Zo gebruik je je magnetron veilig

Begrijp hoe een magnetron werkt

Het is goed om te begrijpen hoe een magnetron werkt. Het idee is eenvoudig: de magnetron produceert microgolven die de moleculen in voedsel in beweging zetten. Door de wrijvingswarmte die vrij komt door die bewegingen wordt het voedsel opgewarmd.

De golven bewegen op de frequentie waarop ook radio's kunnen werken. Misschien dat hierdoor het misverstand is ontstaan dat de radiogolven die de magnetron produceert radioactieve straling zou zijn. Want dat is onzin.

Let op een goed sluitende deur

Microgolven zouden ook de moleculen in het menselijk lichaam in beweging kunnen zetten en zo verbranding kunnen veroorzaken. Maar magnetrons zijn zó gebouwd dat de microgolven niet naar buiten kunnen lekken als het apparaat aan staat. En de golven stoppen direct als de deur open gaat.

Je hoeft dus niet bang te zijn dat je per ongeluk in aanraking komt met microgolven. Bij magnetrons die niet goed sluiten, is er wel een risico dat microgolven naar buiten lekken. Gebruik de magnetron dus niet als het deurtje niet goed meer sluit.

Verhit eten goed

Een reëler gevaar van magnetrons is dat ze voedsel niet heet genoeg maken om ziekmakende bacteriën die misschien in het voedsel zitten te doden. Let er daarom op dat een kliek of ander eten waar ziekmakende bacteriën in kunnen zitten echt door en door verhit is voordat je gaat eten.

Geen metaal in magnetrons

Metaal in de magnetron werkt als een soort antenne op de microgolven. Als er scherp gebogen of gevouwen randen aan het metaal zitten, ontstaan er vonken. Gebruik daarom geen metalen series of bestek in de magnetron. Ook aluminiumfolie en servies met randen van metaal(verf) kunnen vonken veroorzaken. Er zijn wel magnetrons met een metalen binnenkant of metalen accessoires. Maar deze zijn speciaal zo gemaakt dat er geen vonken ontstaan.

Check de golflengte

Zoals 'gewone' radiogolven bewegen microgolven op een bepaalde frequentie, namelijk 2.45 GHz. Iets met dezelfde frequentie kan storen als ze dicht in de buurt van een magnetron komen. Er is wereldwijd afgesproken dat de 2.45 GHz-frequentie alleen voor magnetronovens wordt gebruikt. Als het goed is, zou bijvoorbeeld een pacemaker dus op een andere golflengte afgestemd moeten zijn. Maak je je toch zorgen, informeer dan bij je arts.

Lees ook: