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Combimagnetrons en combi-ovens vergelijken

Laatste update van de test: 23 juli 2026|

We helpen je de beste combimagnetron kiezen.

Keuzehulp

  • Tomado TMC2302B
    TomadoTMC2302B
    Vrijstaand|900 watt|12 liter
  • Wisberg WB7CMAF30B
    WisbergWB7CMAF30B
    Vrijstaand|900 watt|20 liter
  • Whirlpool WMW47HMB
    WhirlpoolWMW47HMB
    Inbouw|900 watt|26 liter
  • Electrolux LMS6344MMX
    ElectroluxLMS6344MMX
    Inbouw|1000 watt|20 liter

    € 610,-

    Richtprijs

  • AEG OS5CM34MB
    AEGOS5CM34MB
    Inbouw|1000 watt|20 liter
  • ETNA CM444RVS
    ETNACM444RVS
    Inbouw|850 watt|28 liter
  • Smeg SO4301M1X
    SmegSO4301M1X
    Inbouw|800 watt|38 liter
  • SMEG SO4301M1N
    SMEGSO4301M1N
    Inbouw|800 watt|38 liter
  • Whirlpool WMW47HMX
    WhirlpoolWMW47HMX
    Inbouw|900 watt|26 liter
  • Beko MCI 44313 BG
    BekoMCI 44313 BG
    Inbouw|900 watt|29 liter
  • Beko MCI 44313 X
    BekoMCI 44313 X
    Inbouw|900 watt|29 liter
  • Smeg SF4400MCX1
    SmegSF4400MCX1
    Inbouw|900 watt|29 liter
  • Bosch CMA585GB1
    BoschCMA585GB1
    Inbouw|900 watt|39 liter
  • Siemens CM585AGS1
    SiemensCM585AGS1
    Inbouw|900 watt|39 liter
  • AEG OO5NK40M
    AEGOO5NK40M
    Inbouw|1000 watt|27 liter
  • Bosch CMA585GS1
    BoschCMA585GS1
    Inbouw|900 watt|39 liter
  • AEG OO5NK4W0M 
    AEGOO5NK4W0M 
    Inbouw|1000 watt|27 liter
  • AEG OO5NK40K
    AEGOO5NK40K
    Inbouw|1000 watt|27 liter

Magnetrons getest 

De magnetrons die we testen hebben ook een ovenfunctie, of het zijn bakovens met magnetronfunctie. Die worden dus combimagnetron of magnetron oven combi genoemd. We letten op prestaties, veiligheid en gebruiksgemak van combimagnetrons. We testen uiteraard vooral hoe de apparaten ontdooien, opwarmen, grillen en bakken, maar ook hoe heet de deur bijvoorbeeld wordt. Zoek je een inbouw-magnetron of een vrijstaande magnetron? Beide soorten zitten in de test. En we testen magnetrons van onder andere Whirlpool, Samsung, Bosch, Ikea en Sharp.

Magnetron kopen

De goedkoopste magnetron is niet altijd de beste. Welke koop je dan? Kies een combimagnetron die bij je keuken en je budget past. Een magnetron met oven heeft vaak ook een grill en soms een stoomfunctie. Als je de combimagnetrons vergelijkt, vind je de beste voor jou.

Magnetrons vergelijken

Je kunt de combimagnetrons vergelijken op hoe ze scoren in de test, maar ook op functies, inhoud en afmetingen. Voor inbouwmagnetrons is het belangrijk dat je weet hoe hoog en breed hij mag zijn. En heb je grote ovenschalen, dan is het handig dat de magnetron veel ruimte heeft en dat je eventueel het draaiplateau uit de magnetron kan halen of kan uitschakelen. Vergelijk dus op de punten die jij belangrijk vindt aan een magnetron en vind de beste koop voor jou.

Combimagnetrons en combi-ovens per merk