Koelkast kapot of problemen met de koelkast?

Merel van Jaarsvelt Expert koelkastenBijgewerkt op:13 juli 2026
Veel fabrikanten bieden online handleidingen van hun modellen aan. Ga daarvoor naar de website van de fabrikant en zoek vervolgens op het typenummer van je koelkast. Dit typenummer vind je meestal binnenin de koelkast op een klein plaatje, al kan het even zoeken zijn. Ook vind je vaak een lijst met veelvoorkomende problemen op de website van de fabrikant. Of bieden ze een online service of e-mailservice aan.
Vind je geen handleiding op de website van de fabrikant? Zoek dan het merk en type van de koelkast op in Google, in combinatie met het woord 'handleiding'.
Doet de koelkast het ineens niet meer goed? Is de temperatuur in de koelkast steeds te hoog of te laag? En kun je dit niet oplossen via de temperatuurregelaar of met een schoonmaakbeurt? Dan is je koelkast waarschijnlijk echt stuk. Neem contact op met een monteur.
Bij een koelkast zonder no frost in het koeldeel, zijn water- of ijsdruppels normaal op de achterwand binnenin de koelkast. Dit is neergeslagen vocht uit de lucht. Tijdens de koelcyclus kunnen deze druppels tijdelijk bevriezen. Voor het afvoeren van dit vocht zit onderaan de achterwand een afvoergootje. Dit voert de vochtdruppels af naar een lekbak op de motor. Door de warmte van de motor verdampt dit vocht. Als er druppels aan het glasplateau hangen, dan is het te vochtig in de koelkast. Dit kan de volgende oorzaken hebben:
Water in de koelkast komt bijna altijd door een verstopte afvoer voor waterdruppels. Prik het gaatje van de afvoer door met een wattenstaafje of een satéprikker waar je een stukje keukenpapier omheen wikkelt. Maar voorkomen is beter dan genezen. Laat daarom 4 keer per jaar een druppeltje chloor in het gaatje lopen, gevolgd door een eetlepel water.
Dit kan een aantal oorzaken hebben:
Heb je een vriezer met No frost, maar is er toch behoorlijk wat rijpvorming in de vriezer? Dan is waarschijnlijk het verwarmingselement kapot. Neem contact op met een monteur. Ook kan er toch wat ijsafzetting ontstaan als de deur van de vriezer erg vaak open gaat.
Blijft de koelkast een nare geur houden, zelfs na een uitgebreide schoonmaakbeurt? Controleer dan eerst het deurrubber en kijk of alle kieren schoon zijn. Ook de condensafvoer in de koelkast kan verstopt zijn. Of er is vuil gelekt door een kier in de koelkastwand. Trek de koelkast van de muur en controleer de ruimtes aan de achterkant. Als je niets vindt, bel dan een monteur.
Deurrubbers en kunststoflades en -vakjes gaan het meest kapot bij een koelkast. Deze onderdelen kun je meestal makkelijk zelf vervangen door een nieuw onderdeel te bestellen bij de fabrikant. Ook onderdelenwinkels, zoals de Handyman, verkopen deurrubbers en andere onderdelen voor veelvoorkomende merken en modellen.
In de handleiding van je koelkast staan bijna altijd oplossingen voor de meest voorkomende problemen. Kijk ook op websites als iFixit.
Een koelkast kan een sissend of borrelend geluid maken als de compressor aan- of uitslaat. Dat is normaal.
Maar maakt de koelkast lawaai of veel herrie? Of hoor je een ander geluid? Controleer dan of de koelkast stabiel en waterpas staat. En of de buitenkant niet tegen andere apparaten aankomt. Overleg met een monteur als je het vreemde geluid blijft horen.
Vraag altijd vooraf naar de voorrijkosten en hoeveel de reparatie kost. De uiteindelijke rekening mag niet meer dan 10% afwijken van het bedrag dat is afgesproken. Behalve als de monteur je hierover op tijd heeft geïnformeerd en je de mogelijkheid heeft gegeven de reparatie niet te laten uitvoeren.
Er komen steeds meer goedkope alternatieven voor de dure professionele witgoedreparateur.
Een professionele monteur inschakelen is meestal het duurst. Zoek eerst uit of er nog garantie op de koelkast zit. En kijk in de handleiding of er bepaalde regels of voorwaarden gelden voor reparaties door derden.
Lees meer over je recht op garantie, zowel binnen als buiten de termijn van gegeven fabrieksgarantie.
Sommige problemen met een koelkast zijn niet makkelijk te repareren. Of het kost veel geld om het probleem op te lossen. Een oudere koelkast verbruikt vaak zoveel energie dat in gebruik blijven houden niet altijd de milieuvriendelijkste oplossing is. Is hij ouder dan 10 jaar, dan is de koelkast de reparatie vaak niet meer waard.
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Is de koelkast niet meer te repareren of zijn de reparatiekosten te hoog? Dan is het belangrijk om de koelkast op de juiste manier af te danken. Zo kan hij milieuvriendelijk worden verwerkt en kunnen onderdelen worden gerecycled. Koelkasten bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu, zoals koelvloeistof, bepaalde gassen en zware metalen.
Lever je oude koelkast daarom altijd op een geschikte plek in, bijvoorbeeld bij de milieustraat. De regels en mogelijkheden voor het afdanken van een koelkast via het grofvuil verschillen per gemeente. Informeer daarom bij je gemeente wat in jouw woonplaats geldt.
Vaak kun je je oude koelkast ook inleveren bij de winkel waar je een nieuwe koopt. Laat je de nieuwe koelkast thuisbezorgen, dan neemt de bezorger de oude koelkast meestal gratis mee. Zij zorgen er dan voor dat de koelkast juist afgedankt wordt.