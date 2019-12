Wat bewaar je in de koelkast?

Sommige mensen zijn geneigd om zoveel mogelijk producten in de koelkast te bewaren. Maar van sommige producten gaat de kwaliteit dan juist sneller achteruit. Over het algemeen geldt: producten die in de supermarkt gekoeld worden, bewaar je thuis ook in de koelkast.

'Koel' of 'gekoeld' bewaren?

Check bij verpakte producten het bewaaradvies op de verpakking. Let op: 'koel bewaren' is iets anders dan 'gekoeld bewaren'. 'Gekoeld bewaren' betekent in de koelkast, 'koel bewaren' betekent zo tussen de 12 en 15°C.

Groente en fruit

Veruit de meeste groente en fruit kun je in de koelkast bewaren, maar voor veel producten is dat niet echt nodig of zelfs af te raden. Stevige groenten zoals aubergine, komkommer en courgette hoef je niet in de koelkast te bewaren, mits je ze niet langer dan enkele dagen laat liggen. Bewaar groenten en fruit buiten de koelkast liefst wel op een koele, donkere plaats. Heb je geen kelder, gangkast of donker, koel keukenkastje controleer dan op onderstaand overzicht of je iets beter wel of niet in de koelkast bewaart.

Zacht fruit zoals aardbeien, bessen, frambozen en bramen gedijen het best in de groentelade van de koelkast. Laat een zakje openstaan. Fruit uit warme landen, zoals ananas, mango en citrusfruit kun je in de regel prima buiten de koelkast bewaren. Bananen leg je ook niet in de koelkast, ze worden dan van buiten bruin.

Gebruik de groentelade

Bewaar groente en fruit wel in de groentelade van de koelkast, daar is het doorgaans minder koud en vochtiger dan in de rest van het koeldeel. Daardoor voorkom je zoveel mogelijk dat groente en fruit uitdrogen in de koelkast of kwaliteit verliezen door koudebederf.

Eieren

Eieren staan in de supermarkt buiten de koeling, maar thuis kun je ze beter wel in de koelkast bewaren. Ben je bang voor vieze koelkastluchtjes die door de poreuze schaal van het ei kunnen dringen? Dan kun je ze met doos en al in de koelkast bewaren.

Sauzen

Veel mensen bewaren geopende flessen en potjes met sauzen en smaakmakers, zoals ketchup, sojasaus en sambal, in de koelkast. Heb je een koele, donkere ruimte, dan is dat niet per se nodig. Buiten het feit dat deze producten meestal boordevol natuurlijke of kunstmatige conserveringsmiddelen zitten, kan de kou van de koelkast ook de smaak of structuur van sommige producten veranderen.