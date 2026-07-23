Welke combimagnetron of combi-oven ontdooit, verwarmt, grilt en bakt het best en is handig in gebruik? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf de combimagnetrons en combi-ovens grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Onze onderzoekers testen elke magnetron uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke magnetrons goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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Wij testen vrijstaande combimagnetrons en inbouwcombimagnetrons met een heteluchtfunctie en meestal ook een grill. Sommige hebben zelfs een stoomfunctie. We beoordelen alle functies afzonderlijk, maar ook de verschillende combinaties. Lees meer over hoe wij combimagnetrons en combi-ovens testen.
Soms is het handig om automatisch de juiste instelling voor een gerecht te kunnen kiezen. Maar je kunt de magnetron ook handmatig instellen. Uit onze test blijkt dat je de automatische programma’s beter kunt negeren.
Vreemd genoeg is juist opwarmen een zwak punt bij veel magnetrons uit de test. Vooral het gelijkmatig verspreiden van de hitte is een probleem: soms is er meer dan 20 °C verschil. Ook de opwarmsnelheid laat te wensen over.
Het kan ineens hard gaan bij het opwarmen in de magnetron. Wil je even door het ruitje controleren of de melk niet overkookt? Dan kom je bij veel magnetrons bedrogen uit. Bij meer dan de helft zie je weinig tot niets door het ruitje, blijkt uit de test.
Nieuwsgierig naar de verschillen tussen combimagnetrons en combi-ovens op deze en nog veel meer punten? En welke de beste is?
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