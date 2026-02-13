Hoe kouder hoe beter? Niet altijd

Je zou denken dat een koude omgeving goed is voor een koelkast of vriezer. Dat klopt ook wel deels, maar te lage temperaturen zijn niet goed. De compressor slaat dan nauwelijks aan. De thermostaat denkt namelijk dat het al koud genoeg is. Daardoor loopt vooral in het koelkastgedeelte de temperatuur op en kan voedsel sneller bederven. Bij koel-vriescombinaties kan zelfs het vriesdeel deels ontdooien.

Ook kan de olie in de compressor stroperig worden. Dat kan op termijn schade veroorzaken. En soms blijft de koelkast of vriezer wel werken, maar verbruikt hij juist meer energie dan in een warmere ruimte.

Klimaatklassen

Ben je van plan om de koelkast of vriezer in een onverwarmde ruimte te zetten? Let dan op de klimaatklasse van de koelkast of vriezer die je koopt. Die geeft aan bij welke minimum- en maximum omgevingstemperatuur de koelkast of vriezer goed blijft werken.

Je vindt de klimaatklasse op het typeplaatje van de koelkast of vriezer. Vaak links onderin aan de binnenkant. Er zijn 4 klimaatklassen:

Klimaatklasse Minimum temperatuur °C Maximum temperatuur °C N (normaal) 16 32 ST (subtropisch) 16 38 T (tropisch) 16 43 SN (subnormaal) 10 32

Veel koelkasten en vriezers hebben een gecombineerde klasse, zoals SN-T. Die zijn dus geschikt voor temperaturen tussen de 10 en 43 °C.

Kouder dan de klimaatklasse: kan dat?

De klimaatklassen zijn internationale standaarden (ISO/IEC) uit de jaren 80. Waarom de ondergrens op 10 °C ligt, is niet duidelijk. Waarschijnlijk omdat koelkasten en vriezers toen vooral binnenshuis stonden.

In een Nederlandse winter kan het in een onverwarmde schuur of garage makkelijk kouder worden dan 10 °C. Meet op een koude winterdag met een thermometer wat de minimale temperatuur in jouw schuur of garage is.

Betekent dat dan dat je je koelkast of vriezer niet in een ruimte kunt zetten waar het kouder wordt dan 10 °C? Dat hoeft niet per se. Of een koelkast of vriezer bij lagere temperaturen goed blijft werken, verschilt per model.

Claims van fabrikanten

Sommige fabrikanten geven in de handleiding of productspecificaties aan dat bepaalde koelkasten of vriezers ook bij lagere temperaturen kunnen functioneren dan de klimaatklasse aangeeft.

Let op: dit is aanvullende informatie van de fabrikant zelf. De klimaatklasse blijft de officiële standaard en staat ook op het typeplaatje van het apparaat. De extra temperatuurinformatie van de fabrikant verandert de klimaatklasse niet. Het geeft aan wat het apparaat volgens de fabrikant nog meer aankan.

Controleer daarom altijd de informatie op website van de fabrikant. En check de handleiding van het specifieke model voordat je een koelkast of vriezer in een onverwarmde ruimte zet. Of vraag het bij twijfel na bij de fabrikant of de verkoper.

Claims voor koelkasten vs. vriezers

Vriezers kunnen over het algemeen beter tegen kou dan koelkasten of koel-vriescombinaties.

Beko adverteert bijvoorbeeld met de Freezer Guard-technologie. Daardoor blijven sommige van hun vriezers goed werken tot -15 °C. Voor koelkasten geldt dit maar voor een beperkt aantal modellen.

Liebherr belooft met hun FrostProtect technologie dat veel van hun vriezers geschikt zijn voor temperaturen tot -15 °C. Voor Liebherr-koelkasten met DuoCooling technologie geldt vaak een ondergrens tot 0 °C, maar dit verschilt per model.

Ook veel vriezers van Wisberg zijn bestand tegen temperaturen tot -15 °C. Bij hun koelkasten ligt de ondergrens vaak op 10 of 16 °C.

Fabrikanten gebruiken verschillende benamingen om aan te geven dat het apparaat tegen koudere temperaturen kan. Zoals winterfunctie, garage-ready of 0 °C-ready.

Twee thermostaten

Voor koelkasten of koel-vriescombinaties blijkt het dus vaak lastiger goed te blijven functioneren bij lage temperaturen. Bij koel-vriescombinaties is het vooral belangrijk om te letten op een gescheiden temperatuurregeling. Dit houdt in dat je de temperatuur in het koel- en vriesgedeelte apart van elkaar kunt instellen. Dat kan helpen bij gebruik in koudere ruimtes.

Bij een koelvrieskast met maar 1 thermostaat zit de temperatuurmeter namelijk in het koeldeel. Als het in de schuur dan net zo koud wordt als in de koelkast, dan stopt het apparaat met koelen. Met 2 thermostaten zorgt de thermostaat in het vriesdeel dat de vriezer in zo'n geval gewoon blijft werken.

Een koelkast, koel-vriescombinatie of losse vriezer in de garage zetten kan dus. Maar het hangt af van het merk, het model en de temperatuur in jouw garage. Controleer daarom altijd wat de fabrikant per model aangeeft over het gebruik bij lage temperaturen.

Let ook op warme plekken

De klimaatklassen hebben niet alleen een ondergrens, maar ook een bovengrens. Die ligt tussen de 32 tot 43 °C. Voor de meeste situaties zijn deze temperaturen voldoende. Het komt niet vaak voor in Nederland dat de temperatuur daar langdurig bovenuit komt.

Toch is het belangrijk om hier rekening mee te houden met de plaatsing van je koelkast of vriezer. Zet hem liever niet op een plek waar direct zonlicht valt, of direct naast een warmtebron zoals fornuis of oven.

Wordt het warmer dan de maximale temperatuur van de klimaatklasse? Dan moet de koelkast of vriezer harder werken om de juiste temperatuur te behouden. De compressor draait dan vaker en langer, waardoor het energieverbruik stijgt.

Bij langdurige hitte kan de interne temperatuur minder stabiel blijven. Daardoor kan voedsel minder goed gekoeld of ingevroren blijven en slijt het apparaat sneller.

Niet elke koelkast presteert even goed

Ook als een koelkast of vriezer in een ruimte staat met een temperatuur binnen de klimaatklasse, kan hij verschillen in hoe goed hij de juiste temperatuur vasthoudt.

In onze koelkast- en vriezertest kijken we daarom hoe goed apparaten hun temperatuur vasthouden bij kamertemperatuur en bij 35 °C. Koelkasten en vriezers die daar moeite mee hebben, krijgen een lagere score voor temperatuurstabiliteit. We testen niet hoe goed koelkasten functioneren in een koude omgeving, zoals bij 10 °C of lager.

De klimaatklasse geeft dus een goede indicatie, maar zegt niet alles. Controleer bij plaatsing in een koude of warme ruimte daarom altijd wat de fabrikant voor jouw specifieke model adviseert. En bekijk onze testresultaten om te zien hoe goed hij kan koelen en/of vriezen.