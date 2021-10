Duurzaam eten

Hoe eet je duurzaam?

Je eet duurzaam door niet meer te eten dan je nodig hebt, en door geen voedsel te verspillen. Kies daarnaast voor duurzamere producten, zoals producten met een keurmerk. Bekijk verder onze tips om duurzaam boodschappen te doen, zoals het kopen van minder dierlijke producten.

Voedselverspilling

Van al het voedsel dat wordt geproduceerd, wordt een groot deel verspild. Dat is zonde, want de productie van dat voedsel heeft wel impact gehad op het milieu, op mensen en op dieren.

Hoe verder in de productieketen het verspilde voedsel is, hoe meer impact de verspilling heeft. Voedsel dat al bij de boer wordt verspild, is bijvoorbeeld nog niet fabrieksmatig verwerkt, verpakt en getransporteerd naar de supermarkt of jouw huis.

Je kunt thuis al heel wat doen om voedselverspilling tegen te gaan. Dat scheelt ook nog eens in je portemonnee.

Milieubelasting

Productie

De productie van voedsel heeft invloed op het milieu. Zo veroorzaakt het broeikasgassen die de aarde opwarmen. Dit komt door de energie die nodig is om gewassen te telen, te oogsten en fabrieksmatig te verwerken.

Om vlees te produceren is ook veel energie nodig. Bovendien staan de dieren op een stuk land, dat daardoor niet gebruikt wordt voor gewassen. Verder is vleesproductie relatief inefficiënt: het dier eet zelf méér voedsel dan zijn vlees uiteindelijk oplevert aan voedsel voor de mens.

Transport

Het transport van voedingsmiddelen kost ook energie. Daarbij maken de afstand en het vervoersmiddel wel verschil. Transport per vliegtuig is bijvoorbeeld belastender dan per boot.

Over het algemeen kost het meer energie naarmate producten van verder moeten komen, maar dat is niet altijd waar. Soms is voedsel van ver minder belastend dan voedsel uit een kas bij jou in de buurt.

Eerlijke handel en werkomgeving

Bij de productie van ons voedsel komen helaas nog veel mensonterende arbeidsomstandigheden voor. Denk daarbij aan slavernij, kinderarbeid, onderbetaling en extreem lange werkweken. Maar ook onveilige arbeidsomstandigheden, zoals blootstelling aan bestrijdingsmiddelen.

Deze oneerlijke of ongezonde omstandigheden komen vooral voor bij voedingsmiddelen uit ontwikkelingslanden, zoals bij koffie, cacao en bananen. Let daarom op keurmerken die een eerlijke prijs en goede arbeidsomstandigheden waarborgen.

Dierenwelzijn

Niet alle dieren die uiteindelijk op ons bord belanden zijn even goed behandeld. Zo kunnen ze te dicht op elkaar leven zonder de mogelijkheid om vrij te bewegen. Beter dierenwelzijn betekent vaak een comfortabelere leefomgeving en minder pijn en leed voor dieren.

Let dus op keurmerken die dierenwelzijn waarborgen.

