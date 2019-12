Koelkast kapot of problemen met de koelkast?

Sommige kleine defecten kun je makkelijk zelf oplossen of voorkomen. Maakt je koelkast een onverklaarbaar geluid of koelt hij niet meer goed en kun je de oorzaak zelf niet vinden? Schakel dan de hulp in van een professionele monteur.

De koelkast maakt een raar geluid

Een koelkast kan een sissend of borrelend geluid maken als de compressor aan- of uitslaat. Dat is normaal. Hoor je een ander geluid? Controleer dan of de koelkast stabiel en waterpas staat en of de buitenkant niet tegen andere apparaten aankomt. Raadpleeg bij een aanhoudend, onverklaarbaar geluid een monteur.

De koelkast koelt niet meer goed

Is de temperatuur in de koelkast steeds te hoog of te laag en valt daar via de temperatuurregelaar of met een schoonmaakbeurt niets aan te veranderen? Dan is het waarschijnlijk echt mis. Neem contact op met een monteur.

Druppels of ijs op achterwand koelkast

Bij koelkasten zonder no frost in het koeldeel is het normaal dat er water- of ijsdruppels op de achterwand van de binnenkant van de koelkast zitten. Dit is neergeslagen vocht uit de lucht. Tijdens de koelcyclus kunnen deze druppels tijdelijk bevriezen. Om dit vocht af te voeren zit onderaan de achterwand een afvoergootje. Deze voert de vochtdruppels af naar een lekbak op de motor. Door de warmte van de motor verdampt dit vocht. Hangen er druppels aan het glasplateau? Dan is het te vochtig in de koelkast. Dit kan de volgende oorzaken hebben:

De ingestelde temperatuur is te laag (minder dan 3 °C).

De koelkast is te vol waardoor de lucht onvoldoende kan circuleren.

Er ligt onverpakte bladgroente buiten de groentelade.

De deur sluit niet goed.

De ventilatieopeningen onder en boven de koelkast zijn verstopt.

De vochtafvoer is verstopt.

Water in de koelkast

Water in de koelkast duidt in vrijwel alle gevallen op een verstopte afvoer voor condens. Prik het gaatje van de afvoer de afvoer door met een wattenstaafje of een satéprikker waar je een stukje keukenpapier omheen wikkelt. Maar voorkomen is beter dan genezen. Laat daarom 4 keer per jaar een druppeltje chloor in het gaatje lopen, gevolgd door een eetlepel water.

Lees meer over het schoonmaken van de koelkast

Producten bevriezen in de koelkast

Dit kan een aantal oorzaken hebben:

De temperatuur is te laag afgesteld. De ingestelde temperatuur is een gemiddelde temperatuur. In koelkasten van slechte kwaliteit kunnen grote verschillen optreden. De maximale temperatuur is dan zo hoog dat de koelkast in een ander gedeelte moet gaan vriezen om de ingestelde temperatuur als gemiddelde te houden. Een oplossing is om de temperatuur van de koelkast hoger in te stellen.

Heb je in 1 keer veel niet gekoelde producten in de vriezer gelegd? Slechte koelvrieskasten laten de temperatuur in het koeldeel ver teruglopen als ze in één keer veel vers voedsel moeten invriezen. Mogelijk oplossing: gebruik de snelvriesknop, of vries kleinere hoeveelheden tegelijk in.

Je hebt producten die veel water bevatten zoals tomaten en komkommer onverpakt tegen de achterwand aangelegd. Bewaar deze producten in de groentelade of verpak ze.

Rijp, ijsafzetting vriezer ondanks no frost

Heb je een vriezer met no frost, maar is er toch substantiële rijpvorming in de vriezer? Dan is waarschijnlijk het verwarmingselement kapot. Neem contact op met een monteur. Er kan toch ook wat ijsafzetting ontstaan als de deur van de vriezer heel erg vaak open gaat.

De koelkast stinkt

Blijft de koelkast stinken na een grondige schoonmaakbeurt? Check dan eerst het deurrubber en kijk of alle kieren schoon zijn. De condensafvoer in de koelkast kan ook verstopt zijn. Is dit niet het geval dan loop je het risico dat er vuil is gelekt door een kier in de koelkastwand. Trek de koelkast van de muur en controleer de ruimtes aan de achterkant. Niets gevonden? Bel dan een monteur.

Kapotte deurrubber of lade

Deurrubbers en kunststof lades en vakjes gaan het meest kapot bij een koelkast. Deze onderdelen kun je meestal makkelijk zelf vervangen door een nieuwe onderdeel te bestellen bij de fabrikant. Ook onderdelenwinkels, zoals de Handyman, verkopen deurrubbers en andere onderdelen voor veelvoorkomende merken en modellen. Kijk ook op websites als iFixit. Mogelijk vind je daar een oplossing voor jouw probleem. In de handleiding van je koelkast staan bijna altijd oplossingen voor de meest voorkomende problemen.

Handleiding koelkast kwijt?

Google dan het merk en type van de koelkast in combinatie met het woord 'handleiding'. Ook op veel fabrikantenwebsites staat een lijst met veelvoorkomende problemen. Of ze bieden online service of e-mailservice.

Laten repareren

Er komen steeds meer goedkope alternatieven voor de dure professionele witgoedreparateur.

Op websites zoals Werkspot.nl kun je gratis een oproep doen voor een reparatie. Professionele klussers kunnen op jouw klus 'bieden'. Je bepaalt zelf aan wie je de klus gunt.

Je kunt ook een klus opsturen naar Studentenkarwei.nl. De website stelt dan een student voor die de klus wil klaren.

Via Monteuropafstand leg je via Skype of Facetime contact met een monteur-op-afstand. Deze professionals zijn aangesloten bij UNETO-VNI. De monteur kijkt via Skype of Facetime met je mee en laat je bepaalde handelingen verrichten om een diagnose te stellen. Je kunt het probleem vervolgens zelf herstellen op aanwijzing van de monteur, óf de monteur komt alsnog langs. Hij is dan al in de buurt en op de hoogte van de diagnose. Eventueel kan hij meteen al de goede onderdelen meenemen. Dat scheelt tijd en dus geld. Kijk voor de kosten op de website.

Garantie

Een professionele monteur inschakelen is meestal de duurste optie. Zoek eerst uit of er nog garantie op de koelkast zit. En kijk in de handleiding of er bepaalde instructies of voorwaarden gelden voor reparaties door derden. Vraag altijd vooraf een prijsopgaaf en informeer naar de voorrijkosten. De uiteindelijke rekening mag niet meer dan 10% afwijken van het afgesproken bedrag. Tenzij de monteur je hier tijdig over inlicht en de keus biedt om af te zien van het voltooien van de reparatie.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke koelkasten goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste koelkasten

Afdanken

Inleveren via de winkel

Koelkasten bevatten stoffen en materialen die schadelijk zijn als ze in het milieu terechtkomen. Door ze op de juiste manier af te danken, kunnen ze milieuvriendelijk verwerkt worden en onderdelen worden gerecycled.

Als je een nieuwe koelkast koopt, is de winkelier verplicht de oude in te nemen. De winkelier zorgt dan dat de koelkast milieuvriendelijk wordt verwerkt. Een oude koelkast inleveren is gratis. Je hebt hier namelijk al voor betaald via de verwijderingsbijdrage. De verwijderingsbijdrage is tegenwoordig bij de aanschafprijs van een apparaat inbegrepen.

Grofvuil

De mogelijkheden en regels voor het afdanken van een oude koelkast via het grofvuil, verschillen per gemeente. Informeer bij jou gemeente naar de mogelijkheden en regels.