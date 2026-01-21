Koelkast kiezen

Sterren op het vriesvak geven aan hoe koud het vriesgedeelte kan worden en waarvoor je het kunt gebruiken. Niet elke vriezer is namelijk bedoeld om voedsel in te vriezen. We leggen uit wat de sterren betekenen en wanneer je ze nodig hebt.
Wil je een koelkast of vriezer in de schuur, garage of een andere onverwarmde ruimte zetten? Dat lijkt een goed idee, maar niet alle apparaten kunnen goed omgaan met temperaturen onder de 10 °C. Ook bij hoge temperaturen kan een koelkast of vriezer minder goed werken.