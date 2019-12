Verbouwen & klussen

Else Meijer , Expert Woning & Huishouden Bijgewerkt op:19 september 2019

Heb je plannen om je nieuwe huis te verbouwen? Of wil je een aantal klussen uitbesteden aan een vakman? Lees dan onze tips om een goede aannemer of klusjesman te vinden. En ontdek hoe je een verbouwing slim kunt financieren.

Een nieuwe keuken of badkamer kopen

Bedenk vooraf wat je wilt

Als je een keuken- of badkamershowroom instapt, kun je je laten overdonderen door de mogelijkheden. Heb je vooraf al een idee van je belangrijkste wensen en budget, dan kun je gerichter vergelijken.

De Consumentenbond test doorlopend diverse keukenapparaten (zowel inbouw- als vrijstaande modellen) zoals vaatwassers, koelkasten, magnetrons, wasmachines en wasdrogers.

Vraag om een offerte en onderhandel over de prijs

Onderhandelen over korting hoort er gewoon bij. Vraagt de verkoper naar je budget, geef dan een lager bedrag op dan wat je echt wilt betalen. Dat geeft ruimte. En dring aan op een gespecificeerde offerte. Alleen dan kun je verschillende aanbiedingen goed met elkaar vergelijken.

Laat je niet verleiden

Verkopers van keukens en badkamers zijn erin getraind om je snel je handtekening te laten zetten onder een offerte. Houd je hoofd koel en neem de tijd om goed te vergelijken en te onderhandelen.

Lees meer tips voor het onderhandelen met de keuken- of badkamerverkoper.

Een goede aannemer vinden

Heb je grotere klussen of verbouwplannen voor je nieuwe huis en wil je die uitbesteden? Een goede aannemer kan je veel werk uit handen nemen. Hij is verantwoordelijk voor het hele project en je hebt maar 1 aanspreekpunt. Je wilt dan wel een goede aannemer vinden voor je klus.

Een goede klusjesman of schilder vinden

Wees kritisch als je afgaat op online referenties. Ervaringen van vrienden of bekenden kunnen je ook helpen bij het selecteren van vaklui.

Klusjesmannen en schilders die bij een branchevereniging zijn aangesloten bieden meer zekerheid als er iets misgaat.

Vraag minimaal 3 offertes aan die goed vergelijkbaar zijn. Let niet alleen op de prijsverschillen, maar ook op de voorgestelde werkwijze en materiaalkeuze.

Lees meer over het vinden van een goede klusjesman of schilder.

Gereedschap huren

Bij een grote klus heb je al gauw gereedschap nodig dat je zelf niet in huis hebt. Je kunt het natuurlijk kopen, maar als je verwacht het na de verbouwing of klus niet vaak meer te gebruiken, is huren een goedkopere optie.

Lees waar je gereedschap kunt huren, wat het ongeveer kost en waar je op moet letten.

Asbest saneren

Heb je verbouwplannen en is je huis gebouwd voor 1994? Laat je huis dan voor de verbouwing onderzoeken op de aanwezigheid van asbest. Zo voorkom je tijdverlies en veel extra kosten.

Lees meer over de aanpak van asbest in je huis

Verbouwing betalen

Hoe je een verbouwing het beste kunt financieren, hangt uiteraard af van je persoonlijke situatie. Heb je spaargeld achter de hand of ga je extra lenen? Dat laatste kun je bijvoorbeeld doen met een persoonlijke lening of een (aanvullende) hypotheek. Het kan interessant zijn om gebruik te maken van de regeling Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bij woningverbetering.

Tijdelijk je inboedel opslaan

Heb je door de verhuizing en de verbouwing tijdelijk ruimte tekort? Er zijn verschillende manieren om je inboedel op te slaan, bijvoorbeeld bij een verhuisbedrijf of via 'selfstorage'.

Meer informatie over inboedelopslag.