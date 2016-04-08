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Koelkast kopen: waar let je op?

Als je op zoek bent naar een nieuwe koelkast, moet je een aantal keuzes maken. Kies je voor een vrijstaand model of inbouwkoelkast? Een klein tafelmodel of juist een kastmodel koelkast met meer inhoud? En wat voor soort koelkast kies je. Eentje zonder vriezer of met een vriesgedeelte, zoals een koelvriescombinatie of een Amerikaanse koelkast? Wij geven je graag advies.

Snel naar:

  1. Keuzehulp koelkasten
  2. Welke soort koelkast kies je?
  3. Wat is een goed merk koelkast?
  4. Kies een energiezuinige koelkast
  5. Koelkast kopen, waar let je nog meer op?
  6. Koelkast met vriezer of losse diepvries?
  7. Vrijstaand of inbouw?
  8. Let op bij onverwarmde ruimtes

1

Keuzehulp koelkasten

Wil je weten welke koelkast het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste koelkast.

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Keuzehulp_Koelkasten

2

Welke soort koelkast kies je?

Koel-vries Combinatie - Default

Koelvriescombinatie

Bij een koelvriescombinatie zit het koeldeel boven en het vriesdeel onder. Dit type wordt het meest verkocht in Nederland. Er zijn ook koelvriescombinaties waarbij het vriesdeel boven zit en het koeldeel onder of met een ingebouwd vriesvakje. Deze types worden minder verkocht.

Bekijk en vergelijk:
Koelvriescombinaties

Of lees meer over:
Verschillende soorten koelkasten

AmerikaanseKoelkast - Default

Amerikaanse koelkast

Dit zijn brede koelkasten waarbij het koel- en vriesdeel naast elkaar zitten. Er zijn ook varianten met het vriesgedeelte aan de onderkant. De deuren aan de bovenkant geven toegang tot het koelgedeelte. Dit type wordt vaak aangeduid met 'French doors'. Amerikaanse koelkasten zijn meestal niet erg zuinig maar bieden wel veel ruimte.

Bekijk en vergelijk:
Amerikaanse koelkasten

Alleen koelkast 1200x800

Alleen koelkast

Deze koelkasten hebben geen vriesdeel of vriesvakje. Meestal heb je dan een aparte vriezer ernaast. Hoe groot de koelkast moet zijn, is afhankelijk van de grootte van je huishouden. Een vuistregel is zo'n 50-70 liter per persoon.

Bekijk en vergelijk:
Koelkasten
Vriezers

TafelmodelKoelkast - Default

Tafelmodel

Een tafelmodel-koelkast is meestal tussen de 80 en 90 cm hoog. Er zijn vrijstaande en inbouwmodellen, zowel met als zonder ingebouwd vriesvak. Maar er zijn ook onderbouwmodellen die je onder een aanrecht kunt plaatsen. Vaak zijn ze sober uitgerust.

Bekijk en vergelijk:
Tafelmodel koelkasten

3

Wat is een goed merk koelkast?

We testen koelkasten uitgebreid in het lab. Maar ook de ervaring in de praktijk is belangrijk: hoe tevreden zijn gebruikers met hun koelkast?

Daarom vroegen we ruim 21.000 consumenten uit heel Europa naar hun ervaringen. Ze gaven aan:

  • Hoe tevreden ze zijn over hun koelkast.

  • Hoe vaak ze mankementen ervaren.

  • Hoe lang hun vorige koelkast meeging voordat deze werd vervangen.

Uit het onderzoek blijkt dat veel gebruikers (zeer) tevreden zijn. Toch zijn er duidelijke verschillen tussen merken, vooral als het gaat om betrouwbaarheid en levensduur.

Lees meer:
Wat is een goed koelkastmerk?

4

Kies een energiezuinige koelkast

Energielabel

Alle koelkasten moeten een energielabel hebben. Daarbij is A is de zuinigste energieklasse en G het minst zuinig. Al mogen koelkasten met energielabel F of G sinds 2024 niet meer verkocht worden. Naast de zuinigheid toont het label ook hoe veel inhoud de koelkast heeft en hoe veel geluid hij maakt.

Lees meer over:
Energielabel van koelkasten

Zuinige koelkast

Met een energiezuinige koelkast bespaar je jaarlijks heel wat energie. Koop een koelkast die bij je past. Een te grote koelkast slurpt onnodig veel energie. Bedenk ook vooraf waar je de koelkast plaatst. Een koelkast in een onverwarmde omgeving verbruikt meer energie.

Lees meer:
Energiezuinige koelkast kiezen

kastmodel koelkast 1200x800

5

Koelkast kopen, waar let je nog meer op?

