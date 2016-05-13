Frisse koelkast

Voorkom geurtjes in de koelkast door hem op tijd goed schoon te maken.

Koelkast goed schoonmaken

Schakel het apparaat uit en haal alles uit de koelkast. In de winter kun je ze even buiten zetten in een tas of koelbox. Gebruik bij hogere buitentemperaturen koeltassen of koelboxen met koelelementen er in.

Gebruik voor het schoonmaken van de koelkast een sopje van afwasmiddel of milde allesreiniger of een eetlepel soda op 5 liter water. Gebruik liever geen bijtende middelen zoals azijn. Dit kan soms de kunststof binnenkant aantasten. Voor de kleine hoekjes en randjes kun je bijvoorbeeld een oude tandenborstel gebruiken.

Haal alle plateaus, laden, bakjes en rekjes die je kunt verwijderen uit de koelkast. En maak ze heel goed schoon. Neem de binnenkant van de koelkast af. Werk daarbij van boven naar beneden. Vergeet niet om ook de deur en het deurrubber te poetsen. Reinig na met schoon water en maak alles droog met een schone theedoek.

Afvoergaatje koelkast schoonmaken

Ligt er water onderin de koelkast? Dit komt vaak door een verstopt afvoergaatje achterin de koelkast. De afvoer voert de waterdruppels af die door koude lucht op de achterwand van de koelkast ontstaan. Houd de afvoer daarom goed schoon.

Prik de afvoer door met een satéprikker waar je een stukje keukenpapier omheen wikkelt. Laat eventueel een paar keer per jaar een druppeltje chloor in het gaatje lopen, gevolgd door een eetlepel water.

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Energieverbruik koelkast verminderen

Achterkant schoonmaken

Bij een vrijstaande koelkast is het goed om 1 keer per jaar het rooster aan de achterkant schoon te maken. Met een verstoft rooster voert het apparaat de warmte minder goed af en neemt het energieverbruik toe. Bovendien kan hierdoor brandgevaar ontstaan.

Vriezer ontdooien

Houd een vriezer zoveel mogelijk rijp- en ijsvrij, anders verbruikt deze meer stroom. Verwijder een dunne rijplaag met een kunststof ijskrabber. Een dikke rijplaag en ijsafzetting kun je alleen verwijderen door de vriezer te ontdooien.