Gebruikstips voor je magnetron

Door jarenlang combimagnetrons en combi-ovens te testen, weten we precies hoe je hem slim gebruikt. Een paar handige tips:

Snel eten ontdooien?

Hoe meer 'buitenkant' een ingevroren maaltijd heeft, hoe sneller hij ontdooit. Vries een maaltijd daarom in een platte, langwerpige verpakking in.

Snel warm én een knapperig korstje?

Gebruik de magnetronstand en ovenstand tegelijkertijd. De magnetronstand warmt het eten snel op en de ovenstand zorgt voor een knapperig korstje.

Het beste resultaat?

Negeer automatische programma's. Uit onze tests blijkt dat we een beter resultaat krijgen met onze eigen instellingen. En dat werkt ook nog eens makkelijker.

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Hoe gebruik je een combimagnetron: 5 veelgestelde vragen