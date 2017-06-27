Keuken of badkamer kopen: onderhandelen met de verkoper
Bij het kopen van een keuken of badkamer kun je te maken krijgen met een flink aantal verkooptrucs. Je daartegen wapenen is moeilijk, maar niet onmogelijk. We geven je een aantal tips om toch controle te houden bij de aankoop.
Evelien MansensExpert verbouwen & klussenBijgewerkt op:14 april 2026
Bedenk van tevoren wat je precies wilt. Wat moet er wel of juist niet in de keuken of badkamer komen? Meet de ruimte alvast op en zet je wensen op een rij.
Kijk alvast welke (keuken)apparatuur je wilt. De verkoper zal je graag alles van hetzelfde merk verkopen. Dit kan voordelig zijn, maar niet per se ook de beste keuze. Kijk op onze website welke apparaten, zoals een vaatwasser of een koelkast, goed uit de test komen en wat een gangbare prijs is.
Maak een afspraak met de winkel, zodat de verkoper voldoende tijd heeft en weet dat het een serieus bezoek is.
Als je geen zin hebt in een urenlang bezoek, dan kun je het best van tevoren bekendmaken hoeveel tijd je eraan wilt besteden en aangeven dat je met een concreet aanbod naar buiten wilt.
Bepaal van tevoren hoeveel je maximaal wilt uitgeven, maar houd dit bedrag voor jezelf. Sommige verkopers vragen meteen naar je budget en stellen aan de hand daarvan een keuken of badkamer samen. Zo heb je geen idee wat de verschillende onderdelen kosten en wordt vergelijken erg lastig.
Vraag om een offerte
Er zijn grote prijsverschillen tussen winkels. Prijzen vergelijken is zeker de moeite waard.
Vraag om een offerte met daarin een specificatie van de prijs en de apparatuur (merk en typenummer), installatiekosten en vergelijk deze met concurrenten.
Niet alle winkels zijn happig op het geven van een offerte. Ze zijn bang dat je gaat vergelijken en vervolgens niet meer terugkomt. Dring toch aan op een prijsspecificatie. Werkt dit niet, ga dan naar een andere winkel.
Onderhandel over de prijs
Bij de meeste keuken- en badkamerwinkels kun je onderhandelen over de prijs. Onderhandelen is zelfs heel gebruikelijk. Daar is in de prijs vaak al rekening mee gehouden.
Realiseer je dat je niets te verliezen hebt. Het is een spel.
Begin altijd met een lager bod dan je uiteindelijk bereid bent te betalen. Zo heb je ruimte om te onderhandelen.
Onderhandel eerst over een korting op de prijs en pas daarna, als er echt geen korting in zit, over gratis extra's.
Bedenk goed wat de waarde van gratis extra's is. Weegt die op tegen een korting in een andere winkel. En kun je de extra's wel gebruiken?
Plaats een prijsdaling in perspectief. Is er echt scherp onderhandeld, of was de beginprijs gewoon veel te hoog?
Het kortingspercentage zegt niet zo veel. Het is zinvoller om de eindbedragen van de offertes goed te vergelijken.
Laat je niet verleiden
Besef dat de meeste verkopers toneelspel en trucs inzetten om je te verleiden tot een koop. Prik daar doorheen.
Houd het bezoek zakelijk. Verkopers halen van alles uit de kast om potentiële klanten te charmeren. Als je traktaties aanneemt, wordt het lastiger om weg te lopen zonder een handtekening onder een koopcontract te zetten.
Verkopers hebben het liefst dat je diezelfde dag nog de koopovereenkomst tekent. Daarbij wordt de druk soms aardig opgevoerd. Als de verkoper zover gaat dat je je niet meer op je gemak voelt, zeg dit dan en loop weg als hij blijft aandringen.
Laat je niet overhalen om meteen te beslissen. Dat de prijs alleen die dag geldt, is een verkooptruc. De offerte geldt daarna ook echt nog wel.
Bel de winkel na een week nog eens. Grote kans dat de prijs dan nog verder zakt.