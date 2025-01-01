Vaatwassers getest

Wij testen vaatwassers van grote merken als AEG, Bosch en Miele. De belangrijkste onderdelen uit onze test zijn schoonwassen en drogen. Want je wilt natuurlijk dat je vaat optimaal schoon wordt. En het is handig als je niet alles moet afdrogen als het uit de vaatwasser komt.

Vaatwasser kopen

Een vaatwasser is handig, maar ook duur. Daarom wil je zeker weten dat hij de vaat goed schoon en droog krijgt. Maar het is ook belangrijk dat een vaatwasser in je keuken past. We testen inbouwvaatwassers en vrijstaande vaatwassers. Zo koop je de beste vaatwasser voor je keuken.

Vaatwassers vergelijken

Bij ons vergelijk je vaatwassers natuurlijk op prijs. Zo betaal je niet te veel voor je nieuwe vaatwasser. Maar je kunt vaatwassers ook vergelijken op schoonwassen en drogen. Of kies bijvoorbeeld om vaatwassers te vergelijken op capaciteit. Zo weet je hoeveel vaat er in de vaatwasser past.