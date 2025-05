Bijna geen biologisch brood in de supermarkt

In Nederland is nu maar ongeveer 4% van de landbouwgrond biologisch. Dit percentage moet snel omhoog om 15% te halen. Dit is het Nederlandse doel van 2030. En om dat te bereiken, moeten meer biologische producten worden verkocht.

Inmiddels kopen steeds meer mensen duurzame producten in de supermarkt. Eten en drinken met een duurzaamheidskeurmerk is goed voor een kwart van de supermarktomzet. Maar bij brood en banket is dat anders, daarvan heeft 1% van de producten zo’n keurmerk. We vroegen ons af hoe dat komt en doken dieper in het aanbod én in de regels rondom duurzaam brood.

Biologisch brood schaars in de supermarkt

We keken in verschillende supermarkten of ze duurzaam brood verkopen. Het aanbod blijkt erg mager. We vonden in totaal maar 12 biologische broden, verspreid over alle winkels. De helft van de supermarkten verkoopt niet eens biologisch brood. Verder valt op dat het Europees biologisch keurmerk (het groene blaadje) het enige keurmerk is dat we op de broodafdeling tegenkwamen.

Albert Heijn: veel biologisch, maar geen brood

Albert Heijn zegt zelf al aardig op weg te zijn met de verkoop van biologische producten. Op hun website staat: ‘Met 1900 biologische producten heeft Albert Heijn het grootste aanbod van alle grote supermarkten. Voor bijna alle dagelijkse boodschappen vind je bij Albert Heijn een biologische variant: van groente en fruit tot koffie, pindakaas en zuivel.’

Toch vonden wij in de winkels van Albert Heijn géén biologisch brood. Dat is opmerkelijk. Bijna iedereen eet dagelijks brood. Omdat het zo’n basisproduct is, zou het een logische plek zijn om biologisch keuzes aan te bieden.

Waarom kiezen voor biologisch?

Een belangrijke reden om voor biologisch te kiezen, is dat chemische bestrijdingsmiddelen niet zijn toegestaan. Verder beschermen bio-boeren hun gewassen op een zo natuurlijk mogelijk manier tegen onkruid. Ze gaan ziektes en insectenplagen alleen te lijf met bestrijdingsmiddelen en mest van natuurlijke oorsprong.

Bio-boeren verbouwen meerdere soorten gewassen en verplaatsen deze jaarlijks. Wanneer je voor biologisch kiest, draag je bij aan een gezondere bodem, schoner water, minder schadelijke stoffen in de lucht en aan meer soorten planten en dieren.

Normen niet heilig

Bestrijdingsmiddelen zijn niet alleen slecht voor de natuur. Er blijven ook resten achter op de producten zelf. Voor resten van bestrijdingsmiddelen in voeding gelden strenge normen. Maar volgens critici bieden die geen zekerheid.

Foodwatch analyseerde gegevens van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (Efsa) over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de graanproductie in de EU. Een derde van alle monsters (graan, meel en brood) bevatte resten van 1 of meer bestrijdingsmiddelen. Bij brood van tarwe was dat maar liefst in 90%. In totaal werden 65 soorten bestrijdingsmiddelen gevonden.

Extra risico voor jonge kinderen en zwangeren

Jonge kinderen en zwangere vrouwen zijn extra gevoelig voor resten van bestrijdingsmiddelen. Daarom gelden er voor producten voor kinderen tot 3 jaar strengere wettelijke normen. Deze producten mogen meestal helemaal geen resten van bestrijdingsmiddel bevatten. Graanproducten voor baby’s en peuters, zoals pap, vind je in elke supermarkt. Maar brood voor die doelgroep niet. Terwijl biologisch brood dus een veilige keus zou zijn.

De gezondste optie

Volkorenbrood is de gezondste optie. Wil je biologisch volkorenbrood kopen in een gewone supermarkt? Dan zijn je opties beperkt. Alleen bij Jumbo kun je terecht voor een brood dat volkoren én biologisch is.

Hieronder in de tabel staat het volledige overzicht van alle biologische broden:

Product Soort Prijs Vorm Jumbo Biologisch volkoren meergranenbrood volkoren €1,45 half, gesneden Jumbo Biologisch bruin meergranenbrood bruin €1,45 half, gesneden Jumbo Biologisch wit meergranenbrood wit €1,45 half, gesneden Lidl Biologische batard meergranen bruin €2,29 heel, ongesneden Lidl Biologische batard woutkorn bruin €2,29 heel, ongesneden Picnic Bio meergranen bruin bruin €2,99 heel, gesneden Plus Biologisch boeren meergranen bruin bruin €2,89/€1,55 heel/half, gesneden Plus Biologisch boeren meergranen wit wit €2,89/€1,55 heel/half, gesneden Vomar Bio batard soleil wit €2,39 heel, ongesneden Vomar Bio desem pompoenbonkje bruin €2,99 heel, ongesneden Vomar Bio meergranen bol wit €2,69 heel, ongesneden Vomar Bio spelt zonnepit vloerbrood wit €2,99 heel, ongesneden

Peildatum: februari 2025. Albert Heijn verkoopt alleen online biologisch brood, daarom komt deze niet terug in de tabel. We keken alleen naar dagvers en voorverpakt brood in de supermarkt. Afbak(stok)brood telden we niet mee.

Waar vind je wel veel biologisch brood?

Wie bewust wil kiezen kan terecht bij Ekoplaza, Odin of een biologische bakker. Maar de keuze voor biologisch brood is in de supermarkt dus nog heel beperkt. Dat is zonde. Want als zelfs een basisproduct als brood niet duurzaam verkrijgbaar is, hoe serieus nemen supermarkten dan eigenlijk hun duurzaamheidsambities?

Lees meer over duurzamer eten.