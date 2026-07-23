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Bosch combimagnetron en combi-oven

Welke Bosch combimagnetron en combi-oven komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Bosch combimagnetrons en combi-ovens en vergelijk de Bosch combimagnetron en combi-oven met andere combimagnetrons en combi-ovens.
Laatste update van de test: 23 juli 2026

Keuzehulp

  • Bosch CMA585GB1
    BoschCMA585GB1
    Inbouw|900 watt|39 liter
  • Bosch CMA585GS1
    BoschCMA585GS1
    Inbouw|900 watt|39 liter
  • Bosch CMA485GB2
    BoschCMA485GB2
    Inbouw|900 watt|39 liter

    Prijs niet beschikbaar

  • Bosch CMG7241B1
    BoschCMG7241B1
    Inbouw|900 watt|40 liter
  • Bosch CMG9241B1
    BoschCMG9241B1
    Inbouw|900 watt|40 liter

    € 1.150,-

    Richtprijs

  • Bosch CMG7241B2
    BoschCMG7241B2
    Inbouw|900 watt|40 liter
  • Bosch CMG7761B1
    BoschCMG7761B1
    Inbouw|900 watt|38 liter
  • Bosch CMG976KB1
    BoschCMG976KB1
    Inbouw|900 watt|38 liter

    € 1.580,-

    Richtprijs

  • Bosch CMA485GS0
    BoschCMA485GS0
    Inbouw|900 watt|39 liter

    Prijs niet beschikbaar

  • Bosch CMA485GB0
    BoschCMA485GB0
    Inbouw|900 watt|39 liter

    Prijs niet beschikbaar

  • Bosch CMA585MS0
    BoschCMA585MS0
    Inbouw|900 watt|31 liter

    Prijs niet beschikbaar

  • Bosch HMG636NS1
    BoschHMG636NS1
    Inbouw|800 watt|69 liter

    Prijs niet beschikbaar

  • Bosch HMG636BS1
    BoschHMG636BS1
    Inbouw|800 watt|69 liter

    Prijs niet beschikbaar

  • Bosch HMG836NS1
    BoschHMG836NS1
    Inbouw|800 watt|69 liter

    Prijs niet beschikbaar

  • Bosch HBC84H501
    BoschHBC84H501
    Inbouw|900 watt|30 liter

    Prijs niet beschikbaar

  • Bosch CMG836NS1
    BoschCMG836NS1
    Inbouw|1000 watt|40 liter

    Prijs niet beschikbaar

  • Bosch BFL520MS0
    BoschBFL520MS0
    Inbouw|800 watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Bosch BEL554MB0
    BoschBEL554MB0
    Inbouw|1200 watt
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Combimagnetrons en combi-ovens per merk