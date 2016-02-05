Combimagnetron kopen: waar let je op?

Wil je een magnetron die alleen verwarmt? Of zoek je juist een model met zowel magnetron- als ovenfunctie? Je hebt ze ook met grill- en stoomfunctie. Wij helpen je als je op zoek bent naar een combimagnetron of een combi-oven.
Wil je weten welke combimagnetron of combi-oven het beste bij je past? Met onze keuzehulp kies je in de paar stappen de juiste combimagnetron of combi-oven.
Een gewone magnetron heet ook wel solomagnetron. Hij kan dus alleen snel eten en drinken opwarmen en ontdooien. Iets duurdere solomagnetrons kunnen ook grillen. Er zijn vrijstaande en inbouwvarianten.
Wij testen geen gewone magnetrons.
Een vrijstaande combimagnetron combineert de magnetronfunctie met een heteluchtfunctie. Met de meeste combimagnetrons kun je de magnetron- en ovenfunctie los én in combinatie met elkaar gebruiken. Vaak hebben ze ook een grill.
Bekijk en vergelijk:
Beste vrijstaande combimagnetrons en combi-ovens
Een inbouwmagnetron of inbouw combi-oven neemt geen ruimte in op het aanrecht en geeft de keuken een strak uiterlijk. Daar betaal je voor, want ze zijn veel duurder dan vrijstaande. Houd bij het inbouwen wel rekening met ruimte voor ventilatie.
Bekijk en vergelijk:
Beste inbouw combimagnetrons en inbouw combi-ovens
Combimagnetrons hebben altijd een magnetron- en een ovenfunctie. De meeste hebben ook een combi-functie en een grill. Welke mogelijkheden belangrijk zijn voor jou, hangt af van hoe je de combimagnetron wilt gebruiken:
Opwarmen: Dit doet de magnetronfunctie. Combimagnetrons met een draaiplateau verwarmen het eten gelijkmatiger dan combimagnetrons zonder draaiplateau.
Ontdooien: Ontdooien doe je met de magnetronfunctie.
Bakken: Bakken doet de hetelucht- of ovenfunctie. Een ventilator verdeelt de hitte van het warmte-element gelijkmatig door de ovenruimte.
Opwarmen en bakken tegelijk: De combifunctie combineert de magnetron- en de ovenfunctie. Handig voor bijvoorbeeld diepvrieslasagne of een quiche.
Grillen: Door het grill-element krijgt het eten een bruin korstje. Dit kun je meestal ook in combinatie met de magnetron- en de heteluchtfunctie gebruiken. Handig voor bijvoorbeeld een stuk vlees.
Stomen: Op luxe magnetrons zit soms een stoomfunctie. Handig voor vis of rijst bereiden.
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Mogelijkheden van de geteste combimagnetrons en combi-ovens
Fabrikanten vermelden in liters hoeveel inhoud een combimagnetron of combi-oven heeft. Een deel van de ruimte kun je helemaal niet gebruiken. Hij is loze ruimte achter en boven de roosters en in onbereikbare hoekjes. Dat blijkt uit onze test.
In onze test meten we de maximale bruikbare ruimte. Bij combimagnetrons en combi-ovens met een draaiplateau houden we er rekening mee dat het plateau moet kunnen draaien. Wat blijkt? Bij vrijstaande modellen gaat gemiddeld 30% op aan loze ruimte! Bij inbouwmodellen zo'n 15%, omdat ze vaak geen draaiplateau hebben.
In onze vergelijker vind je bij elke combimagnetron de afmetingen, inhoud, aanwezigheid van een draaiplateau en nog meer specificaties.
De kook- en bakfuncties van een combimagnetron of combi-oven zijn natuurlijk belangrijk. Maar let ook hierop: