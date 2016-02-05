Gebruikstips voor je magnetron

Welk vermogen heb je nodig voor welk gerecht? En hoe reken je de bereidingstijd om naar het vermogen van jouw magnetron of combi-oven? Wij geven tips om je combimagnetron en combi-oven slim en veilig te gebruiken.
Op de verpakking van je magnetronmaaltijd staat op welk vermogen je je magnetron moet instellen. Zit dat vermogen niet op je magnetron? Zo reken je opwarmtijden om.
Door jarenlang combimagnetrons en combi-ovens te testen, weten we precies hoe je hem slim gebruikt. Een paar handige tips:
Hoe meer 'buitenkant' een ingevroren maaltijd heeft, hoe sneller hij ontdooit. Vries een maaltijd daarom in een platte, langwerpige verpakking in.
Gebruik de magnetronstand en ovenstand tegelijkertijd. De magnetronstand warmt het eten snel op en de ovenstand zorgt voor een knapperig korstje.
Negeer automatische programma's. Uit onze tests blijkt dat we een beter resultaat krijgen met onze eigen instellingen. En dat werkt ook nog eens makkelijker.
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Hoe je je magnetron veilig gebruikt
Elke combimagnetron voldoet aan de Europese veiligheidseisen. Over de veiligheid van combimagnetrons doen de wildste verhalen de ronde. De meeste zijn onzin, maar je moet wel met een aantal dingen rekening houden:
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