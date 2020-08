Brieventool garantie

Je rechten bij een kapot product

In de wet staat dat je recht hebt op een goed product (wettelijke garantie). Dat betekent dat het product moet voldoen aan je verwachtingen.

Is een product al binnen 6 maanden na aankoop kapot? Dan gaat de wet ervan uit dat het product al vanaf de aankoop niet goed was. Tenzij de verkoper bewijst dat jij het product verkeerd gebruikt hebt.

Gaat een product eerder kapot dan je mag verwachten? Dan heb je recht op gratis reparatie of een vervangend product. De verkoper moet hiervoor zorgen. Met hem heb je namelijk de koopovereenkomst gesloten.

Aanvullende garantie

Heb je aanvullende garantie van de verkoper of fabrikant? Dan kun je daar gebruik van maken. Garantie is iets extra’s: wettelijk heb je al recht op een goed product. Voordeel van garantie is dat de verkoper moet aantonen dat jij het product verkeerd hebt gebruikt. Kan hij dat niet, dan heb je recht op gratis reparatie of een vervangend product.

Soms heb je aanvullende garantie van de fabrikant. Daar kun je een beroep op doen. Maar de verkoper blijft verantwoordelijk voor een juiste oplossing.

Geen garantie meer?

Ook na de garantieperiode kun je recht hebben op gratis reparatie of vervanging. Dit geldt vaak voor producten die langer meegaan, zoals een wasmachine. Hoe lang dat is hangt af van de prijs, het soort product en het merk. Je moet wel aantonen dat er iets mis is met het product en waarom je dat niet hoefde te verwachten.

Wil de verkoper het probleem niet oplossen, dan kun je de koop ongedaan maken en je geld terugvragen.

Lees meer over garantie en je rechten