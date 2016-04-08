Koelkast kopen: waar let je op?

We testen koelkasten uitgebreid in het lab. Maar ook de ervaring in de praktijk is belangrijk: hoe tevreden zijn gebruikers met hun koelkast?

Daarom vroegen we ruim 21.000 consumenten uit heel Europa naar hun ervaringen. Ze gaven aan:

Hoe tevreden ze zijn over hun koelkast.

Hoe vaak ze mankementen ervaren.

Hoe lang hun vorige koelkast meeging voordat deze werd vervangen.

Uit het onderzoek blijkt dat veel gebruikers (zeer) tevreden zijn. Toch zijn er duidelijke verschillen tussen merken, vooral als het gaat om betrouwbaarheid en levensduur.

Lees meer:

Wat is een goed koelkastmerk?