Koelkast kopen: waar let je op?

Je kunt een koelkast kopen met vriezer of je kiest een aparte vriezer. Losse vriezers zijn er in de vorm van een kast. Dus met laden en/of rekken met een deur. Of als kist met een klep.

No frost

No frost is een techniek die het vocht uit de lucht haalt, waardoor in de vriezer geen rijp en ijsaanslag ontstaat en in de koelkast geen condens. Een vriezer met no frost hoef je daardoor niet meer te ontdooien. No frost in de koelkast is niet aan te raden, omdat onverpakte producten dan sneller uitdrogen.

Losse vrieskast

Vrieskasten hebben meestal minder inhoud dan vrieskisten, waardoor ze minder stroom verbruiken. Maar bij gelijke inhoud is een vrieskist zuiniger. De voordelen van een vrieskast zijn:

Wat makkelijker te plaatsen doordat er iets bovenop kan.

Meestal is de inhoud makkelijker te bereiken, zeker bij een model met laden.

Losse vrieskist

Heb je veel ruimte en grote hoeveelheden vriesproducten? Kies dan voor een vrieskist. De voordelen van een vrieskist ten opzichte van een vrieskast zijn: