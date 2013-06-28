Inhoud van koelvrieskasten

Opgegeven inhoud koelkast

Op het energielabel staat de inhoud van de koelkast. Zowel van het koeldeel als het vriesdeel (als die er is). De inhoud wordt in liters (L) weergegeven.

De energieklasse op het energielabel wordt gebaseerd op de volumemetingen van de fabrikant. Volgens de EU-regels voor het energielabel, meet de fabrikant de inhoud altijd zonder laden, plateaus en rekken. Maar tijdens het gebruik zitten de lades en plateaus natuurlijk wel in je koelkast. Dus verschilt de bruikbare ruimte van de opgegeven ruimte door de fabrikant.

Wil je weten hoeveel je precies in je koelkast kwijt kunt? In onze test rekenen we wél de laden en plateaus mee om het bruikbare volume te bepalen. Zo weet je hoeveel opbergruimte je echt hebt.

Lees meer over waar wij rekening mee houden als wij koelkasten testen.

Verschil met bruikbare inhoud

In de praktijk heb je dus een stuk minder opbergruimte. Gemiddeld zo'n 27% minder als we kijken naar het totale volume van een koelkast. En bij een koelvriescombinatie zien we dat verschil zowel bij het koeldeel als het vriesdeel.

Koeldeel

Gemiddeld is het koeldeel zo'n 25% kleiner dan opgegeven. Bij een koelkast met een opgegeven inhoud van 200 liter komt dat neer op zo'n 50 liter die je niet kunt gebruiken.

Verschil opgegeven en bruikbare inhoud Percentage koelkasten Minder dan 20% verschil 4% 20% tot 25% verschil 38% 25% tot 30% verschil 50% 30% of meer verschil 8%

Vriesdeel

Bij het vriesdeel zien we nog grotere verschillen. Gemiddeld scheelt het zo'n 33% aan volume. Bij een koelvriescombinatie met een vriesdeel van 120 liter heb je gemiddeld dus 40 liter minder tot je beschikking.

Verschil opgegeven en bruikbare inhoud Percentage koelkasten Minder dan 20% verschil 2% 20% tot 25% verschil 0% 25% tot 30% verschil 15% 30% tot 35% verschil 49% 35% of meer verschil 34%

Vergelijker

In de vergelijker staat bij alle geteste koelkasten altijd de door ons gemeten bruikbare inhoud van het koeldeel. En bij koelvriescombinaties vermelden we dat ook voor het vriesdeel.