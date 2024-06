Combimagnetron met oven kopen

Combimagnetrons zijn er in verschillende soorten en maten. Een groot verschil waar je op kunt letten als je een combimagnetron gaat kopen is wat de belangrijkste functie is. Bij sommige combimagnetrons ligt de nadruk op de magnetron, voor het opwarmen. Bij bovenstaande combi-ovens ligt de nadruk op de oven. Dat wil niet per se zeggen dat de ovenfuncties ook beter zijn dan die van andere combi’s.



De meeste combi-ovens zijn inbouw. Bij de combi-ovens zijn de ovenfuncties makkelijker en sneller te bereiken dan de magnetronfuncties. Ook hebben ze vaak een deur die naar beneden opent en geen draaiplateau. Ten slotte zijn ze over het algemeen wat groter dan de (vrijstaande) combimagnetrons.

Combimagnetrons met oven getest

Regelmatig testen we combimagnetrons en combimagnetrons op hun oven- en magnetronfuncties. Daarbij beoordelen we ook het gebruiksgemak en energieverbruik.

We testen hoe goed de heteluchtfunctie werkt en hoe goed hij een diepvriespizza bakt.

Combimagnetrons met oven vergelijken

In onze vergelijker filter en vergelijk je de combi-ovens op een makkelijke manier om uit te vinden welke combi-oven jij het best kunt kopen. Vergelijk de testresultaten om te zien met welke combi-oven je het best je cakejes en pizza’s bakt.