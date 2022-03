Veelzijdig en gezond

Een magnetron kan meer dan je denkt. Al het eten wat je kookt, stoomt of gepocheert, kan ook gaar gemaakt worden in de magnetron. Niet alleen groente of aardappelen, maar je kunt er ook vlees of vis mee klaarmaken.

Volgens het Voedingscentrum is koken met een magnetron ook nog eens gezond: veel vitamines blijven beter behouden en je hoeft geen olie of vet te gebruiken. Ook hoef je minder zout te gebruiken, doordat het zout in het gerecht blijft zitten en niet in het kookvocht trekt.

Stap voor stap koken

Hoe bereid je een maaltijd met je magnetron?

Stap 1: Snijd de ingrediënten in kleine stukken die ongeveer even groot zijn.

Stap 2: Doe dit in een schaaltje of bakje dat geschikt is voor magnetrongebruik.

Stap 3: Voeg een heel klein beetje water toe, zodat je maaltijd niet uitdroogt.

Stap 4: Voeg kruiden naar smaak toe.

Stap 5: Dek het schaaltje of bakje losjes af met een dekseltje of magnetronfolie. Let erop dat de lucht kan ontsnappen, dus duw de deksel niet vast, of prik enkele gaatjes in het magnetronfolie. Er zijn ook speciale magnetronschaaltjes met een ventiel in het deksel.

Stap 6: Kies de juiste bereidingstijd. Die is afhankelijk van het vermogen van je magnetron, hoeveel eten je tegelijkertijd klaarmaakt en hoe groot de stukken zijn. In de handleiding van je magnetron staan aanwijzingen.

Lukt dit niet, begin dan met 3 minuten stomen op vol vermogen. Controleer om de paar minuten hoe gaar het eten is door er met een vork in te prikken. Pas op voor de hete stoom die uit het bakje komt.

Tips voor het klaarmaken van aardappels

Aardappelen hoef je niet per se te schillen, maar snijd ze wel in gelijke stukken. Grote piepers kun je los in de magnetron leggen en zo 'poffen'. Stop ze niet in aluminiumfolie, want daar gaat de magnetron van vonken.

Tips voor het klaarmaken van vis

Het beste resultaat met zalm en kabeljauw krijg je als je het tegelijk klaarstoomt met de aardappelen of groenten. Leg de vis er dan bovenop.

Tips voor het klaarmaken van groenten

Groenten die erg geschikt zijn voor in de magnetron zijn:

doperwtjes

worteltjes

bloemkool

broccoli

sperziebonen

peultjes en sugarsnaps

Verdeel broccoli en bloemkool in kleine roosjes. En snijd worteltjes in stukjes van 1 à 2 cm voor je ze klaarmaakt.

Meer tips

Via een oproep op onze Community leerden we over een aantal creatieve magnetrontips van consumenten:

snel versuikerde honing weer vloeibaar maken

snel boter smelten

rode wijn op kamertemperatuur brengen

borden voorverwarmen

Deel je tips en recepten

Heb je nog meer handige tips en recepten om meer te doen met de magnetron? Laat ze achter op onze Community.

Meer lezen