Een goede schilder of klusjesman vinden

Waar vind ik een betrouwbare schilder of klusjesman?

Kijk en vraag om je heen

Vraag aan vrienden of bekenden met wie zij goede ervaringen hebben. Staat er in je straat of buurt een busje van een schilder, behanger of timmerman? Dan kun je aanbellen bij degene bij wie hij een klus doet. Vraag naar de ervaringen en misschien mag je het geleverde werk ook even bekijken.

Op veel websites staan reviews. Staar je hier niet blind op. Er zijn voorbeelden van klussers die geweldige reviews hadden maar enorm tegenvielen.

Tip: zoek op internet of er geen klachten over een bedrijf zijn.

Online

Naast de websites van bedrijven of vaklieden zijn er websites als Werkspot.nl, Casius.nl en Zoofy.nl. Daar kun je vaak een klus aanbieden (je krijgt dan een aantal offertes). De klussers moeten aan bepaalde eisen voldoen. Zoals een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, ervaring en/of een minimum reviewscore. De websites spelen zelf verder vaak geen rol. Ze bemiddelen bijvoorbeeld niet bij een geschil.

Studenten bieden zich aan om klusjes te doen via bijvoorbeeld Studentenkarwei.nl.

Er zijn ook websites waar vrijwilligers aanbieden een handje te helpen. Handig als je een paar simpele klusjes hebt die je zelf niet kunt uitvoeren. Denk aan een kleine schilderklus, lampen ophangen of elektronica aansluiten. Zie ook NLvoorelkaar.

Controleer altijd of de klusser een aansprakelijkheidsverzekering heeft. Als hij iets kapot maakt, dan is dat gedekt.

Via een branchevereniging

ls een bedrijf lid van een branchevereniging dan heeft dit vaak voordelen. Dat zijn bijvoorbeeld met de Consumentenbond afgestemde Algemene Voorwaarden en aansluiting bij De Geschillencommissie.

Voorbeelden van brancheverenigingen zijn:

Vlok (klusbedrijven)

Techniek Nederland (loodgieters, elektriciens)

Vebidak (dakdekkers)

OnderhoudNLgarantie (schilders, behangers en glaszetters)

Noa (stukadoors- en afbouwbedrijven, vloeren- en terrazzobedrijven en plafond- en wandmontagebedrijven).

Tip: controleer altijd of een klusjesman echt is ingeschreven bij de branchevereniging.

Zijn online klusplatforms veilig?

De meeste grote platforms hebben maatregelen zoals identiteitschecks, controle op inschrijving bij de Kamer van Koopphandel (KVK), gedragscodes, review-systemen en monitoring om fraude te voorkomen. Werkspot geeft bijvoorbeeld aan dat vakmensen KvK-ingeschreven moeten zijn en dat ze actief controleren op gedrag en kwaliteit.

Maar geen enkel platform kan garanderen dat het 100% veilig is. Let zelf ook goed op. Zoek bijvoorbeeld ook recensies buiten het klusform op.

Wat kost een schilder?

De prijsverschillen tussen dezelfde soort vaklieden zijn vaak groot en niet elk bedrijf pakt een klus hetzelfde aan. Daarom is het verstandig om minimaal 3 offertes op te vragen.

Waar let ik op bij offertes?

Let bij offertes op de volgende punten:

Geef een zo concreet mogelijke opgave van de gewenste werkzaamheden, afmetingen, afwerking en materiaalkeuze.

Laat de vaklieden langskomen voor een reële offerte.

Vraag naar het uurtarief, de tijdsbesteding en de totale kosten van de klus.

Een vaste prijs mag achteraf niet worden verhoogd. Bij een richtprijs mag de rekening maximaal 10% hoger zijn, tenzij je akkoord bent gegaan met meer.

Pas op voor een prijs ‘in regie’. Dan worden achteraf de gewerkte uren, gebruikte materialen en (apart op te voeren) rekeningen van derden opgeteld.

Wanneer begint de vakman en vooral: wanneer is hij klaar?

Welk materiaal gebruikt hij en wat gaat hij precies doen (bijvoorbeeld: oneffenheden in hout egaliseren, hoeveel lagen verf en van welk merk).

Biedt hij garantie op materialen en werkzaamheden?

Let op andere mogelijke kosten. Denk aan voorrijkosten, gebruik van hulpmiddelen (bijvoorbeeld een steiger of hogedrukreiniger), parkeergeld, afvalverwijdering en een vergunningsaanvraag.

Controleer of het bedrag inclusief btw is. En of dat 9% of 21% is. Voor schilder-(en behang)werk geldt een tarief van 9% als de woning ouder is dan 2 jaar.

Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over btw-tarieven bij klussen en welke uitzonderingen er zijn.

Het lage btw-tarief geldt niet (meer) voor renovatie- en herstelwerkzaamheden en tuinonderhoud.

Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over btw-tarieven bij klussen en welke uitzonderingen er zijn. Het lage btw-tarief geldt niet (meer) voor renovatie- en herstelwerkzaamheden en tuinonderhoud. Lees altijd de Algemene Voorwaarden die bij de offerte (horen te) zitten. Je gaat hier namelijk mee akkoord als je een opdracht verleent. Hierin staan onder andere de betalingswijze, garantie en geschillenregeling vermeld.

Maak je je huis energiezuiniger door de werkzaamheden? De overheid en gemeenten geven subsidies voor allerlei energiebesparende maatregelen.

Maak duidelijke afspraken

Spreek een bedrag af voor de hele klus en niet alleen een tarief per uur.

Zet alle gemaakte afspraken op papier.

Betaal in termijnen.

Betaal nooit vooraf. Doe hooguit een aanbetaling voor de materialen van maximaal 50%.

Zijn er ondanks de gemaakte afspraken toch meerkosten? Spreek dan altijd (schriftelijk en ondertekend) de aanpak en (vaste) prijs af.

Zit er garantie op het werk van een klusbedrijf?

In een goede offerte staat welke garantie je krijgt op werk van een klusbedrijf of vakman. Er staat ook in hoelang die garantieperiode duurt. Hier is geen wettelijk termijn voor. De garantie van het bedrijf is een aanvulling op je wettelijke rechten. Volgens de wet heb je altijd het recht dat er goed werk geleverd wordt. Is dat niet het geval? Dien dan een klacht in.

Wat kan ik doen bij problemen?

Ben je ontevreden over het gedane werkt, meld dit dan gelijk. Je kunt dan direct afspreken hoe, en binnen welke redelijke termijn, de tekortkomingen verholpen worden. Is dat na oplevering, dan mag je een deel van de prijs inhouden dat in redelijke verhouding staat tot het werk dat nog gedaan moet worden. Hulp nodig? Kijk dan eens naar onze voorbeeldbrief klacht dienstverlening.

Geschillencommissie

Kom je er met het bedrijf zelf niet uit? Neem dan binnen 3 maanden nadat je bij het bedrijf hebt geklaagd contact op met De Geschillencommissie van die branche. Dit kan alleen als het bedrijf daarbij is aangesloten.