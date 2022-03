Welke magnetrons testen wij?

We testen combimagnetrons (inbouw en vrijstaand) van uiteenlopende merken en prijzen. We selecteren de combimagnetrons op basis van de (te verwachten) verkoopcijfers. We testen voornamelijk de grote merken in de gangbare prijsklassen.

Zogenaamde solomagnetrons (dus magnetrons zonder ovenfunctie) testen we niet.

Functies van combimagnetrons

Combimagnetrons zijn uitgerust met een magnetronfunctie, een heteluchtoven en een grill. We testen alle 3 de toepassingen, in combinatie én afzonderlijk.

Magnetronfunctie: Opwarmen

De opwarmfunctie testen we met een 'maaltijd' van aardappelpuree en eiwitsubstantie op een bord met vakjes, die rechtstreeks vanuit de koelkast op 6 °C de combimagnetron in gaat. Ook bij dit gerecht meten we de temperatuur na afloop. Die moet overal tussen de 80 en 95 °C zijn.

We beoordelen met een aparte test hoe snel het apparaat iets kan opwarmen. Daarvoor verhitten we een babyfles met 180 ml water 30 seconden lang op het maximale magnetronvermogen, en meten vervolgens hoeveel warmer het water is geworden.

Magnetronfunctie: Ontdooien

Hoe goed en snel je met de magnetronfunctie kunt ontdooien testen we met een groot blok diepgevroren gehakt. Na afloop van het ingestelde ontdooiprogramma laten we het gehakt even staan en meten dan de temperatuur op 22 punten aan de binnen- en buitenkant.

Wanneer we een temperatuur lager dan -2°C of hoger dan 25°C meten, krijgt het apparaat een 1 voor dit testonderdeel.

Heteluchtfunctie

De ovenfunctie testen we door een flinke hoeveelheid kleine cakejes te bakken. Een panel beoordeelt het resultaat op uiterlijk, structuur en gelijkmatigheid.

We testen de temperatuurinstelling van de ovenfunctie apart. Allereerst bepalen we hoe snel de oven opwarmt door de heteluchtfunctie op de hoogste temperatuurinstelling te zetten en te meten hoelang het duurt tot de oven 155 °C warmer is geworden dan de begintemperatuur.

De temperatuurstabiliteit bepalen we door de heteluchtfunctie in te stellen op 130°C en 250°C. Zodra de combimagetron aangeeft dat de ingestelde temperatuur is bereikt, monitoren we een halfuur lang de temperatuur in het midden van de oven.

Combifunctie van oven en magnetron: ontdooien/opwarmen en bakken tegelijk

Met een diepvrieslasagne testen we hoe de combimagnetrons de ontdooi- en opwarmfunctie combineren. Na afloop meten we de temperatuur, die overal minstens 68 °C moet zijn, en een expertpanel beoordeelt hoe goed de lasagne gebakken is.

Grill

De grill testen we op 2 manieren.

Door sneetjes witbrood te roosteren testen we de gelijkmatigheid van de grill. Met behulp van een soort foto-analyse wordt in kaart gebracht hoe goed en gelijkmatig de toast is gebruind.

In de tweede test grillen we een kip van ongeveer 1200 gram. Na afloop van het programma wordt de temperatuur gemeten op 14 plaatsen in de kip. De kip moet overal minstens 85 °C zijn, anders wordt de test opnieuw uitgevoerd met aangepaste instellingen. Het panel beoordeelt hoe sappig, krokant en mooi bruin het resultaat is geworden.

Pizza bakken

Omdat het bakken van een diepvriespizza met een knapperige bodem voor de meeste magnetrons een lastig karweitje is, testen we hier ook op. Als er een speciale pizzabakplaat bij de magnetron wordt meegeleverd, gebruiken we deze ook. Een panel proeft de pizza en kijkt kritisch naar de kleuring van de bovenkant en naar de kwaliteit van de bodem.

Automatische en handmatige instellingen

We testen alle functies en de combinaties daarvan met allerlei verschillende gerechten. We doen de tests minstens 2 keer: een keer met het meest geschikte automatische programma, een keer met handmatige instellingen op basis van de handleiding. Als een automatisch programma ontbreekt, of het automatische programma en de handmatige instellingen leveren een heel verschillend resultaat, dan testen we nog een keer met handmatige instellingen die we helemaal zelf kiezen.

Uit de test blijkt dat de gerechten met de eigen instellingen meestal het beste worden.

Gebruiksgemak

Hoe duidelijk en leesbaar is de gebruiksaanwijzing? Gaat het deurtje makkelijk open en kun je de gerechten makkelijk in de combimagnetron zetten? Is het display duidelijk en makkelijk leesbaar? Kun je goed door het ruitje van het deurtje kijken? Maakt het apparaat niet teveel lawaai? En ten slotte, is het makkelijk schoon te maken? Onze experts gaan een hele lijst af om een oordeel te kunnen geven over het gebruiksgemak.

Veiligheid

We meten hoe warm de buitenkant van de combimagnetron wordt na een half uur op de hoogste grillstand. Ook na 60 minuten op de hoogste stand van de heteluchtoven.

Ten slotte is het belangrijk dat er geen microgolven naar buiten lekken. Dit controleren we daarom ook.

