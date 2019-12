Een schone koelkast is beter voor de voedselveiligheid en het energieverbruik. Maak je koelkast daarom 1 keer per 3 maanden grondig schoon. Wij vertellen hoe je dit het beste kunt doen.

Afvoer koelkast schoonmaken

Ligt er water onderin de koelkast? Dit wordt vaak veroorzaakt door een verstopt afvoergaatje achterin de koelkast. De afvoer voert de condens af die door koude lucht op de achterwand van de koelkast ontstaat. Houd de afvoer daarom goed schoon. Prik de afvoer door met een satéprikker waar je een stukje keukenpapier omheen wikkelt. Laat eventueel een paar keer per jaar een druppeltje chloor in het gaatje lopen.

Koelkast grondig schoonmaken

Schakel het apparaat uit en haal alle producten uit de koelkast. Bewaar ze in de winter buiten, en in de zomer in koeltassen en -boxen met koelelementen.

Haal alle verwijderbare plateaus, laden, bakjes en rekjes uit de koelkast en maak ze grondig schoon. Neem ook de binnenkant van de koelkast af. Gebruik een sopje van afwasmiddel of milde allesreiniger of een eetlepel soda op 5 liter water. Vergeet niet om ook de deur, rekken, laden en het deurrubber schoon te maken. Poets na met schoon water en maak alles droog met een schone theedoek.

Achterkant koelkast schoonmaken

Bij een vrijstaande koelkast is het goed om 1 keer per jaar het rooster aan de achterkant schoon te maken. Met een verstoft rooster kan het apparaat de warmte niet goed afvoeren en neemt het energieverbruik toe. Bovendien ontstaat er brandgevaar.

Vriezer ontdooien

Houd een vriezer zoveel mogelijk rijp- en ijsvrij omdat deze anders meer stroom verbruikt. Verwijder een dunne rijplaag met een kunststof ijskrabber. Een dikke rijplaag en ijsafzetting kun je alleen verwijderen door de vriezer te ontdooien.

Haal de vriezer helemaal leeg. Versnel het ontdooien door bakken met heet water in de vriezer te zetten. Gebruik geen elektrische verwarmingsproducten zoals een föhn of verfbrander Maak de ontdooide vriezer op dezelfde manier schoon als de koelkast. Leg de spullen pas weer in de vriezer als deze op de juiste temperatuur is.