Welke inbouw-combimagnetron of combi-oven ontdooit, verwarmt, grilt en bakt het best en is handig in gebruik? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf de combimagnetrons en combi-ovens grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
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Onze onderzoekers testen elke magnetron uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke inbouw-combimagnetrons goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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Wij testen inbouw-combimagnetrons met een heteluchtfunctie op hoe goed ze opwarmen, ontdooien, de heteluchtfunctie gebruiken en grillen. We testen ook de combinaties van deze functies. Lees meer over hoe wij combimagnetrons en combi-ovens testen.
Even snel een bord eten opwarmen of een diepgevroren pond gehakt ontdooien. Geen ongebruikelijke klusjes voor een magnetron. Toch krijgen verrassend veel vrijstaande en inbouwmagnetrons een onvoldoende voor hun opwarmsnelheid. Bekijk in de Vergelijker welke magnetrons het snelst zijn.
Inbouwmagnetrons zijn flink duurder dan hun vrijstaande tegenhangers: gemiddeld zo’n 3 keer zo duur. Maar de inbouwmodellen doen het niet beter in onze test dan de vrijstaande. Vooral ontdooien en gelijkmatig opwarmen gaat beter in de vrijstaande modellen. Goed om mee te nemen in je overwegingen als je een nieuwe keuken gaat uitzoeken.
Het kan ineens hard gaan bij het opwarmen in de magnetron. Maar wie even door het ruitje wil controleren of de melk nog niet overkookt, komt bij veel magnetrons bedrogen uit. Bij meer dan de helft zie je weinig tot niets door het ruitje, blijkt uit de test. De zichtbaarheid door het ruitje beoordelen we bij elke magnetron apart.
Nieuwsgierig naar de verschillen tussen combimagnetrons en combi-ovens op deze en nog veel meer punten? En wat de best geteste combimagnetron is?
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