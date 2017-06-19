Verbouwen & klussen

Nieuwe keuken of badkamer kopen

Bedenk vooraf wat je wilt. Als je een keuken- of badkamershowroom instapt, kun je je laten overdonderen door de mogelijkheden. Heb je vooraf al een idee van je belangrijkste wensen en budget, dan kun je gerichter vergelijken.

Vraag om een offerte en onderhandel over de prijs.

Onderhandelen over korting hoort er gewoon bij. Vraagt de verkoper naar je budget, geef dan een lager bedrag op dan wat je echt wilt betalen. Dat geeft ruimte.

Dring aan op een gespecificeerde offerte. Alleen dan kun je verschillende aanbiedingen goed met elkaar vergelijken.

Onderhandelen over de prijs

Verkopers van keukens en badkamers zijn erin getraind om je snel je handtekening te laten zetten onder een offerte. Houd je hoofd koel en neem de tijd om goed te vergelijken en te onderhandelen. Lees meer over het onderhandelen met een keuken- of badkamerverkoper.

Tip: de Consumentenbond test doorlopend diverse keukenapparaten zoals: afzuigkappen, inductiekookplaten, vaatwassers, koelkasten, magnetrons, wasmachines en wasdrogers. Zo voorkom je een miskoop.

Een klusbedrijf of aannemer inhuren

Heb je grotere klussen of verbouwplannen voor je nieuwe huis en wil je die uitbesteden? Een goede aannemer kan je veel werk uit handen nemen. Een aannemer is verantwoordelijk voor het hele project en je hebt maar 1 aanspreekpunt. Je wilt dan wel een goede aannemer vinden voor je klus. Voor een kleinere klus kun je een klusbedrijf inschakelen.

Een goede klusjesman of schilder vinden

Vertrouw niet blind op online referenties. Ervaringen van vrienden of bekenden kunnen je ook helpen bij het selecteren van vaklui.

Klusjesmannen die bij een branchevereniging zijn aangesloten bieden meer zekerheid als er iets misgaat.

Vraag minimaal 3 offertes aan die goed vergelijkbaar zijn. Let niet alleen op de prijsverschillen, maar ook op de voorgestelde werkwijze en materiaalkeuze.

Lees meer over het vinden van een goede klusjesman of schilder.

Zelf klussen

Gereedschap huren

Bij een grote klus heb je al gauw gereedschap nodig dat je zelf niet in huis hebt. Je kunt het natuurlijk kopen. Maar verwacht je dat je het na de verbouwing of klus toch niet meer vaak nodig hebt? Dan is huren een goedkopere optie. Lees waar je gereedschap kunt huren, wat het ongeveer kost en waar je op moet letten.

Tip: de Consumentenbond test ook accuboormachines en grasmaaiers. Zo voorkom je een miskoop.

Verbouwing financieren

Hoe je een verbouwing het beste kunt betalen, hangt uiteraard af van je persoonlijke situatie. Heb je spaargeld achter de hand of ga je extra lenen? Dat laatste kun je bijvoorbeeld doen met een persoonlijke lening of een (aanvullende) hypotheek.

Het kan interessant zijn om gebruik te maken van de regeling Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bij woningverbetering.

Handig voor je nieuwe huis

Tijdelijk je inboedel opslaan

Heb je door de verhuizing en de verbouwing tijdelijk ruimte tekort? Er zijn verschillende manieren om je inboedel op te slaan. Bijvoorbeeld bij een verhuisbedrijf of via 'selfstorage'.