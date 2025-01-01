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Professioneel getest!

De beste vaatwasser voor jou, door ons getest

Welke vaatwasser krijgt je vaat glanzend schoon en streeploos droog en is handig in gebruik? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door afwasmachines grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.

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Wij hebben vaatwassers voor je getest

Laatste update van de test: 7 augustus 2026
  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elke vaatwasser uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke vaatwassers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

We testen inbouwvaatwassers, inbouwvaatwassers XXL en vrijstaande vaatwassers, op hoe goed ze afwassen en drogen, maar bijvoorbeeld ook op stroom- en waterverbruik, programmaduur en gebruiksgemak. We testen ook regelmatig hoge afwasmachines. Lees meer over hoe wij vaatwassers testen.

  • Vaatwassers highlight 1 - schone en droge vaat

    1. Schone en droge vaat

    De meeste vaatwassers wassen en drogen de vaat goed. Maar soms valt een vaatwasser flink door de mand. De allerbeste halen ongeveer een 8 en de allerslechtste scoren een 2,5 als rapportcijfer. De slechtste laten etensresten zitten en krijgen de vaat ook niet droog.

  • Vaatwassers highlight 2 - zuinig wassen loont

    2. Zuinig wassen loont

    Als de vaatwasser regelmatig draait, kun je jaarlijks bijna €100 aan stroom en water kwijt zijn. We meten het energie- en waterverbruik tijdens het hoodfprogramma én het ecoprogramma. Een zuinige vaatwasser kan je tot wel €50 aan energiekosten schelen. De meeste zuinige vaatwassers wassen ook nog eens heel behoorlijk schoon.

  • Vaatwassers highlight 3 - makkelijk inruimen

    3. Makkelijk in- en uitruimen

    Frustrerend als je je vaat niet goed in je vaatwasser krijgt. Daarom beoordelen we hoe makkelijk en flexibel je een vaatwasser inruimt en of de vaat stevig staat. Ook moet je hem makkelijk kunnen bedienen en onderhouden. Helaas schort het hier nogal eens aan.

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Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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