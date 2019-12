Een goede schilder of klusjesman vinden

Zelf geen tijd of zin om te klussen of heb je 2 linkerhanden? Dan zul je op zoek moeten naar een schilder of andere klusjesman. Omdat hun prijzen enorm uiteenlopen is het slim om meerdere offertes op te vragen. Waar let je op bij het aanvragen en beoordelen van een offerte? Lees onze tips over welke afspraken je kunt maken en wat je kunt doen bij problemen.

Hoe vind je een goede vakman?

Vraag aan vrienden of bekenden met wie zij goede ervaringen hebben. Staat er in je straat of buurt een busje van een schilder, behanger of timmerman dan kun je aanbellen bij degene waar hij een klus doet. Vraag naar de ervaringen tot dusver en misschien mag je het geleverde werk ook even bekijken.

Op veel websites staan reviews. Staar je hier niet blind op. Er zijn voorbeelden van klussers die geweldige reviews hadden maar enorm tegenvielen. Check op Klachtenkompas.nl of Google of er geen klachten over een bedrijf zijn.

Waar vind je hem?

Online

Naast de websites van bedrijven of vaklieden zijn er websites als Werkspot.nl, Casius.nl, Kwaliteitsvakman.nl en Zoofy.nl. Daar kun je vaak een klus aanbieden (je krijgt dan een aantal offertes) als een schilder of klusjesman kunt zoeken.

Studenten bieden zich aan om klusjes te doen via bijvoorbeeld Studentenkarwei.nl en Studentvooralles.nl.

Via een branchevereniging

ls een bedrijf lid van een branchevereniging dan heeft dit vaak voordelen zoals met de Consumentenbond afgestemde Algemene Voorwaarden en aansluiting bij De Geschillencommissie.

Voorbeelden van brancheverenigingen zijn Vlok (klussenbedrijven), VPVB (parketvloerenleggers), Techniek Nederland (loodgieters, elektriciens), Vebidak (dakdekkers), OnderhoudNLgarantie (schilders, behangers en glaszetters), Noa (stukadoors- en afbouwbedrijven, vloeren- en terrazzobedrijven en plafond- en wandmontagebedrijven).

Eigen Huis Schilderservice

Via de Eigen Huis Schilderservice kun je het buitenschilderwerk laten doen met 4 tot 6 jaar garantie. Sommige situaties zijn van deelname uitgesloten, zoals grachtenpanden, woonboten, monumenten en wanneer het houtwerk in slechte staat verkeert.

Inhuren voor kleine klussen

Sommige verhuisbedrijven kunnen ook (kleine) klussen uitvoeren zoals een kamer schilderen of een kast in elkaar zetten. Er zijn ook websites waar vrijwilligers aanbieden een handje te helpen. Dit kan uitkomst bieden als je een paar simpele klusjes te doen hebt die je zelf niet kunt, zoals een kleine schilderklus, lampen ophangen of elektronica aansluiten. Zie ook NLvoorelkaar.

Check altijd of de klusser een aansprakelijkheidsverzekering heeft, mocht hij iets kapot maken.

Prijs en offerte

Uit eerder onderzoek blijkt dat de prijsverschillen tussen dezelfde soort vaklieden groot zijn. Omdat de prijzen zo uiteenlopen en niet elk bedrijf een klus hetzelfde aanpakt is het verstandig om minimaal 3 offertes op te vragen.

Let daarbij op het volgende:

Geef een zo concreet mogelijke opgave van de gewenste werkzaamheden, afmetingen, afwerking en materiaalkeuze.

Laat de vaklieden langskomen voor een reële offerte.

Vraag naar het uurtarief, de tijdsbesteding en de totale kosten van de klus.

Een vaste prijs mag achteraf niet worden verhoogd. Bij een richtprijs mag de rekening maximaal 10% hoger zijn, tenzij je akkoord bent gegaan met meer.

Pas op voor een prijs ‘in regie’: dan worden achteraf de gewerkte uren, gebruikte materialen en (apart op te voeren) rekeningen van derden opgeteld.

Wanneer begint de vakman en vooral: wanneer is hij klaar?

Welk materiaal gebruikt hij en wat gaat hij precies doen (bijvoorbeeld: oneffenheden in hout egaliseren, hoeveel lagen verf en van welk merk).

Biedt hij garantie op materialen en werkzaamheden?

Let op andere mogelijke kosten, zoals voorrijkosten, gebruik van hulpmiddelen (bijvoorbeeld een steiger of hogedrukreiniger), parkeergeld, afvalverwijdering en een vergunningsaanvraag.

Check of het bedrag inclusief btw is, en of dat 9 of 21% is. Voor schilder-(en behang)werk geldt een tarief van 9% als de woning ouder is dan 2 jaar. Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over btw-tarieven bij klussen en welke uitzonderingen er zijn. Het lage btw-tarief geldt niet (meer) voor renovatie- en herstelwerkzaamheden en tuinonderhoud.

Lees altijd de Algemene Voorwaarden die, als het goed is, bij de offerte zitten. Je gaat hier namelijk mee akkoord als je een opdracht verleent. Hierin staan onder andere de betalingswijze, garantie en geschillenregeling vermeld.

Maak duidelijke afspraken

Spreek een bedrag af voor de hele klus en niet alleen een tarief per uur.

Zet alle gemaakte afspraken op papier.

Betaal in termijnen.

Betaal nooit vooraf, doe hooguit een aanbetaling voor de materialen van maximaal 50%.

Zijn er ondanks de gemaakte afspraken toch meerkosten, spreek dan altijd (schriftelijk en ondertekend) de aanpak en (vaste) prijs af.

Problemen of klachten

Ben je ontevreden over het gedane werkt, meld dit dan gelijk. Je kunt dan direct afspreken hoe, en binnen welke redelijke termijn, de tekortkomingen verholpen worden. Is dat na oplevering, dan mag je een deel van de prijs inhouden dat in redelijke verhouding staat tot het werk dat nog gedaan moet worden.

Kom je er met het bedrijf zelf niet uit, dan kun je je binnen 3 maanden nadat je bij het bedrijf hebt geklaagd wenden tot de geschillencommissie van de desbetreffende branche (mits het bedrijf hierbij is aangesloten).

