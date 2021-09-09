Duurzaam eten

Tips om duurzamer te eten

Eet meer plantaardig

Eet vaker plantaardige producten en minder dierlijke. Dit is de meest belangrijkste tip. Minder vlees eten maakt namelijk veel verschil. Want als je vaker kiest voor plantaardige eiwitbronnen (zoals peulvruchten, noten, tofu en volkorenproducten) verminder je de ecologische voetafdruk van je voeding flink.

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Bewuster vlees eten

Elke soort vlees is anders en heeft een andere invloed op het milieu. Wil je niet volledig vegetarisch eten? Kies dan vaker kip. Kip heeft minder invloed op het milieu dan rund- en varkensvlees. Ook zijn er 'hybride' vleesproducten te koop.

Lees meer: Plantaardig verrijkt vlees: kopen of toch niet?

Kies alternatieven voor zuivel

Melk, kaas en yoghurt hebben een relatief hoge milieu-impact. De impact van plantaardige alternatieven, zoals sojamelk, is meestal lager.

Eet Nederlandse seizoensgroenten en -fruit

Als je Nederlandse seizoensgroenten en seizoensfruit eet, is dat beter voor het milieu. Want voor het verbouwen en vervoeren is weinig energie nodig. Er komen dan minder broeikasgassen vrij. Groente of fruit die verbouwd zijn in een verwarmde kas of ingevlogen zijn uit het buitenland kosten meer energie.

Lees ook: Prijspeiling biologische en niet-biologische boodschappen

Drink kraanwater

Kraanwater is het meest duurzame drankje dat je kunt drinken. Water uit de kraan drinken, in plaats van dranken uit flessen en pakken, is een eenvoudige manier om afval te verminderen. Bovendien is kraanwater in Nederland van uitstekende kwaliteit.

Kies onbewerkte producten

Bewerkt en voedsel uit pakjes of zakjes maken kost meestal meer energie en grondstoffen, dan onbewerkte of minimaal bewerkte producten, zoals verse groente en fruit, noten en volkoren granen. Een gezond eetpatroon, met weinig (ultra)bewerkte voeding is eigenlijk al aardig duurzaam.

Voorkom voedselverspilling

Jaarlijks gaat er veel voedsel in de vuilnisbak en dat is een enorme belasting voor het milieu. Volgens de Universiteit van Wageningen gooien we in Nederland thuis jaarlijks gemiddeld zo'n 33 kilo voedsel in de vuilnisbak. Zonde, want de productie van voedsel heeft veel impact op milieu, mens en dier. Doe bewust boodschappen, ga creatief om met restjes en let op de houdbaarheidsdatum.

Tips tegen voedselverspilling

Koop en kook precies wat je nodig hebt. We verspillen veel voedsel doordat we te veel kopen of klaarmaken.

Gebruik een maaltijdplanner.

Maak een boodschappenlijstje. Zo voorkom je dat je te veel koopt.

Bewaar restjes slim, zodat ze niet bederven. Zoals goed verpakt en in de koelkast of vriezer.

Las een ‘kliekjesdag’ in: plan 1 dag per week waarin je alleen kookt met wat je nog in huis hebt. Maak van oud brood tosti’s, croutons of wentelteefjes. Maak van overrijpe groenten en fruit soepen, sauzen of smoothies. Groenterestjes kun je gebruiken in soepen, roerbakgerechten of sauzen. Eet je restje van het avondeten de volgende dag als lunch.

Kies eten met een erkend keurmerk

Keurmerken garanderen dat er bij voedsel verbouwen en maken rekening is gehouden met mileu en dierenwelzijn. Denk aan het EKO-keurmerk of het Beter Leven-keurmerk.

Dierenwelzijn

Bij duurzamer eten is ook dierenwelzijn belangrijk. Niet alle dieren die uiteindelijk op ons bord belanden zijn even goed behandeld. Zo kunnen ze te dicht op elkaar leven zonder de mogelijkheid om vrij te bewegen. Een beter dierenwelzijn betekent vaak een prettigere leefomgeving en minder pijn en leed voor dieren. Met een erkend keurmerk is het met het dierenwelzijn meestal beter geregeld dan bij producten zonder keurmerk.

Eerlijke handel

Bij de productie van ons voedsel komen helaas nog veel mensonterende arbeidsomstandigheden voor. Denk aan slavernij, kinderarbeid, onderbetaling en extreem lange werkweken. Maar ook onveilige arbeidsomstandigheden, zoals blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. Deze oneerlijke of ongezonde omstandigheden komen vooral voor bij voedingsmiddelen uit ontwikkelingslanden, zoals koffie, cacao en bananen. Er zijn keurmerken die garanderen dat het product ‘eerlijk’ gemaakt wordt.

Lees meer: De beste keurmerken voor je boodschappen

De impact van onze voeding

Onze voeding heeft op verschillende manieren impact op het milieu: