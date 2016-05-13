Wat bewaar je in de koelkast?

Koel of gekoeld bewaren?

Controleer bij verpakte producten het bewaaradvies op de verpakking. Let op: er is een verschil tussen 'koel bewaren' en 'gekoeld bewaren'. Producten die je 'gekoeld' moet bewaren berg je op in de koelkast. Producten met het advies 'koel bewaren' bewaar je het best tussen de 12 en 15°C. Over het algemeen geldt: wat in de supermarkt wordt gekoeld, bewaar je thuis ook in de koelkast.

Welke groenten en fruit in de koelkast?

Welke groenten in koelkast?

Voor veel groenten is het niet nodig om ze in de koelkast te bewaren. Stevige groenten zoals aubergine, komkommer en courgette hoef je niet in de koelkast te bewaren, als je ze niet langer dan een paar dagen laat liggen.

Welk fruit in de koelkast?

Zacht fruit zoals aardbeien, bessen, frambozen en bramen berg je het beste op in de groentelade van de koelkast. Laat het zakje openstaan. Fruit uit warme landen, zoals ananas, mango en citrusfruit kun je meestal prima buiten de koelkast bewaren. Bananen leg je ook niet in de koelkast, ze worden dan van buiten bruin. Kiwi's, peren en appels kun je in en buiten de koelkast bewaren.

Gebruik de groentelade

Bewaar groente en fruit in de groentelade van de koelkast. Daar is het meestal wat minder koud dan in de rest van het koeldeel. Ook kan het wat vochtiger zijn in de groentelade of heeft deze lade een vochtregelaar. Hierdoor voorkom je zoveel mogelijk dat groente en fruit uitdroogt in de koelkast of kwaliteit verliest door koudebederf.

Koel en donker bewaren

Bewaar je groenten en fruit buiten de koelkast? Doe dit dan wel het liefst op een koele, donkere plaats. Heb je geen kelder, gangkast of een koel keukenkastje? Controleer dan op het overzicht of je iets beter wel of niet in de koelkast bewaart.

Moeten eieren en sauzen in de koelkast?

Eieren

Eieren staan in de supermarkt buiten de koeling, maar thuis kun je ze beter in de koelkast bewaren. Ben je bang voor vieze koelkastluchtjes die door de poreuze schaal van het ei kunnen dringen? Bewaar ze dan mét doos in de koelkast.

Sauzen

Veel mensen bewaren geopende flessen en potjes met sauzen en smaakmakers, zoals ketchup, sojasaus en sambal, in de koelkast. Heb je een koele, donkere ruimte, dan is dat niet echt nodig. Deze producten zitten meestal vol natuurlijke of kunstmatige conserveringsmiddelen. En de kou van de koelkast kan ook de smaak of structuur van sommige producten veranderen.

Waar in de koelkast?

Je weet nu wát je in de koelkast moet bewaren. Maar wáár je het in de koelkast legt, maakt ook uit voor de houdbaarheid.

In een koelkast waarin de lucht niet circuleert of ronddraait, is de temperatuur niet overal gelijk. Waar het precies het warmst en het koudst is, hangt vooral af van de plek van de vriezer. In de meeste koelkasten zit de vriezer onder het koeldeel. Dan is de temperatuurverdeling zoals hieronder: