Microplastics in voeding en andere producten

Aniek Aarsman Expert voeding & gezondheidBijgewerkt op:25 juni 2026
Microplastics zijn hele kleine stukjes plastic die niet groter zijn dan 5 millimeter. Plastic breekt langzaam af in steeds kleinere stukjes plastic: microplastics. Omdat het niet afbreekbaar is, hoopt het zich op in het milieu. De stukjes plastic vind je in de lucht, in de oceanen en rivieren, in de grond en in ons voedsel.
In verschillende onderzoeken werden microplastics gevonden in schaal- en schelpdieren, groenten, fruit, bier, honing, flessenwater, kraanwater, theezakjes en zeezout.
Een deel van de microplastics komt met opzet in producten. Fabrikanten voegen ze aan producten toe. Het gaat dan om kunststoffen die de producten bepaalde eigenschappen geven. Ze bepalen bijvoorbeeld de dikte, het uiterlijk en de stabiliteit van het product. Vaak zijn dan synthetische polymeren gebruikt. Je vindt microplastics in allerlei producten:
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een overzicht gepubliceerd over de blootstelling aan microplastics die wij via eten, drinken en de lucht binnenkrijgen. Het is moeilijk te zeggen hoe gevaarlijk microplastics zijn voor mensen. Er is nog weinig bekend over de werkelijke risico’s. Toch benadrukt de WHO dat we meer bewust moeten zijn van het feit dat kunststoffen niet thuishoren in het milieu.
Voor je gezondheid is er mogelijk een gevaar op de lange termijn. Plastic bevat vaak allerlei schadelijke stoffen, zoals weekmakers, vlamvertragers of stabilisators. Dit soort stoffen zouden mogelijk hormoonverstorende eigenschappen hebben. Ook kunnen er effecten zijn op ons immuunsysteem. Onderzoekers zijn nog druk bezig om te bekijken wat de gevaren precies zijn.
De meerderheid van de wereldbevolking krijgt minder dan 1 korreltje zout aan microplastics per week binnen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University. Dat is zo'n 0,0041 mg. De studie voorspelt dat een mens in z'n leven gemiddeld 12,3 mg aan microplastics binnenkrijgt. Maar een fractie daarvan (41 nanogram) wordt door het lichaam daadwerkelijk opgenomen.
Hoe weet je of microplastics in bijvoorbeeld je verzorgingsproduct zit? In de ingrediëntenlijst op het etiket herken je microplastics aan:
Andere plastics zijn: Acrylate Copolymer, Acrylate Crosspolymer (ACS), Dimethicol, Methicone, Polyacrylamide, Polyamide, Nylon, Polyacrylate, Polymethyl methacrylate (PMMA), Polyquaternium, Polyethylene (PE), Polyethylene glycol, Polythylene terephthalat, Polypropylene (PP), Polypropylene glycol, Polystyrene, Polyurethane, PVP (Polyvinylpyrrolidone of polyvidone/ povidone) en Siloxane.
Gelukkig kunnen verzorgingsproducten, schoonmaakmiddelen, make-up en wasmiddelen ook zonder microplastics worden gemaakt. Producten zonder microplastic herken je aan 1 van de volgende keurmerken:
Je kunt voorkomen dat er plastic afval in de natuur belandt, door bijvoorbeeld minder verpakkingsmateriaal te gebruiken. Gebruik lunchtrommels, herbruikbare flessen en reisbekers gebruiken, maar pas op met warme dranken in producten van bamboe en melamine. Recycle plastic verpakkingen goed.
Andere dingen waarop je kan letten zijn:
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