Prijsverschil kleiner

Gemiddeld zijn biologische producten in de supermarkt 48% duurder dan de niet-biologische varianten. We maakten de vergelijking tussen gewone huismerken en biologische huismerken. Als er geen biologisch huismerk was, vergeleken we de reguliere variant met een volledig biologisch merk als Smaakt of Raw. In 2019 was het prijsverschil nog 63% en in 2013 100%.

Goedkopere supermarkten

Dirk en Lidl zijn het goedkoopst. Daar betaal je 18% minder dan de gemiddeld voor biologische producten. De biologische supermarkten Ekoplaza en Odin zijn een stuk duurder dan het gemiddelde.

We selecteerden veel verse levensmiddelen zoals groenten, fruit, vlees- en zuivelproducten. Ongeveer de helft van ons winkelmandje bestond uit verse producten. Maar we zetten ook andere biologische producten op onze boodschappenlijst. Denk aan pasta, rijst, koffie, thee en olijfolie.

Prijsniveau vergeleken met gemiddelde prijs

In totaal vergeleken we de prijzen van 135 biologische producten in 10 supermarkten. Daarvan zijn er 2 biologisch, Ekoplaza en Odin.

Supermarkt Prijsniveau t.o.v. gemiddelde prijs Dirk 18% goedkoper Lidl 18% goedkoper Hoogvliet 10% goedkoper Albert Heijn 9% goedkoper Jumbo 9% goedkoper Plus 9% goedkoper Picnic 3% goedkoper Spar 3% duurder Ekoplaza 21% duurder Odin 32% duurder

De peilmaand was april 2024. A-merken, aanbiedingen, abonnementen en mogelijke kwaliteitsverschillen vielen buiten onze vergelijking.

Prijsverschil wisselt sterk per product

Het prijsverschil tussen biologisch en niet-biologisch wisselt sterk per product. Bij veel zuivelproducten is het verschil maar klein. Een liter halfvolle of volle verse melk is gemiddeld maar €0,20 duurder. En bij rundvleesproducten zijn er kleine of zelfs helemaal geen verschillen. Zo kost 300 gram biologisch rundergehakt bij Jumbo net zo veel als de niet-biologische variant. Bij pasta zijn er soms geen verschillen. Bij Dirk betaal je voor een pak van 500 gram biologische macaroni net zo veel als voor de normale variant.

Biologische huismerken vaak goedkoper dan A-merken

Vergeleken met niet-biologische A-merken zijn biologische huismerken zelfs vaker goedkoper. Zo kost een pot AH Terra Bio 100% pindakaas 350 gram €2,89 en een even grote pot Calvé pindakaas 100% €4,29. Een literpak Bio+ verse halfvolle melk kost bij Dirk €1,15. Een pak Melkunie verse halfvolle melk kost daar €1,39. En bij Jumbo reken je voor een pak biologische volkorenspaghetti van 500 gram van het huismerk €0,99 af, terwijl de volkorenspaghetti van Grand’Italia er €2,17 kost.

Groeiend aanbod

Elke grote supermarkt heeft inmiddels een biologisch huismerk met een ruim en groeiend assortiment. De grootte van het aanbod verschilt sterk tussen de onderzochte supermarkten. Ekoplaza zegt dat ze zo’n 9000 biologische producten in hun assortiment hebben en Odin verkoopt er 6000. Deze winkels bieden verreweg de meeste keuze.

Albert Heijn zegt 1900 biologische producten te verkopen en Jumbo 1250. De aantallen die de supermarkten communiceren moet je wel met een flinke korrel zout nemen. Ze verschillen erg per moment en per filiaal want bij Albert Heijn telden wij er online maar 800 en bij Jumbo 1050. Het aanbod van Aldi is nog erg klein en daarom ontbreekt deze supermarkt in dit onderzoek.