Koelruimte

  • Wat is de bruikbare inhoud van de koelkast?
  • Zijn er voldoende plateaus en verstelmogelijkheden voor de plateaus?
  • Wil je een chillzone of 0-graden zone voor het extra koel bewaren van vlees of vis?
  • Schuiven de lades soepel, vallen ze er niet te makkelijk uit en kun je overal goed bij?
  • Hoe zit het met de koelkast schoonmaken? Kunnen alle laden er zonder problemen uit?
  • Hoe ver moet je de deur openen om de plateaus en de laden uit het koeldeel te halen?
  • Heeft de koelkast een invertermotor of -compressor?

Deur en bediening

  • Zijn de deurgrepen prettig? Ook met natte of vettige handen?
  • Zitten er voldoende rekken in de deur en zijn ze hoog genoeg?
  • Hoe makkelijk zijn de deurrekken te verstellen?
  • Zit de bediening aan de binnen- of aan de buitenkant? Bij een display aan de buitenkant kun je de temperatuur aanpassen zonder dat de koelkast open hoeft. 
  • Is de temperatuurinstelling duidelijk, makkelijk en nauwkeurig in te stellen?

Lees meer:
Extra functies in een koelkast

Video: kooptips koelkasten

6

Koelkast met vriezer of losse diepvries?

Koelkast met vriezer

Het voordeel van een koelkast met een vriesvak is dat het meestal goedkoper is dan een losse koelkast en een losse vriezer kopen.

Het nadeel is dat je vaak wel minder ruimte hebt in een koelkast met vriezer, dan wanneer je een vriezer en koelkast los koopt.

Bekijk en vergelijk:
Koelkasten met vriezer

Losse vrieskast

Vrieskasten hebben meestal minder inhoud dan vrieskisten, waardoor ze minder stroom verbruiken. Maar bij gelijke inhoud is een vrieskist zuiniger. De voordelen van een vrieskast zijn:

  • Meestal is de inhoud makkelijker te bereiken, zeker bij een model met laden.
  • Wat makkelijker te plaatsen doordat er iets bovenop kan.

Bekijk en vergelijk:
Vriezers

Losse vrieskist

Heb je veel ruimte en grote hoeveelheden vriesproducten? Dan kun je voor een vrieskist kiezen. De voordelen van een vrieskist ten opzichte van een vrieskast zijn:

  • Veel vriesruimte
  • Zuiniger per liter inhoud

We testen geen vrieskisten, maar alleen vrieskasten.

Bekijk en vergelijk:
Vriezers

7

Vrijstaand of inbouw?

Inbouw

Een inbouwkoelkast koop je vaak in combinatie met een keuken. De koelkast wordt dan weggestopt achter een meubelpaneel. Zo vormt de koelkast een geheel met de keuken.

Bij de bouw van de keuken zijn het keukenmeubel en de inbouwkoelkast op elkaar afgestemd. Daardoor kan het bij het vervangen lastig zijn om een inbouwkoelkast te vinden die goed past.

Vrijstaand

Een vrijstaande koelkast heeft meestal meer ruimte van binnen dan een inbouwmodel en vaak zijn ze wat goedkoper. Daar staat tegenover dat je vaak makkelijker over de prijs van een inbouwkoelkast kunt onderhandelen. Zeker als je hem tegelijk met andere keukenapparatuur koopt.

Lees meer:
Plannen om je keuken te verbouwen? Bekijk onze tips hoe je kunt onderhandelen met een keukenverkoper.

8

Let op bij onverwarmde ruimtes

Wil je een koelkast of vriezer in een koude garage of schuur zetten? Let dan op de klimaatklasse. Die geeft aan bij welke minimale en maximale omgevingstemperatuur een apparaat volgens de fabrikant goed blijft werken.

Wordt het kouder dan de ondergrens? Dan kan vooral bij koel-vriescombinaties de temperatuur in het koelgedeelte oplopen of het vriesdeel deels ontdooien. Ook kan het apparaat sneller slijten of meer energie verbruiken.

Klimaatklasse Minimum temperatuur ºC Maximum temperatuur ºC
N (normaal) 16 32
ST (subtropisch) 16 38
T (tropisch) 16 43
SN (subnormaal) 10 32

Sommige fabrikanten vermelden in de handleiding dat bepaalde modellen ook bij lagere temperaturen kunnen functioneren dan de klimaatklasse aangeeft. Dit verschilt per merk en model.

Controleer daarom altijd de klimaatklasse en de productspecificaties van het model voordat je een koelkast of vriezer in een onverwarmde ruimte zet.

Lees meer:
Koelkast in de schuur of garage?

Koelkast garage

Voorkom een miskoop

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