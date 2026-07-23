Magnetrons getest

De magnetrons die we testen hebben ook een ovenfunctie, of het zijn bakovens met magnetronfunctie. Die worden dus combimagnetron of magnetron oven combi genoemd. We letten op prestaties, veiligheid en gebruiksgemak van combimagnetrons. We testen uiteraard vooral hoe de apparaten ontdooien, opwarmen, grillen en bakken, maar ook hoe heet de deur bijvoorbeeld wordt. Zoek je een inbouw-magnetron of een vrijstaande magnetron? Beide soorten zitten in de test. En we testen magnetrons van onder andere Whirlpool, Samsung, Bosch, Ikea en Sharp.

Magnetron kopen

De goedkoopste magnetron is niet altijd de beste. Welke koop je dan? Kies een combimagnetron die bij je keuken en je budget past. Een magnetron met oven heeft vaak ook een grill en soms een stoomfunctie. Als je de combimagnetrons vergelijkt, vind je de beste voor jou.

Magnetrons vergelijken

Je kunt de combimagnetrons vergelijken op hoe ze scoren in de test, maar ook op functies, inhoud en afmetingen. Voor inbouwmagnetrons is het belangrijk dat je weet hoe hoog en breed hij mag zijn. En heb je grote ovenschalen, dan is het handig dat de magnetron veel ruimte heeft en dat je eventueel het draaiplateau uit de magnetron kan halen of kan uitschakelen. Vergelijk dus op de punten die jij belangrijk vindt aan een magnetron en vind de beste koop voor jou.