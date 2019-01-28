Zo gebruik je je magnetron veilig

Afraders: welke magnetron moet je niet kopen?

Heel soms komen we in onze test een combimagnetron tegen die bij het verhitten te warm wordt aan de buitenkant. Deze krijgen van ons het label ‘Afrader’:

Van Inventum: MN255C, MN256C en MN325CS

Van ETNA: ECM243

Wat mag er niet in een magnetron?

Check voor de zekerheid altijd de gebruiksaanwijzing van wat je in de magnetron wil opwarmen.

Metaal : denk aan bestek, metalen bakjes, aluminiumfolie, metalen pannen enzovoort. Metaal reageert anders op microgolven dan eten. Er kunnen vonken ontstaan en dat is brandgevaarlijk. Metaal kan microgolven reflecteren waardoor energie zich kan ophopen en onvoorspelbaar wordt.

: denk aan bestek, metalen bakjes, aluminiumfolie, metalen pannen enzovoort. Metaal reageert anders op microgolven dan eten. Er kunnen vonken ontstaan en dat is brandgevaarlijk. Metaal kan microgolven reflecteren waardoor energie zich kan ophopen en onvoorspelbaar wordt. Dun papier of plastic : kun je beter niet in de magnetron gebruiken, behalve als het op de verpakking staat. Anders loop je brandgevaar.

: kun je beter niet in de magnetron gebruiken, behalve als het op de verpakking staat. Anders loop je brandgevaar. Plastic bakjes: Er is nog te weinig onderzoek gedaan om het met zekerheid te zeggen, maar mogelijk geven plastic bakjes bij verwarming microplastics af in je eten. Ook bij bakjes met een magnetron-geschikt-icoontje kan dat na veroudering het geval zijn.Wil je risico’s vermijden, dan kun je je eten opwarmen in een bord of schaaltje.

Deur moet goed sluiten

De microgolven van een magnetron kunnen voor brandwonden zorgen wanneer ze in direct contact met je huid komen. Als bijvoorbeeld de deur niet meer goed sluit of als er een barst in het glas zit kun je hem beter laten repareren of afdanken.

Hoe werkt een magnetron?

Een magnetron produceert elektromagnetische microgolven op een bepaalde frequentie (2.45GHz). Dit zet bepaalde moleculen in het eten zo snel in beweging dat er wrijvingswarmte ontstaat. Op die manier wordt je eten binnen no-time warm.