Kun je beter een automatisch programma gebruiken?

Nee, in onze tests zien meestal een beter resultaat door hem gewoon zelf in te stellen, in plaats van bijvoorbeeld de pizza-stand te gebruiken. Bovendien is zelf instellen meestal net zo makkelijk, soms zelfs makkelijker. Op sommige combimagnetrons zitten tientallen, soms wel honderden automatische programma's. Je hoeft dan 'alleen maar' in te voeren wat je wilt klaarmaken en het gewicht. Het automatische programma doet de rest. Maar dat werkt dus meestal minder goed.

Hoe werkt de combistand van een combimagnetron?

Bij de combistand gebruik je de magnetronstand en ovenstand tegelijkertijd om je eten te verwarmen. De microgolven van de magnetronstand warmen het eten snel op, terwijl de ovenstand zorgt voor een knapperig korstje. Zo gaat het bakken van bijvoorbeeld een quiche of lasagne sneller dan in een gewone oven.

Hoe kun je je eten gelijkmatig opwarmen?

Regelmatig roeren werkt het best. Door de boel om de paar minuten even om te gooien wordt het geheel gelijkmatig verwarmd. Ook voorkom je van die koude of lauwe stukjes in het eten. Het helpt vaak ook om het eten een paar minuten te laten staan nadat je het uit de magnetron haalt.

Niet alle combimagnetrons in onze test kunnen goed gelijkmatig ontdooien of opwarmen. De combimagnetrons met een draaiplateau scoren gemiddeld beter voor gelijkmatig opwarmen dan die zonder draaiplateau.

Hoe zorg je dat eten sneller ontdooit in de magnetron?

Door je eten in te vriezen in een zo plat mogelijke vorm, kun je het sneller ontdooien.Gebruik bijvoorbeeld een ondiep bakje of hersluitbaar zakje. Grote brokken bevroren voedsel blijven namelijk vaak nog lang koud aan de binnenkant. De warmte van een magnetron dringt dan niet door tot de kern. Moet je nou toch een flink stuk lasagne ontdooien? Probeer het in kleinere stukken te breken of hakken, voordat je het in de magnetron stopt.

Hoe houd je het verwarmingselement schoon?

Het grill-element dat aan de bovenkant van de ovenruimte hangt, wordt vaak vies door spetters. Dek je eten of drinken dus af wanneer je dit met de magnetronstand verwarmt. Zorg wel dat je folie (of een deksel) gebruikt die geschikt is voor de magnetron. En zorg dat er lucht kan ontsnappen door er gaatjes in te prikken.