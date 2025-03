Aanrader

Plantaardig verrijkt vlees is goede optie als je meer plantaardig wilt eten. Voor de prijs hoef je het niet te laten. Vergeleken met vlees betaal je voor de verrijkte vleesproducten minder. Ook qua samenstellling is plantaardig verrijkt vlees iets gezonder. Het bevat minder verzadigd vet en meer vezels, dan gewoon vlees. Ook is plantaardig verrijkt vlees, net als gewoon vlees, een goede eiwitbron.

De ontwikkeling van plantaardig verrijkte vleesproducten staat nog in de kinderschoenen. Dus wie weet wat er in de toekomst voor verbeteringen komen, zoals in de smaak.

Wat is plantaardig verrijkt vlees?

Overstappen naar vleesvervangers is voor veel vleeseters een stap te ver. Om hen een zetje in de goede richting te geven, is er sinds kort vlees te koop waarbij een deel vervangen is door bijvoorbeeld peulvruchten of groente. Zelfs als je elke dag vlees op tafel zet, eet je zo toch meer plantaardig.

Advies Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad adviseert een eiwitinname van 60% plantaardig en 40% dierlijk. Dit is gezonder dan het huidige Nederlandse voedingspatroon en een stuk duurzamer. De meeste supermarkten zien in dat ze een belangrijke rol spelen in deze transitie. Zij streven daarom naar het verkopen van 60% plantaardig eiwit in 2030. Albert Heijn stelde dit doel als eerste, Jumbo, Lidl, Aldi, Plus, Dirk en Ekoplaza volgden. Op dit moment verkopen deze supermarkten gemiddeld zo’n 40% plantaardig eiwit. Ekoplaza loopt voorop met 53%.

Grote verschillen

Als we het aanbod van plantaardig verrijkt vlees bekijken, dan vallen er grote verschillen op. Bijvoorbeeld de hoeveelheid vlees die er vervangen wordt. Hoe meer vlees er vervangen is, hoe lager de CO2-impact. Elke supermarkt heeft duidelijk zijn eigen strategie (zie de tabel).

Hoeveelheid producten Soort producten Hoeveelheid vlees vervangen Vervangen door Jumbo ±40 diverse ±10% tuinboneneiwitmix Hoogvliet 13 diverse ±10% tuinboneneiwitmix Albert Heijn 5 diverse ±18% rundereiwit Plus 3 pastagehakt, shoarma ±25% groente Lidl 1 gehaktmix 40% erwteneiwitmix

Albert Heijn verkoopt verrijkte producten, waarbij meestal een vijfde van het vlees is vervangen. Niet door iets plantaardig, maar door rundereiwit (eiwit verkregen uit runderbloed). Dit zorgt niet echt voor een overgang naar meer plantaardig eten. Toch heb je minder koeien nodig voor dezelfde hoeveelheid vlees, en toch wat CO2-besparing.

Getest door expert

Wij lieten het plantaardig verrijkt vlees testen door vleesdeskundige Paul van Trigt. Hij is slager, worstmaker en schrijver van diverse boeken over vlees. Deze vleesexpert beoordeelde 4 producten op smaak en kwalieit.

Bereiding

Van het Lidl-gehakt met maar liefst 40% erwteneiwitmix maakt Van Trigt een gehaktbal. Om goed te vergelijken maakt hij op dezelfde manier ook een gehaktbal van het ‘gewone’ gehakt van Lidl. Wat direct opvalt is het kleurverschil: de 'hybride' gehaktmix is lichter van kleur en lijkt daarom op kalfs- of kipgehakt. Bij het vormen van de ballen blijft de 'hybride' gehaktmix wat natter en daarmee wat plakkeriger.

Baktest

In de pan bakken beide gehaktballen mooi bruin en zie je eigenlijk geen verschil. De classic hamburger met tuinboneneiwit van Hoogvliet bakt zelfs mooier bruin dan een ‘gewone’ hamburger. Ook de chipolataworstjes met rundereiwit van Albert Heijn bakken zoals je van vlees verwacht. De chipolataworstjes met tuinboneneiwit van Jumbo zien er wat minder aantrekkelijk uit. Maar dat komt doordat de worst, in tegenstelling tot die van Albert Heijn, in een kunstdarm zit.

Geproefd

Van Trigt proeft steeds verschil tussen het verrijkte product en het vleesproduct. Welke lekkerder is, is niet eenduidig. Zo heeft de verrijkte gehaktbal van Lidl een fijner mondgevoel en smaakt hij malser en sappiger. Het origineel heeft meer vleessmaak. Dat komt mede doordat de meeste verrijkte producten wat plantaardige olie bevatten. Dat geeft een net andere smaak. Dit geldt niet voor het product van Albert Heijn, want daar zitten alleen dierlijke ingrediënten in.