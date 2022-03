Duurder dan vrijstaand

De prijs van een inbouw combimagnetron loopt uiteen van zo’n €400 tot meer dan €1.000. Dit is een stuk meer dan een vrijstaande magnetron, die je vaak voor rond de €200 al kunt vinden. Een combimagnetron inbouwen zorgt voor een mooi strak uiterlijk van je keuken. Maar je kunt dus besparen door een vrijstaande te kopen.

Welk merk?

Vrijwel alle bekende merken hebben inbouwmodellen in hun assortiment. AEG, Whirlpool, Zanussi en Beko zijn over het algemeen wat goedkoper, Miele, ETNA en Siemens juist wat duurder. Goedkopere modellen hoeven helemaal niet slecht te zijn. We hebben er meerdere getest die goed uit onze test komen. De Beste Koop met een goede prijs-kwaliteitverhouding koop je voor zo’n €600.

Bruikbare inhoud

De meeste inbouw combimagnetrons hebben een opgegeven inhoud van 40 tot 50 liter. Deze combimagnetrons zijn meestal zo’n 45 cm hoog. Heb je minder ruimte? Dan kun je ook kiezen voor een kleinere, die zo’n 38 cm hoog is. Deze hebben dan een inhoud van zo’n 25 liter. Wil je juist een grotere combimagnetron? Kies er dan één met een hoogte van ongeveer 59 cm. Je hebt dan een inhoud van zo’n 70 liter.

Let er wel op dat de bruikbare inhoud van een inbouw combimagnetron kleiner is dan wat de fabrikant opgeeft. Gemiddeld zelfs zo’n 20%! In onze test kijken we wat de maximale doorsnede van een bord is dat in de combimagnetron past. Dit ligt tussen de 33 en de 41 cm. Je vindt deze maat bij elke geteste combimagnetron onder de specificaties.

Benodigde inbouwruimte

Ga je zelf de combimagnetron inbouwen? Houd er rekening mee dat de afmetingen van de combimagnetron niet gelijk zijn aan de benodigde inbouwruimte. Daarvoor moet je namelijk ook nog rekening houden met ventilatieruimte en ruimte voor snoeren. De maten voor de benodigde inbouwruimte kun je checken bij de fabrikant.

Draaiplateau

In tegenstelling tot vrijstaande combimagnetrons hebben de meeste inbouwmodellen geen draaiplateau. Het voordeel hiervan is dat je meer bruikbare ruimte hebt. Het nadeel is dat niet alle combimagnetrons zonder een draaiplateau eten gelijkmatig opwarmen. In onze vergelijker zie je welk testoordeel een inbouw combimagnetron hiervoor krijgt.

Handige functies

Inbouw combimagnetrons zijn stukken duurder dan vrijstaande modellen. Maar dat betekent niet automatisch dat die meer functies hebben. Handige functies zijn bijvoorbeeld een warmhoudfunctie, de optie om snel voor te verwarmen en de boostfunctie. In de vergelijker vind je welke inbouwmodellen wel met deze functie zijn uitgerust.

Maximale oventemperatuur

De meeste geteste inbouw combimagnetrons hebben een maximale oventemperatuur van 250 graden. De meeste vrijstaande modellen halen deze hoge temperatuur niet. We zien daarbij soms zelfs een maximale temperatuur van 200 graden. Dat is aan de lage kant voor veel gerechten. De laagste maximale temperatuur die we zien bij inbouwmodellen is 220 graden.

Openen deur

De deur van de veruit de meeste inbouw combimagnetrons opent naar beneden. Slechts een enkeling heeft een deurtje dat opent naar de zijkant. Let er bij een combimagnetron die naar beneden opent op dat je hem niet te hoog plaatst. Zo kun je zonder problemen eten uit de combimagnetron halen. Zeker als deze heet is.

Inbouw combimagnetrons getest

We testen inbouw combimagnetrons uitgebreid in ons testlab.