Combimagnetron kopen: waar let je op?

icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
koopadvies

Combimagnetron of combi-oven kopen: waar let je op?

Wil je een magnetron die alleen verwarmt? Of zoek je juist een model met zowel magnetron- als ovenfunctie? Je hebt ze ook met grill- en stoomfunctie. Wij helpen je als je op zoek bent naar een combimagnetron of een combi-oven.

Snel naar:

  1. Keuzehulp combimagnetrons en combi-ovens
  2. Welke soorten magnetrons zijn er?
  3. Welke functies heeft een combimagnetron of combi-oven?
  4. Hoe groot moet de combimagnetron of combi-oven zijn?
  5. Zijn er combimagnetrons en combi-ovens met handige extra's?

1

Keuzehulp combimagnetrons en combi-ovens

Wil je weten welke combimagnetron of combi-oven het beste bij je past? Met onze keuzehulp kies je in de paar stappen de juiste combimagnetron of combi-oven.

Help mij kiezen

Keuzehulp_Combimagnetron

2

Welke soorten magnetrons zijn er?

Magnetron-General

Gewone magnetron

Een gewone magnetron heet ook wel solomagnetron. Hij kan dus alleen snel eten en drinken opwarmen en ontdooien. Iets duurdere solomagnetrons kunnen ook grillen. Er zijn vrijstaande en inbouwvarianten.

Wij testen geen gewone magnetrons.

Magnetron-Vrijstaand

Vrijstaand: combimagnetron en combi-oven

Een vrijstaande combimagnetron combineert de magnetronfunctie met een heteluchtfunctie. Met de meeste combimagnetrons kun je de magnetron- en ovenfunctie los én in combinatie met elkaar gebruiken. Vaak hebben ze ook een grill.

Bekijk en vergelijk:
Beste vrijstaande combimagnetrons en combi-ovens

Magnetron-Ingebouwd

Inbouw: combimagnetron en combi-oven

Een inbouwmagnetron of inbouw combi-oven neemt geen ruimte in op het aanrecht en geeft de keuken een strak uiterlijk. Daar betaal je voor, want ze zijn veel duurder dan vrijstaande. Houd bij het inbouwen wel rekening met ruimte voor ventilatie.

Bekijk en vergelijk:
Beste inbouw combimagnetrons en inbouw combi-ovens

3

Welke functies heeft een combimagnetron of combi-oven?

Combimagnetrons hebben altijd een magnetron- en een ovenfunctie. De meeste hebben ook een combi-functie en een grill. Welke mogelijkheden belangrijk zijn voor jou, hangt af van hoe je de combimagnetron wilt gebruiken:

  • Opwarmen: Dit doet de magnetronfunctie. Combimagnetrons met een draaiplateau verwarmen het eten gelijkmatiger dan combimagnetrons zonder draaiplateau.

  • Ontdooien: Ontdooien doe je met de magnetronfunctie.

  • Bakken: Bakken doet de hetelucht- of ovenfunctie. Een ventilator verdeelt de hitte van het warmte-element gelijkmatig door de ovenruimte.

  • Opwarmen en bakken tegelijk: De combifunctie combineert de magnetron- en de ovenfunctie. Handig voor bijvoorbeeld diepvrieslasagne of een quiche.

  • Grillen: Door het grill-element krijgt het eten een bruin korstje. Dit kun je meestal ook in combinatie met de magnetron- en de heteluchtfunctie gebruiken. Handig voor bijvoorbeeld een stuk vlees.

  • Stomen: Op luxe magnetrons zit soms een stoomfunctie. Handig voor vis of rijst bereiden. 

Bekijk en vergelijk:
Mogelijkheden van de geteste combimagnetrons en combi-ovens

Video: kooptips combimagnetrons en combi-ovens

4

Hoe groot moet de combimagnetron of combi-oven zijn?

Fabrikanten vermelden in liters hoeveel inhoud een combimagnetron of combi-oven heeft. Een deel van de ruimte kun je helemaal niet gebruiken. Hij is loze ruimte achter en boven de roosters en in onbereikbare hoekjes. Dat blijkt uit onze test.

In onze test meten we de maximale bruikbare ruimte. Bij combimagnetrons en combi-ovens met een draaiplateau houden we er rekening mee dat het plateau moet kunnen draaien. Wat blijkt? Bij vrijstaande modellen gaat gemiddeld 30% op aan loze ruimte! Bij inbouwmodellen zo'n 15%, omdat ze vaak geen draaiplateau hebben.

In onze vergelijker vind je bij elke combimagnetron de afmetingen, inhoud, aanwezigheid van een draaiplateau en nog meer specificaties.

Combimagnetron video hoe we testen

5

Zijn er combimagnetrons en combi-ovens met handige extra's?

De kook- en bakfuncties van een combimagnetron of combi-oven zijn natuurlijk belangrijk. Maar let ook hierop: 

  • Bij sommige combimagnetrons kun je het draaiplateau uitschakelen. Handig als je een grote schaal wilt gebruiken.
  • Is de draairichting van de deur geschikt voor de plek die je voor het apparaat in gedachten hebt? Soms kun je de draairichting aanpassen.
  • Met een kinderslot kan een kind de combimagnetron niet aanzetten en de deur niet openen.
  • Voor veel vrijstaande combimagnetrons en combi-ovens kun je houders kopen waarmee je de magnetron aan de muur ophangt.
  • Staar je niet blind op het aantal automatische kookprogramma's. De meeste programma's gebruik je niet, en vaak haal je betere resultaten met je eigen instellingen.
Man magnetron
Test magnetrons
De besteAlle testresultaten