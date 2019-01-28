Opwarmtijden magnetron omrekenen

Meer watt = sneller opwarmen

Hoe hoger het vermogen van de magnetron, hoe sneller het eten opwarmt. Moet je een maaltijd 5 minuten op 700 watt verhitten? Dan is die tijd korter als je de magnetron bijvoorbeeld op 900 watt zet. Gebruik je een lager aantal watts, dan moet de maaltijd juist langer opwarmen.

Hoelang moet je maaltijd in de magnetron?

We hebben als voorbeeld voor een vermogen van 500 t/m 1100 watt uitgerekend hoe lang je een maaltijd moet verhitten die 7 minuten op 700 watt moet:

Vermogen magnetron Bereidingstijd (afgerond op 0,5 min) 500 W 10 minuten 600 W 8 minuten 750 W 6,5 minuten 800 W 6 minuten 850 W 6 minuten 900 W 5,5 minuten 1000 W 5 minuten 1100 W 4,5 minuten

Bereidingstijd magnetron zelf omrekenen

In deze 2 stappen reken je de bereidingstijd om:

Deel het vermogen op de verpakking van de magnetronmaaltijd door het vermogen van je magnetron. Vermenigvuldig dit getal met de geadviseerde bereidingstijd op de verpakking.

Rekenvoorbeelden

Een voorbeeld: op de verpakking staat 7 minuten op 700 watt. Maar het vermogen van je magnetron is 900 watt. Dan reken je als volgt:

Stap 1: 700 gedeeld door 900 = 0,778

Stap 2: 0,778 keer 7 minuten = 5,5 minuten, dus 5 minuten en 30 seconden

Een tweede voorbeeld: op de verpakking staat 5 minuten op 700 watt. Maar het vermogen van je magnetron is 600 watt. Die rekensom gaat zo:

Stap 1: 700 gedeeld door 600 = 1,1670

Stap 2: 1,167 keer 5 minuten = 5,8 minuten, dus bijna 6 minuten

Hoe warmt een magnetron eten op?

Een magnetron zet met microgolven de moleculen in voedsel in beweging. Die bewegende moleculen zorgen voor wrijvingswarmte en warmen zo je eten of drinken op. Hoe hoger het vermogen waarop je de magnetron instelt, hoe sneller de moleculen gaan bewegen. Dus hoe sneller het eten opwarmt.