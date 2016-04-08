Koelkast kopen: waar let je op?

Als je op zoek bent naar een nieuwe koelkast, moet je een aantal keuzes maken. Kies je voor een vrijstaand model of inbouwkoelkast? Een klein tafelmodel of juist een kastmodel koelkast met meer inhoud? En wat voor soort koelkast kies je. Eentje zonder vriezer of met een vriesgedeelte, zoals een koelvriescombinatie of een Amerikaanse koelkast? Wij geven je graag advies.
Expert koelkasten
Wil je weten welke koelkast het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste koelkast.
Bij een koelvriescombinatie zit het koeldeel boven en het vriesdeel onder. Dit type wordt het meest verkocht in Nederland. Er zijn ook koelvriescombinaties waarbij het vriesdeel boven zit en het koeldeel onder of met een ingebouwd vriesvakje. Deze types worden minder verkocht.
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Koelvriescombinaties
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Verschillende soorten koelkasten
Dit zijn brede koelkasten waarbij het koel- en vriesdeel naast elkaar zitten. Er zijn ook varianten met het vriesgedeelte aan de onderkant. De deuren aan de bovenkant geven toegang tot het koelgedeelte. Dit type wordt vaak aangeduid met 'French doors'. Amerikaanse koelkasten zijn meestal niet erg zuinig maar bieden wel veel ruimte.
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Amerikaanse koelkasten
Deze koelkasten hebben geen vriesdeel of vriesvakje. Meestal heb je dan een aparte vriezer ernaast. Hoe groot de koelkast moet zijn, is afhankelijk van de grootte van je huishouden. Een vuistregel is zo'n 50-70 liter per persoon.
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Koelkasten
Vriezers
Een tafelmodel-koelkast is meestal tussen de 80 en 90 cm hoog. Er zijn vrijstaande en inbouwmodellen, zowel met als zonder ingebouwd vriesvak. Maar er zijn ook onderbouwmodellen die je onder een aanrecht kunt plaatsen. Vaak zijn ze sober uitgerust.
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Tafelmodel koelkasten
We testen koelkasten uitgebreid in het lab. Maar ook de ervaring in de praktijk is belangrijk: hoe tevreden zijn gebruikers met hun koelkast?
Daarom vroegen we ruim 21.000 consumenten uit heel Europa naar hun ervaringen. Ze gaven aan:
Hoe tevreden ze zijn over hun koelkast.
Hoe vaak ze mankementen ervaren.
Hoe lang hun vorige koelkast meeging voordat deze werd vervangen.
Uit het onderzoek blijkt dat veel gebruikers (zeer) tevreden zijn. Toch zijn er duidelijke verschillen tussen merken, vooral als het gaat om betrouwbaarheid en levensduur.
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Wat is een goed koelkastmerk?
Alle koelkasten moeten een energielabel hebben. Daarbij is A is de zuinigste energieklasse en G het minst zuinig. Al mogen koelkasten met energielabel F of G sinds 2024 niet meer verkocht worden. Naast de zuinigheid toont het label ook hoe veel inhoud de koelkast heeft en hoe veel geluid hij maakt.
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Energielabel van koelkasten
Met een energiezuinige koelkast bespaar je jaarlijks heel wat energie. Koop een koelkast die bij je past. Een te grote koelkast slurpt onnodig veel energie. Bedenk ook vooraf waar je de koelkast plaatst. Een koelkast in een onverwarmde omgeving verbruikt meer energie.
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Energiezuinige koelkast kiezen
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Extra functies in een koelkast
Het voordeel van een koelkast met een vriesvak is dat het meestal goedkoper is dan een losse koelkast en een losse vriezer kopen.
Het nadeel is dat je vaak wel minder ruimte hebt in een koelkast met vriezer, dan wanneer je een vriezer en koelkast los koopt.
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Koelkasten met vriezer
Vrieskasten hebben meestal minder inhoud dan vrieskisten, waardoor ze minder stroom verbruiken. Maar bij gelijke inhoud is een vrieskist zuiniger. De voordelen van een vrieskast zijn:
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Vriezers
Heb je veel ruimte en grote hoeveelheden vriesproducten? Dan kun je voor een vrieskist kiezen. De voordelen van een vrieskist ten opzichte van een vrieskast zijn:
We testen geen vrieskisten, maar alleen vrieskasten.
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Vriezers
Een inbouwkoelkast koop je vaak in combinatie met een keuken. De koelkast wordt dan weggestopt achter een meubelpaneel. Zo vormt de koelkast een geheel met de keuken.
Bij de bouw van de keuken zijn het keukenmeubel en de inbouwkoelkast op elkaar afgestemd. Daardoor kan het bij het vervangen lastig zijn om een inbouwkoelkast te vinden die goed past.
Een vrijstaande koelkast heeft meestal meer ruimte van binnen dan een inbouwmodel en vaak zijn ze wat goedkoper. Daar staat tegenover dat je vaak makkelijker over de prijs van een inbouwkoelkast kunt onderhandelen. Zeker als je hem tegelijk met andere keukenapparatuur koopt.
Lees meer:
Plannen om je keuken te verbouwen? Bekijk onze tips hoe je kunt onderhandelen met een keukenverkoper.
Wil je een koelkast of vriezer in een koude garage of schuur zetten? Let dan op de klimaatklasse. Die geeft aan bij welke minimale en maximale omgevingstemperatuur een apparaat volgens de fabrikant goed blijft werken.
Wordt het kouder dan de ondergrens? Dan kan vooral bij koel-vriescombinaties de temperatuur in het koelgedeelte oplopen of het vriesdeel deels ontdooien. Ook kan het apparaat sneller slijten of meer energie verbruiken.
|Klimaatklasse
|Minimum temperatuur ºC
|Maximum temperatuur ºC
|N (normaal)
|16
|32
|ST (subtropisch)
|16
|38
|T (tropisch)
|16
|43
|SN (subnormaal)
|10
|32
Sommige fabrikanten vermelden in de handleiding dat bepaalde modellen ook bij lagere temperaturen kunnen functioneren dan de klimaatklasse aangeeft. Dit verschilt per merk en model.
Controleer daarom altijd de klimaatklasse en de productspecificaties van het model voordat je een koelkast of vriezer in een onverwarmde ruimte zet.
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Koelkast in de schuur of garage?
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