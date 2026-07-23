icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Severin combimagnetron en combi-oven

Welke Severin combimagnetron en combi-oven komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Severin combimagnetrons en combi-ovens en vergelijk de Severin combimagnetron en combi-oven met andere combimagnetrons en combi-ovens.
Laatste update van de test: 23 juli 2026

Keuzehulp

  • Severin MW 7918
    SeverinMW 7918
    Vrijstaand|900 watt|14 liter

    Prijs niet beschikbaar

  • Severin MW 7777
    SeverinMW 7777
    Vrijstaand|900 watt|19 liter
  • Severin MW 7775
    SeverinMW 7775
    Vrijstaand|900 watt|17 liter

    Prijs niet beschikbaar

  • Severin MW 7754
    SeverinMW 7754
    Vrijstaand|900 watt|15 liter

    Prijs niet beschikbaar

  • Severin MW 7758
    SeverinMW 7758
    Vrijstaand|900 watt|20 liter

    Prijs niet beschikbaar

  • Severin MW7759
    SeverinMW7759
    Vrijstaand|900 watt|16 liter

    Prijs niet beschikbaar

  • Severin MW 7771
    SeverinMW 7771
    Vrijstaand|700 watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Severin MW 7773
    SeverinMW 7773
    Vrijstaand|800 watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Severin MW7762
    SeverinMW7762
    Vrijstaand|800 watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Severin MW 7900
    SeverinMW 7900
    Vrijstaand|700 watt
    Niet getest

    € 110,-

    Richtprijs

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Severin MW 7774
    SeverinMW 7774
    Vrijstaand|900 watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Severin MW 7752
    SeverinMW 7752
    Vrijstaand|900 watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Combimagnetrons en combi-ovens per merk