Welke vrijstaande combimagnetron of combi-oven ontdooit, verwarmt, grillt en bakt het best en is handig in gebruik? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf de combimagnetrons en combi-ovens grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
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Wij testen vrijstaande combimagnetrons met een heteluchtfunctie op hoe goed ze opwarmen, ontdooien, de heteluchtfunctie gebruiken en grillen. We testen ook de combinaties van deze functies. Lees meer over hoe wij combimagnetrons en combi-ovens testen.
Even snel een bord eten opwarmen of een diepgevroren pond gehakt ontdooien. Niet bepaald ongebruikelijke klusjes voor een magnetron. Toch krijgen verrassend veel vrijstaande én inbouwmagnetrons een onvoldoende voor hun opwarmsnelheid.
Een rondje met een kringeltje er doorheen, een spiraaltje, een worteltje: wat de symbooltjes betekenen die op de apparaten staan is zelfs onze testers soms een raadsel. We beoordelen onder andere hoe eenvoudig je de combimagnetron bedient zonder handleiding.
Vrijstaande combimagnetrons zijn goedkoper, maar ook kleiner dan inbouwmagnetrons. De magnetrons die wij testten hebben gemiddeld 15 liter minder inhoud dat het gemiddelde inbouwmodel. Vergelijk en selecteer eenvoudig de grootste vrijstaande magnetrons die het ook nog eens goed doen.
Nieuwsgierig naar de verschillen tussen combimagnetrons op deze en nog veel meer punten? En welke de best geteste is?
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