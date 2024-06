Sharp-combimagnetrons zijn er in verschillende maten, met en zonder draaiplateau. Elk met hun kwaliteiten en minpunten. Zie welke dat zijn in de vergelijker.

Combimagnetrons getest

In onze test hebben we diverse Sharp-combimagnetrons beoordeeld. Daarbij keken we in elk geval naar hoe goed cakejes, pizza en magnetronmaaltijden bereid werden. Ook beoordelen we het energieverbruik en het gebruiksgemak.

Elk apparaat wordt geleverd met een handleiding, zodat je snel aan de slag kunt. Ze hebben handige functies zoals timer-instellingen en automatische programma's.

Combimagnetron kopen

Bij het kopen van een Sharp-combimagnetron is het belangrijk om te letten op je specifieke wensen. Sharp-combimagnetrons zijn er in verschillende prijsklassen en met uiteenlopende functies. Controleer altijd welke onderdelen standaard worden meegeleverd en welke je eventueel apart moet aanschaffen. Denk daarbij aan een bakplaat, rooster of crisp-plaat. Zo weet je zeker dat je een compleet apparaat hebt dat aan al je eisen voldoet.

Combimagnetrons vergelijken

Bij het vergelijken van Sharp-combimagnetrons is het handig om te kijken naar specificaties zoals vermogen, capaciteit en extra functies. Een hoger vermogen kan zorgen voor snellere bereidingstijden. De capaciteit van de combimagnetron moet passen bij de gerechten die je wilt bereiden. Extra functies zoals een boost-optie of hogere oventemperatuur kunnen handig zijn, afhankelijk van je kookgewoonten.