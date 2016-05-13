Extra functies in een koelkast

Slimme koelkasten

Slimme koelkasten zijn steeds normaler. Zo heeft Siemens al een aantal jaar Home Connect koelkasten met camera's aan de binnenkant. Die sturen een foto van de inhoud van de koelkast naar je smartphone of tablet. Zo check je makkelijk in de supermarkt wat je nog in de koelkast hebt staan. Ook kun je via de Home Connect-app de snelvriesfunctie op afstand aan- of uitzetten.

Samsung Family Hub

De Samsung Family Hub gaat nog verder. Deze Samsung-koelkasten hebben een soort tablet ingebouwd in de deur die verbonden is met internet.

Nadelen van slimme koelkasten

Het idee van een foto van de binnenkant van de koelkast is leuk. Voor de rest bieden de Home Connect- en Family Hub-koelkasten geen functies waar we al jaren om zitten te springen. Bovendien hebben de fabrikanten vaak niet goed nagedacht over hoe lang software-updates meegaan en hoe privégegevens beschermd worden.

Ook hangt er vaak een forser prijskaartje aan zulke slimme koelkasten.

No frost

No frost is een techniek die het vocht uit de lucht van de vriezer en de koelkast haalt. Daardoor ontstaat in een vriezer met no frost geen vorst of ijs. Je hoeft hem dus niet te ontdooien.

No frost in de vriezer heeft ook een paar nadelen:

Het kost vriezerruimte.

Het verbruikt meer energie.

De koelvriezer maakt meer geluid.

Sommige koelvriezers hebben ook no frost in de koelkast. Maar dat is overbodig. De drogere lucht zorgt dat onafgedekte en onverpakte producten sneller uitdrogen.

Bekijk alle geteste koelkasten met een no frost vriezer.

Invertermotor of invertercompressor

De compressor is het hart van de koelvrieskast. De kwaliteit van de koelkast staat of valt met de kwaliteit van de compressor.

Verschillende compressors

Een standaard compressor laat een koelkast in koelcycli koelen. Als de temperatuur te ver oploopt, slaat de compressor aan en daalt de temperatuur in de koelkast. Als de temperatuur voldoende is gedaald, slaat de compressor weer af.

Een invertermotor of -compressor koelt niet in de bovengenoemde cycli. Deze staat de hele tijd aan. Hij koelt iets harder als het warmer wordt en minder hard als het koud genoeg is.

Stroomverbruik

Omdat de motor niet aan en uit gaat, is het stroomverbruik van een invertermotor lager dan bij een standaard motor. Ook slijt hij minder snel en is het geluid constant. Sommige mensen moeten wennen aan het geluid van een invertermotor. Want dit hoor je altijd een klein beetje.

Luchtcirculatie in de koelkast

In een gewone koelkast verschilt de temperatuur van plaats tot plaats. Je moet bij zo'n koelkast goed nadenken over de plek van bepaalde producten.

Steeds meer koelkasten laten de lucht circuleren met een ventilator. Daardoor is de temperatuur in de koelkast meer gelijkmatig. Deze technieken hebben per merk een andere naam, zoals PowerCooling, MultiAirFlow en AirFlowCooling.

Flexibele ruimte

Koelkastfabrikanten introduceren ook steeds vaker flexibiliteit in de koelvriesruimte.

Zo heeft Beko op sommige modellen een Multi-Zone. Dit vak kun je met 1 knop als koelruimte gebruiken, maar ook als vriesruimte. Liebherr's VarioSpace klinkt spectaculairder dan het is. Het betekent dat je de laden en plateaus in de vriezer makkelijk verplaatst. Zo pas je eenvoudig de indeling aan.

Samsung noemt zijn variant SmartSpace. Dit bestaat onder andere uit een plateau dat je uitschuift als lade. Of een deurvak dat je kunt verwijderen.

Anti-bacterieel

Veel merken adverteren met een anti-bacteriële laag op de wanden van de koelkast. Deze speciale coating beschermt tegen bacteriën en schimmelvorming. Er is ook een deurstrip van een microban-coating die bacteriën van buitenaf weert.

Dit is allemaal niet nodig. Als je een koelkast regelmatig schoonmaakt, hoef je niet bang te zijn voor bacteriën.