Koelkast kapot of problemen met de koelkast?

Veelvoorkomende problemen met een koelkast

Handleiding kwijt?

Veel fabrikanten bieden online handleidingen van hun modellen aan. Ga daarvoor naar de website van de fabrikant en zoek vervolgens op het typenummer van je koelkast. Dit typenummer vind je meestal binnenin de koelkast op een klein plaatje, al kan het even zoeken zijn. Ook vind je vaak een lijst met veelvoorkomende problemen op de website van de fabrikant. Of bieden ze een online service of e-mailservice aan.

Vind je geen handleiding op de website van de fabrikant? Zoek dan het merk en type van de koelkast op in Google, in combinatie met het woord 'handleiding'.

De koelkast koelt niet meer goed

Doet de koelkast het ineens niet meer goed? Is de temperatuur in de koelkast steeds te hoog of te laag? En kun je dit niet oplossen via de temperatuurregelaar of met een schoonmaakbeurt? Dan is je koelkast waarschijnlijk echt stuk. Neem contact op met een monteur.

Druppels of ijs op achterwand

Bij een koelkast zonder no frost in het koeldeel, zijn water- of ijsdruppels normaal op de achterwand binnenin de koelkast. Dit is neergeslagen vocht uit de lucht. Tijdens de koelcyclus kunnen deze druppels tijdelijk bevriezen. Voor het afvoeren van dit vocht zit onderaan de achterwand een afvoergootje. Dit voert de vochtdruppels af naar een lekbak op de motor. Door de warmte van de motor verdampt dit vocht. Als er druppels aan het glasplateau hangen, dan is het te vochtig in de koelkast. Dit kan de volgende oorzaken hebben:

De ingestelde koelkasttemperatuur is te laag (minder dan 3°C).

De koelkast is te vol waardoor de lucht onvoldoende kan circuleren of ronddraaien.

Er ligt onverpakte bladgroente buiten de groentelade.

De deur sluit niet goed.

De ventilatieopeningen onder en boven de koelkast zijn verstopt.

De vochtafvoer is verstopt.

Water in de koelkast

Water in de koelkast komt bijna altijd door een verstopte afvoer voor waterdruppels. Prik het gaatje van de afvoer door met een wattenstaafje of een satéprikker waar je een stukje keukenpapier omheen wikkelt. Maar voorkomen is beter dan genezen. Laat daarom 4 keer per jaar een druppeltje chloor in het gaatje lopen, gevolgd door een eetlepel water.

Producten bevriezen

Dit kan een aantal oorzaken hebben:

De temperatuur is te laag afgesteld. De ingestelde temperatuur is een gemiddelde temperatuur. In een koelkast van slechte kwaliteit kun je grote verschillen hebben. De maximale temperatuur is dan zo hoog dat de koelkast in een ander deel moet gaan vriezen om de ingestelde temperatuur op gemiddeld te houden. Je kunt dit oplossen door een hogere temperatuur in te stellen.

Heb je in 1 keer veel producten in de vriezer gelegd die niet gekoeld zijn? Slechte koelvrieskasten laten de temperatuur in het koeldeel ver teruglopen als ze in 1 keer veel vers voedsel moeten invriezen. Mogelijke oplossing: gebruik de snelvriesknop of vries kleinere hoeveelheden tegelijk in.

Je hebt producten die veel water bevatten zoals tomaten en komkommer onverpakt tegen de achterwand aangelegd. Bewaar deze producten in de groentelade of verpak ze.

Rijp, ijsafzetting vriezer ondanks No frost

Heb je een vriezer met No frost, maar is er toch behoorlijk wat rijpvorming in de vriezer? Dan is waarschijnlijk het verwarmingselement kapot. Neem contact op met een monteur. Ook kan er toch wat ijsafzetting ontstaan als de deur van de vriezer erg vaak open gaat.

De koelkast stinkt

Blijft de koelkast een nare geur houden, zelfs na een uitgebreide schoonmaakbeurt? Controleer dan eerst het deurrubber en kijk of alle kieren schoon zijn. Ook de condensafvoer in de koelkast kan verstopt zijn. Of er is vuil gelekt door een kier in de koelkastwand. Trek de koelkast van de muur en controleer de ruimtes aan de achterkant. Als je niets vindt, bel dan een monteur.

