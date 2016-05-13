Wat is een energiezuinige koelkast?

De zuinigste vrijstaande koelvriescombinaties verbruiken per liter inhoud 5 keer minder energie dan de meest verbruikende koelvriescombinaties. En voor een koelvriescombinatie van een gemiddelde grootte kan dat soms zo'n 200 kWh per jaar schelen. Met een zuinige koelkast kun je dus behoorlijk besparen op de energiekosten.

Koelkast vervangen?

Koelkasten zijn in de loop van de jaren een stuk zuiniger geworden. De zuinigste koelvriescombinaties van 10 jaar geleden verbruiken veel meer stroom dan moderne modellen. Een koelkast die toen zuinig was, verbruikte zo'n 330 kWh per jaar aan stroom.

Bij een moderne zuinige koelvriescombinatie ligt dat met gemiddeld ongeveer 180 kWh per jaar een stuk lager. En sommige koelkasten zijn nog zuiniger met een jaarlijks verbruik van 130 kWh of nog iets minder. Dat scheelt behoorlijk wat geld per jaar. Na 10 jaar kun je soms dan ook de aanschafprijs terugverdienen of een flink deel ervan.

Een goede energiezuinige koelkast kopen

Energie besparen is aantrekkelijk voor het milieu en je portemonnee. Met een zuinige koel-vriescombinatie valt behoorlijk wat te winnen. Daarom houden we bij het bepalen van de Beste Koop ook rekening met het stroomverbruik van koelvrieskasten.

Nog steeds is de Beste Koop een goede kwaliteit voor een redelijke prijs. Maar bij de 'redelijke prijs' kijken we niet alleen naar de aanschafkosten, maar ook naar de verwachte kosten van het stroomverbruik over 10 jaar. Zo wordt het nog makkelijker om de laagste prijs voor een goede kwaliteit te betalen.

Energielabel koelkasten

Sinds maart 2021 is het energielabel voor koelkasten veranderd. Alle koelkasten zijn nu ingeschaald van A t/m G in plaats van de verwarrende oude schaal met A+, A++ en A+++. Het label A is hierbij het zuinigst.

Lees meer over het energielabel van koelkasten.