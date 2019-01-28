Voordelen koken met magnetron

Al het eten wat je kookt, stoomt of pocheert, kun je ook gaar maken in de magnetron. Koken met een magnetron heeft voordelen:

Veel vitamines blijven beter behouden.

Je hoeft geen olie of vet te gebruiken.

Je hoeft minder zout te gebruiken: het zout blijft in het gerecht en trekt niet in het kookvocht.

Koken in de magnetron

Zo doe je dat in 6 stappen:

Snijd de ingrediënten in kleine stukken die ongeveer even groot zijn. Doe die in een schaaltje of bakje dat geschikt is voor in de magnetron. Voeg een heel klein beetje water toe, zodat je maaltijd niet uitdroogt. Voeg kruiden naar smaak toe. Dek het schaaltje of bakje losjes af. Je kunt ook magnetronfolie gebruiken. Let erop dat de lucht kan ontsnappen, dus duw de deksel niet vast, of prik enkele gaatjes in het folie. Er zijn ook speciale magnetronschaaltjes met een ventiel in het deksel. Kies de juiste bereidingstijd. Die hangt af van het vermogen van je magnetron, hoeveel eten je tegelijkertijd klaarmaakt en hoe groot de stukken zijn. In de handleiding van je magnetron staan aanwijzingen.

Lukt dit niet, begin dan met 3 minuten stomen op vol vermogen. Controleer om de paar minuten hoe gaar het eten is door er met een vork in te prikken. Pas op voor de hete stoom die uit het bakje komt.

Simpele kooktips voor je magnetron

Aardappels koken in de magnetron

Aardappels hoef je niet per se te schillen, maar snijd ze wel in gelijke stukken. Grote piepers kun je los in de magnetron leggen en zo 'poffen'. Stop ze niet in aluminiumfolie, want daar gaat de magnetron van vonken.

Vis bereiden in de magnetron

Het beste resultaat met zalm en kabeljauw krijg je als je het tegelijk klaarstoomt met de aardappelen of groenten. Leg de vis er dan bovenop.

Groenten koken in de magnetron

Groenten die erg geschikt zijn voor in de magnetron zijn:

Doperwtjes

Worteltjes

Bloemkool

Broccoli

Sperziebonen

Peultjes en sugarsnaps

Verdeel broccoli en bloemkool in kleine roosjes. En snijd worteltjes in stukjes van 1 à 2 cm voor je ze klaarmaakt. Meer tips lees je op Voedingscentrum.nl.

Meer tips voor je magnetron