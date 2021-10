Over de datum: opeten of weggooien?

Over de datum? Niet meteen weggooien dat eten. Controleer eerst welke houdbaarheidsdatum erop staat. TGT betekent: geen risico nemen. Maar producten na de THT-datum kun je vaak nog gewoon eten. Gebruik je zintuigen om te beoordelen of zo’n product nog lekker is.

TGT of THT

Op de meeste voedingsmiddelen staat een houdbaarheidsdatum: TGT of THT. Er is een groot verschil tussen deze twee houdbaarheidsdata:

Te Gebruiken Tot (TGT)

De TGT-datum zegt iets over veiligheid. Hij staat op producten waarvan je ziek kunt worden als ze bedorven zijn. Gebruik producten vóór of uiterlijk op de TGT-datum.

Lukt dat niet? Vries het product dan in. Je kunt het product ook eerst bereiden en dan maximaal 2 dagen in de koelkast bewaren. Doe dit voor de TGT-datum is verstreken.

Ten minste Houdbaar Tot (THT)

De THT-datum zegt iets over de kwaliteit. De fabrikant garandeert tot die datum bijvoorbeeld de mooie kleur of de juiste knapperigheid. Na de THT-datum kun je het product vaak nog gewoon eten. Door je zintuigen te gebruiken, kun je prima beoordelen of zo’n product nog lekker is.

Geen datum

Niet op alle producten hoeft een houdbaarheidsdatum te staan. Producenten van sommige verse en bepaalde lang houdbare voedingsmiddelen hoeven volgens de wet geen houdbaarheidsdatum te vermelden. Het gaat dan om:

azijn

verse, niet-gesneden groenten, aardappelen en fruit

vers brood en banket (wat op dezelfde dag gegeten wordt)

keukenzout

kauwgom

suiker

suikerwerk, zoals snoep

wijn, en andere dranken met meer dan 10% alcohol

Over de datum?

Gebruik producten met een TGT-datum niet meer na het verstrijken van deze datum. Bij een THT-datum geldt: gebruik na die datum je zintuigen. Ruik, kijk en proef of het product nog goed is. Mits ongeopend en op de juiste manier bewaard zijn deze producten vaak lang na de datum nog goed.

Enkele dagen langer: cake, desserts, eieren, halfconserven (potjes die in de koelkast moeten), yoghurt.

cake, desserts, eieren, halfconserven (potjes die in de koelkast moeten), yoghurt. Enkele maanden langer: harde kaas, koekjes, ontbijtgranen, margarine, boter, chocolade, mayonaise, olie, zacht snoep, chips, pindakaas, brood (ingevroren).

harde kaas, koekjes, ontbijtgranen, margarine, boter, chocolade, mayonaise, olie, zacht snoep, chips, pindakaas, brood (ingevroren). Een jaar of langer: diepvriesproducten, houdbare producten in blik of pot (groenten, fruit, jam), gedroogde pasta, thee, rijst, koffie, honing.

Verspilling tegengaan

Jaarlijks belandt per Nederlander bijna 34 kilogram vast voedsel in de afvalbak. Zonde van het geld en voor het milieu. Want voor de productie van voedsel zijn veel energie en grondstoffen nodig. Als iedereen verstandiger omgaat met de houdbaarheidsdatum, gooien we gemiddeld per jaar zo’n 5 kilo minder voedsel weg.

Met deze tips tegen voedselverspilling gooi je zelfs nog minder voedsel weg.

Wanneer is iets bedorven?

Gelukkig word je niet van elk ‘bedorven’ product ziek. Hoeveel risico je loopt, hangt af van het soort bederf. Is er sprake van beestjes, sliertjes, schimmels, een nare geur of rare smaak? Dat duidt op microbieel bederf. Dan kun je het product maar beter weggooien. Maar constateer je niets geks? Dan is het nog prima te eten.

Microbieel bederf

Dit wordt veroorzaakt bacteriën, virussen en schimmels. Vaak zijn het onschuldige bacteriën, zoals melkzuurbacteriën. Maar soms zitten er ziekmakers tussen als listeria en salmonella. Dan kun je niet op je zintuigen vertrouwen, want deze bacteriën ruik, zie en proef je niet.

Daarom is op producten waarin ziekmakende bacteriën zich thuisvoelen de TGT-datum verplicht. Goed koel bewaren( bij maximaal 4 °C) helpt om microbieel bederf in toom te houden.

Let goed op microbieel bederf bij het barbecueën of gourmetten. En neem geen enkel risico met deze voedingsmiddelen als je zwanger bent.

Fysisch en chemisch bederf

Onschuldig. Van beide word je niet ziek. Door dit soort bederf veranderen de eigenschappen van het product, zoals de structuur of kleur, en wordt dus de kwaliteit minder. Denk aan minder knapperige koekjes, rimpelige appels en oudbakken brood. Andere voorbeelden zijn vet dat ranzig wordt en verkleuring van groenten in een pot of sinaasappelsap in een pak.

Op dit soort producten staat een THT-datum. Dan kun je dus met je zintuigen beoordelen of het nog goed is.

Smaakt naar meer? De Consumentengids is hét tijdschrift voor kritische consumenten. Ontdek welke producten en diensten goed uit onze tests komen. En wat je rechten zijn als consument. Lees meer artikelen

Meer lezen?