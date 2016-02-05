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gebruikstips

Gebruikstips voor je magnetron of combi-oven

Welk vermogen heb je nodig voor welk gerecht? En hoe reken je de bereidingstijd om naar het vermogen van jouw magnetron of combi-oven? Wij geven tips om je combimagnetron en combi-oven slim en veilig te gebruiken. 

Snel naar:

  1. Op hoeveel Watt moet je een magnetron gebruiken?
  2. Hoe kan je eten snel ontdooien?
  3. Wat mag er niet in de combimagnetron -oven?
  4. Hoe hou je de combimagnetron of -oven het beste schoon?
  5. Is een combimagnetron veilig?

1

Op hoeveel Watt moet je een magnetron gebruiken?

  • 1000-900 W: snel bereiden of opwarmen van bijvoorbeeld soep, ovenschotels, groente en vis.
  • 800 W: opwarmen, vlees en gevogelte braden en gerechten bereiden die eieren of kaas bevatten.
  • 600 W: langer koken van compacte gerechten, zoals braadstuk en gehaktbrood, maar ook gerechten die gelijkmatig gaar moeten worden, zoals cake.
  • 400 W: ontdooien en bereiden van gerechten die wat meer tijd nodig hebben om gaar te worden dan wanneer het in de oven wordt klaargemaakt, zoals rundvleesschotels.
  • 200 W: gelijkmatig ontdooien, sudderen van rijst of pasta en boter zacht maken.

Check de verpakking

Op de verpakking van je magnetronmaaltijd staat op welk vermogen je je magnetron moet instellen. Zit dat vermogen niet op je magnetron? Zo reken je opwarmtijden om.

Gebruikstips_wattagesopmagnetron

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Hoe kan je eten snel ontdooien?

Door jarenlang combimagnetrons en combi-ovens te testen, weten we precies hoe je hem slim gebruikt. Een paar handige tips:

Snel eten ontdooien?

Hoe meer 'buitenkant' een ingevroren maaltijd heeft, hoe sneller hij ontdooit. Vries een maaltijd daarom in een platte, langwerpige verpakking in.

Snel warm én een knapperig korstje?

Gebruik de magnetronstand en ovenstand tegelijkertijd. De magnetronstand warmt het eten snel op en de ovenstand zorgt voor een knapperig korstje.

Het beste resultaat?

Negeer automatische programma's. Uit onze tests blijkt dat we een beter resultaat krijgen met onze eigen instellingen. En dat werkt ook nog eens makkelijker.

Lees verder:
Hoe gebruik je een combimagnetron: 5 veelgestelde vragen

De combimagnetron slim gebruiken

3

Wat mag er niet in de combimagnetron -oven?

  • Porselein en keramiek: deze materialen zijn niet hittebestendig genoeg.
  • Papier, textiel en hout: dit is brandbaar en kan ontvlammen als het te heet wordt.
  • Luchtdicht verpakte levensmiddelen: als de lucht er niet uit kan, kan de verpakking ontploffen.
  • Warmhoud-verpakkingen: omdat de verpakking isoleert, kunnen de radiogolven van de magnetron niet tot het eten doordringen. Het eten wordt dus ook niet warm.
  • Metaal, inclusief verchroomde oppervlakten en metalen sluitstrips: metaal en chroom gaat vonken in de magnetron.
  • Melamine: als etenswaren met veel zuren erin die verhit zijn tot boven de 70°C in aanraking komen met serviesgoed van melamine, kan het eten melamine gaan opnemen zodat het in je lichaam terechtkomt.

Lees meer over:
Hoe je je magnetron veilig gebruikt

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4

Hoe hou je de combimagnetron of -oven het beste schoon?

Algemene schoonmaaktips

  • Maak regelmatig en op tijd schoon en geef vlekken of etensresten niet de kans om op te drogen of aan te koeken. Haal ze weg voordat je het apparaat weer gebruikt.
  • Bij sommige apparaten (vaker inbouw) kun je het grill-element en/of de deur verwijderen, zodat je overal wat makkelijker bij kan.
  • Om vieze luchtjes weg te krijgen, doe je een paar druppels citroensap en wat water in een kopje. Zet het kopje in de combimagnetron en zet het apparaat een paar minuten op vol vermogen.
  • Soms kunnen onderdelen zoals de rekjes en het draaiplateau in de vaatwasser. Kijk in de gebruiksaanwijzing welke onderdelen daarvoor geschikt zijn.

Buitenkant

  • Maak de buitenkant schoon met wat water en afwasmiddel of allesreiniger. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. Dit kan het glas en de buitenkant beschadigen.
  • Verwijder vetvlekken zo snel mogelijk voordat ze je combimagnetron aantasten.

Binnenkant

  • Maak de binnenkant schoon wanneer de combimagnetron net is afgekoeld, maar niet meer warm is.
  • Gebruik een warme, vochtige doek en eventueel een reinigingsmiddel. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen of schuursponsjes.
  • Ovenreiniger mag je alleen gebruiken als de magnetron of combi-oven erg vuil is. Gebruik het niet op een zelfreinigende achterwand.
  • Maak de combimagnetron na het schoonmaken goed droog.
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Is een combimagnetron veilig?

Elke combimagnetron voldoet aan de Europese veiligheidseisen. Over de veiligheid van combimagnetrons doen de wildste verhalen de ronde. De meeste zijn onzin, maar je moet wel met een aantal dingen rekening houden:

  • Een combimagnetron moet goed sluiten: er is een risico dat microgolven naar buiten lekken. Gebruik de magnetron dus niet als het deurtje niet goed meer sluit.
  • Metaal mag niet in de combimagnetron: metaal in de combimagnetron werkt als een soort antenne op de microgolven. Als er scherp gebogen of gevouwen randen aan het metaal zitten, ontstaan er vonken.
  • Het deurtje mag niet te heet worden: sommige combi's werden bij het testen van de ovenstand zeer heet aan de buitenkant. Bij een combimagnetron van Inventum werd de ovenruit in onze test zelfs meer dan 100°C. Onze beoordeling van de temperatuur van de ovenruit vind je per product in onze vergelijker.

Lees meer over:
Hoe je je combimagnetron veilig gebruikt

Hoe veilig is de magnetron
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