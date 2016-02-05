Combimagnetron kopen: waar let je op?

Combimagnetrons hebben altijd een magnetron- en een ovenfunctie. De meeste hebben ook een combi-functie en een grill. Welke mogelijkheden belangrijk zijn voor jou, hangt af van hoe je de combimagnetron wilt gebruiken:

Opwarmen: Dit doet de magnetronfunctie. Combimagnetrons met een draaiplateau verwarmen het eten gelijkmatiger dan combimagnetrons zonder draaiplateau.

Ontdooien: Ontdooien doe je met de magnetronfunctie.

Bakken: Bakken doet de hetelucht- of ovenfunctie. Een ventilator verdeelt de hitte van het warmte-element gelijkmatig door de ovenruimte.

Opwarmen en bakken tegelijk: De combifunctie combineert de magnetron- en de ovenfunctie. Handig voor bijvoorbeeld diepvrieslasagne of een quiche.

Grillen: Door het grill-element krijgt het eten een bruin korstje. Dit kun je meestal ook in combinatie met de magnetron- en de heteluchtfunctie gebruiken. Handig voor bijvoorbeeld een stuk vlees.

Stomen: Op luxe magnetrons zit soms een stoomfunctie. Handig voor vis of rijst bereiden.

Bekijk en vergelijk:

Mogelijkheden van de geteste combimagnetrons en combi-ovens