Houten buitenkozijnen schilderen is vaak meer werk dan je denkt. Het is een precies klusje, dat niet voor iedereen is weggelegd. Met deze tips bereik je het mooiste resultaat.

Schilderen voorbereiden

Plannen en inkopen

Kies een goede dag uit. Schilderen in de volle zon is geen goed idee. Schilderen bij regen ook niet.

Begin op tijd met schilderen, vroeg op de dag, zodat bij het vallen van de avond je verf droog is en erg geen dauwdruppels ontstaan.

Schilder je hoger dan de begane grond? Zorg voor een goede, stabiele ladder of liever nog voor een (rol)steiger

Kies uiteraard voor goede buitenverf, maar bespaar ook niet op de kwaliteit van de kwasten. Gebruik voor kozijnen geen platte, maar ronde kwasten. Kwasten met een afgeschuinde punt (puntkwasten) maken het makkelijker om nauwkeurig te schilderen. Voor grotere oppervlaktes is een roller handiger.

Inspecteren en voorwerk

Neem hiervoor ruim de tijd, want het voorwerk bepaalt in hoge mate de kwaliteit van je schilderwerk. Zeker als het houtwerk al wat ouder is.

Beoordeel de kwaliteit van de kozijnen. Zwakke plekken spoor je op door met een schroevendraaier op het hout te drukken.

Verwijder het grove vuil en ontvet dan de kozijnen met water en een ontvetter. Doe dit vóórdat je gaat schuren

Verwijder daarna nog eens vuil en losse verf met een borstel en verfkrabber. Voor loslatende verf die niet los genoeg zit (te herkennen aan de kleine blaasjes) om te verwijderen met een krabber, kun je een föhn gebruiken. Let wel op dat je niet tegen het glas föhnt.

Rotte delen moet je wegsteken met een beitel, tot al het rotte hout weg is. Daarna behandelen met houtrotstop en repareren met houtrotvuller. Houd rekening met lange droogtijden van zowel de houtrotstop als de houtrotvuller

Schroef bij voorkeur het hang- en sluitwerk los van de kozijnen

Schuur de buitenkozijnen met schuurpapier, schuurblok of handschuurmachine. Kies daarvoor schuurpapier met korrel 80 en eindig met korrel 120.

Kozijnen helemaal kaalschuren is alleen nodig bij een heel slechte oude verflaag, of als je een heel glad eindresultaat wilt.

Borstel de kozijnen schoon en neem alles af met een vochtige doek

Plak de ruiten af met afplaktape. Kies liefst uv-bestendige tape. Die is iets duurder, maar geeft een beter resultaat en kun je langer laten zitten. Gewone tape (dus niet uv-bestendig) kunje maximaal 2 dagen laten zitten.

Zie je het bij nader inzien toch niet zitten om alles zelf te doen? Of ontbreekt hiervoor de tijd? Misschien is onze Schilderdienst dan iets voor jou.

Schilderdienst Is de buitenkant van je huis toe aan een schilderbeurt? De Schilderdienst van de Consumentenbond rekent je voor wat het kost. We regelen een goede schilder en geven 6 jaar garantie op het buitenschilderwerk. Offerte aanvragen

Buitenkozijn schilderen

Lees voor je begint de aanwijzingen op de verpakking van de verf. Het vooraf verdunnen van de verf is meestal niet nodig en zelfs ongewenst. De ideale temperatuur voor het schilderen van buitenkozijnen ligt tussen de 15 en 20°C . Maar de temperatuur en droogtijd verschilt per verfsoort.

Breng eerst een laag grondverf aan op de gerepareerde delen. Bij voorkeur in een lichtere kleur dan de kleur van je verf

Breng de eerste laag verf aan. Hou een vaste volgorde aan, zodat je geen stukje vergeet. Schilder altijd van boven naar beneden. Begin bij de bovenste 'ligger' en werk in een vaste volgorde naar beneden. Grotere delen, zoals luiken, doe je als laastste. Breng de verf niet te dik aan

Laat de verf drogen en schuur alles dan licht op met fijn schuurpapier (korrel 240 of 320)

Maak de kwasten tussendoor niet schoon, maar bewaar ze (bij waterverdunbare verf) in een potje met water of bewaar ze (bij oplosmiddelhoudende verf) in een gesloten plastic zakje in de vriezer.

Breng nu de tweede laag aan (en zonodig nog een derde laag).

Na het schilderen

Haal de afplaktape weg zodra de verf stofdroog is. Watergedragen verf droogt sneller dan oplosmiddelhoudende verf.

Laat de kwasten en rollers opdrogen. Gooi ze daarna bij het restafval. Dat is minder belastend voor het milieu dan uitspoelen

Twijfel je of er een stukje is overgeslagen of zie je een kleurverschil? Wacht eerst tot alles helemaal droog is

De restant verf kun je inleveren als klein chemisch afval bij het vuilbrengstation in je gemeente. Ga als het kan op de fiets, dan ben je sneller aan de beurt.

Duurzaam klussen

Als je het schilderwerk goed bijhoudt, of laat bijhouden door een vakman, dan gaat het houtwerk langer mee. En dat betekent minder houtproductie en dus minder milieubelasting.

De gemiddelde tijd tussen 2 schilderbeurten is 5 jaar. Hoe lang precies is afhankelijk van onder andere de kwaliteit van de verf en het afgeleverde werk. En van blootstelling aan de elementen, zoals zonlicht of vocht.

Beits, lak en vernis bevatten vervuilende stoffen, zoals microplastics, oplosmiddelen, conserveer- en bestrijdingsmiddelen. Wil je duurzaam klussen, kies dan een verf met een keurmerk, zoals het Europees ecolabel of Nature Plus.

Lees ook: