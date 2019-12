Extra functies in een koelkast

Slimme koelkasten

Huishoudelijke apparaten 'slim' maken door er een internetaansluiting in te bouwen, is de trend. Wasmachines die via wifi op afstand te bedienen, te volgen en zelfs te repareren zijn, zijn inmiddels vrij gangbaar. Bij koelkasten worden slimme functies ook steeds gebruikelijker. Siemens heeft de Home Connect-koelkasten, met camera's aan de binnenkant. Die sturen een foto van de inhoud van de koelkast naar je smartphone of tablet, zodat je in de winkel kunt checken wat je nog in de koelkast hebt staan. Ook kun je via de Home Connect-app de snelvriesfunctie op afstand aan of uit zetten.

Samsung Family Hub

De Samsung Family Hub gaat nog veel verder. Deze Samsung-modellen hebben een soort tablet ingebouwd in de deur die is verbonden met internet. Ook deze tablet maakt en verzendt foto's van de inhoud van de koelkast, maar heeft nog veel meer mogelijkheden. Er zitten recepten bij met filmpjes, zodat je niet alleen leest maar ook ziet wat je moet doen. En alle gezinsleden kunnen berichten en boodschappenlijstjes met elkaar delen. Ook LG is volop bezig om zijn koelkasten 'slim' te maken. Bekijk het filmpje dat we maakten van de Samsung Family Hub. En bekijk hier de testresultaten van de Samsung Family Hub.

Nadelen van slimme koelkasten

Het idee van een foto van het interieur van de koelkast is aardig, maar voor de rest bieden de Home Connect- en Family Hub-koelkasten geen functies waar we al jaren lang om zitten te springen. En boodschappenlijstjes en berichten delen kan ook via een Whatsapp-groep. Bovendien hebben de fabrikanten nog niet nagedacht over hoe lang software-updates gegarandeerd worden, en hoe privégegevens beschermd worden.

En, het allergrootste nadeel: aan de 'slimme' modellen van koelkasten hangt (nog) een fors prijskaartje: zo moet de Samsung Family Hub €3000 gaan kosten in Nederland. Dit voor een koelkast dat zonder de tablet in de deur zo'n €800 kost. De goedkoopste Siemens Home Connect-koelkasten kosten rond de €1000. Voorlopig maar even laten liggen, dus.

No frost

No frost is een techniek die het vocht uit de lucht in de vriezer en de koelkast haalt. Daardoor ontstaat in een vriezer met no frost geen rijp en ijsafzetting en hoef je hem dus niet meer te ontdooien. Sommige koelvriezers hebben ook no frost in de koelkast, maar dat is overbodig. De drogere lucht zorgt dat onafgedekte en onverpakte producten sneller uitdrogen. No frost in de vriezer heeft ook een paar nadelen: het kost vriezerruimte, leidt tot een iets hoger energieverbruik en de koelvriezer maakt vaak een storender geluid.

Ledverlichting

De meeste nieuwe koelkasten hebben ledverlichting in het koeldeel. Led-licht is vaak witter of zelfs blauwer dan de tl-lamp die vroeger in koelkasten werd gebruikt. Ledverlichting is energiezuiniger, gaat langer mee en geeft minder warmte af dan de tl-lampen. Een nieuwe ontwikkeling is verlichting over de hele achterwand van de koelkast, in plaats van alleen bovenin. Zo kunnen producten het licht niet blokkeren en komt het licht overal.

Invertermotor of invertercompressor

De compressor is hart van de koelvrieskast: de kwaliteit van de koelkast staat of valt met de kwaliteit van de compressor. Een conventionele compressor laat een koelkast in koelcycli koelen. Een sensor houdt de temperatuur in de koelkast in de gaten.

Als de temperatuur te ver oploopt, slaat de compressor aan en daalt de temperatuur in de koelkast. Als de temperatuur voldoende is gedaald, slaat de compressor weer af. En dan is het wachten tot de temperatuur weer is gestegen en de compressor opnieuw aanslaat. Door het constante aan- en uitgaan verbruikt een conventionele compressor veel energie en slijt relatief snel. Bovendien fluctueert de temperatuur in de koelkast

Een invertermotor of -compressor koelt niet in de eerder beschreven cycli. Deze staat constant aan. Hij koelt iets harder als het warmer wordt en minder hard als het koud genoeg is. Omdat de motor niet aan en uit gaat, is het stroomverbruik van een invertermotor lager dan bij een conventionele motor en slijt hij minder snel. Ook is het geluid constant. Sommige mensen moeten wennen aan het geluid van een invertermotor. Want dit hoor je altijd een klein beetje.

Bij de koelkasten van Samsung is een invertercompressor inmiddels standaard.

Luchtcirculatie in de koelkast

In een gewone koelkast verschilt de temperatuur van plaats tot plaats. Je moet bij zo'n koelkast goed nadenken over de plek van bepaalde producten. Steeds meer koelkasten laten de lucht circuleren met een ventilator. Daardoor is de temperatuur in de koelkast overal gelijk. Deze technieken hebben per merk een andere naam, zoals PowerCooling, MultiAirFlow en AirFlowCooling.

Flexibele ruimte

Koelkastfabrikanten introduceren ook steeds vaker flexibiliteit in de koelvriesruimte. Zo heeft Beko op sommige modellen een Multi-Zone. Dit vak kun je met 1 knop als koelruimte gebruiken, maar ook als vriesruimte. Liebherr's VarioSpace klinkt spectaculairder dan het is. Het betekent dat je de laden en plateaus in de vriezer gemakkelijk kunt verplaatsen. Zo pas je eenvoudig de indeling aan.

Samsung noemt zijn variant SmartSpace. Dit bestaat onder andere uit een plateau dat je als lade kunt uitschuiven en een deurvak dat je kunt verwijderen.

Opberggemak

In 2014 bracht Samsung de 'Food ShowCase' op de markt. De deur van Food ShowCase-koelkasten is in 2 delen te openen. Met de 'InnerCasedeur' open je de gewone koelkastruimte en met de ShowCasedeur alleen het voorste deel van de deur. De deurvakken blijven in de koelkast zitten. Volgens Samsung 'optimaliseert de Food ShowCase het gebruik van de ruimte' en is hij 'energiebesparend en milieubewust'.

Antibacterieel

Veel merken adverteren met een antibacteriële laag op de wanden van de koelkast. Deze speciale coating zou beschermen tegen bacteriën en schimmelvorming. Daarnaast is er een deurstrip van een microban-coating die bacteriën van buitenaf weert. Feitelijk is dit allemaal niet nodig. Als je een koelkast regelmatig schoonmaakt hoef je niet bang te zijn voor bacteriën.