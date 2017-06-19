Verbouwen & klussen

Heb je plannen om je nieuwe huis te verbouwen? Of wil je een aantal klussen uitbesteden aan een vakman? Lees dan onze tips om een goede aannemer of klusjesman te vinden. En ontdek hoe je een verbouwing slim kunt financieren.
Evelien Mansens Expert verbouwen & klussenBijgewerkt op:14 april 2026
Verkopers van keukens en badkamers zijn erin getraind om je snel je handtekening te laten zetten onder een offerte. Houd je hoofd koel en neem de tijd om goed te vergelijken en te onderhandelen. Lees meer over het onderhandelen met een keuken- of badkamerverkoper.
Tip: de Consumentenbond test doorlopend diverse keukenapparaten zoals: afzuigkappen, inductiekookplaten, vaatwassers, koelkasten, magnetrons, wasmachines en wasdrogers. Zo voorkom je een miskoop.
Heb je grotere klussen of verbouwplannen voor je nieuwe huis en wil je die uitbesteden? Een goede aannemer kan je veel werk uit handen nemen. Een aannemer is verantwoordelijk voor het hele project en je hebt maar 1 aanspreekpunt. Je wilt dan wel een goede aannemer vinden voor je klus. Voor een kleinere klus kun je een klusbedrijf inschakelen.
Lees meer over het vinden van een goede klusjesman of schilder.
Bij een grote klus heb je al gauw gereedschap nodig dat je zelf niet in huis hebt. Je kunt het natuurlijk kopen. Maar verwacht je dat je het na de verbouwing of klus toch niet meer vaak nodig hebt? Dan is huren een goedkopere optie. Lees waar je gereedschap kunt huren, wat het ongeveer kost en waar je op moet letten.
Tip: de Consumentenbond test ook accuboormachines en grasmaaiers. Zo voorkom je een miskoop.
Hoe je een verbouwing het beste kunt betalen, hangt uiteraard af van je persoonlijke situatie. Heb je spaargeld achter de hand of ga je extra lenen? Dat laatste kun je bijvoorbeeld doen met een persoonlijke lening of een (aanvullende) hypotheek.
Het kan interessant zijn om gebruik te maken van de regeling Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bij woningverbetering.
Heb je door de verhuizing en de verbouwing tijdelijk ruimte tekort? Er zijn verschillende manieren om je inboedel op te slaan. Bijvoorbeeld bij een verhuisbedrijf of via 'selfstorage'.