Kapotte deurrubber of lade

Deurrubbers en kunststoflades en -vakjes gaan het meest kapot bij een koelkast. Deze onderdelen kun je meestal makkelijk zelf vervangen door een nieuw onderdeel te bestellen bij de fabrikant. Ook onderdelenwinkels, zoals de Handyman, verkopen deurrubbers en andere onderdelen voor veelvoorkomende merken en modellen.

In de handleiding van je koelkast staan bijna altijd oplossingen voor de meest voorkomende problemen. Kijk ook op websites als iFixit.

De koelkast maakt een raar geluid

Een koelkast kan een sissend of borrelend geluid maken als de compressor aan- of uitslaat. Dat is normaal.

Maar maakt de koelkast lawaai of veel herrie? Of hoor je een ander geluid? Controleer dan of de koelkast stabiel en waterpas staat. En of de buitenkant niet tegen andere apparaten aankomt. Overleg met een monteur als je het vreemde geluid blijft horen.

Je koelkast laten repareren

Vraag altijd vooraf naar de voorrijkosten en hoeveel de reparatie kost. De uiteindelijke rekening mag niet meer dan 10% afwijken van het bedrag dat is afgesproken. Behalve als de monteur je hierover op tijd heeft geïnformeerd en je de mogelijkheid heeft gegeven de reparatie niet te laten uitvoeren.

Er komen steeds meer goedkope alternatieven voor de dure professionele witgoedreparateur.

Op websites zoals Werkspot.nl kun je gratis een oproep doen voor een reparatie. Professionele klussers kunnen op jouw klus 'bieden'. Je bepaalt zelf aan wie je de klus gunt.

Je kunt ook een klus opsturen naar Studentenkarwei.nl. De website stelt dan een student voor die het probleem wil oplossen.

Via Monteuropafstand leg je via Skype of Facetime contact met een monteur-op-afstand. De monteur kijkt via Skype of Facetime met je mee en laat je bepaalde dingen doen om een diagnose te stellen. Je kunt het probleem dan zelf oplossen met hulp van de monteur. Of de monteur komt toch nog langs. Hij is dan al op de hoogte van het probleem. Mogelijk kan hij meteen al de goede onderdelen meenemen. Dat scheelt tijd en dus geld. Kijk voor de kosten op de website.

Garantie op je koelkast

Een professionele monteur inschakelen is meestal het duurst. Zoek eerst uit of er nog garantie op de koelkast zit. En kijk in de handleiding of er bepaalde regels of voorwaarden gelden voor reparaties door derden.

Lees meer over je recht op garantie, zowel binnen als buiten de termijn van gegeven fabrieksgarantie.

Is je koelkast niet meer te repareren?

Sommige problemen met een koelkast zijn niet makkelijk te repareren. Of het kost veel geld om het probleem op te lossen. Een oudere koelkast verbruikt vaak zoveel energie dat in gebruik blijven houden niet altijd de milieuvriendelijkste oplossing is. Is hij ouder dan 10 jaar, dan is de koelkast de reparatie vaak niet meer waard.

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Koelkast afdanken

Is de koelkast niet meer te repareren of zijn de reparatiekosten te hoog? Dan is het belangrijk om de koelkast op de juiste manier af te danken. Zo kan hij milieuvriendelijk worden verwerkt en kunnen onderdelen worden gerecycled. Koelkasten bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu, zoals koelvloeistof, bepaalde gassen en zware metalen.

Lever je oude koelkast daarom altijd op een geschikte plek in, bijvoorbeeld bij de milieustraat. De regels en mogelijkheden voor het afdanken van een koelkast via het grofvuil verschillen per gemeente. Informeer daarom bij je gemeente wat in jouw woonplaats geldt.

Vaak kun je je oude koelkast ook inleveren bij de winkel waar je een nieuwe koopt. Laat je de nieuwe koelkast thuisbezorgen, dan neemt de bezorger de oude koelkast meestal gratis mee. Zij zorgen er dan voor dat de koelkast juist afgedankt wordt.