met het product en waarom je dat niet hoefde te verwachten.

Wil de verkoper het probleem niet oplossen, dan kun je de koop ongedaan maken en je geld terugvragen.

Lees meer over garantie en je rechten