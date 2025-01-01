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Vaatwassers vergelijken

Laatste update van de test: 7 augustus 2026|

Wil je moeiteloos een glanzend schone vaat? Dan is een vaatwasser ideaal.

Keuzehulp

  • Bosch SMV4HVX14E
    BoschSMV4HVX14E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG GI72BREMEN
    AEGGI72BREMEN
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SMH4HVX14E
    BoschSMH4HVX14E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Whirlpool W8F HS61BS
    WhirlpoolW8F HS61BS
    Vrijstaand|15 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG NG72IC1MM  
    AEGNG72IC1MM  
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse C

    € 840,-

    Richtprijs

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 5663 SCVi Active E
    MieleG 5663 SCVi Active E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SBV6ZBX26E
    BoschSBV6ZBX26E
    Inbouw XXL|13 couverts|Energieklasse B
    Expert review

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG GI8700A2PN
    AEGGI8700A2PN
    Inbouw XXL|15 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG GI7235C1SZ
    AEGGI7235C1SZ
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse C

    € 1.150,-

    Richtprijs

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    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG NG72IC10SK
    AEGNG72IC10SK
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse C

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Siemens SN63HX16AE
    SiemensSN63HX16AE
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG GI7235A2SZ
    AEGGI7235A2SZ
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG GI7212A2SN
    AEGGI7212A2SN
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 7081 SCVi AutoDos
    MieleG 7081 SCVi AutoDos
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Siemens SN61HX02UN
    SiemensSN61HX02UN
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse D

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Siemens SN63HX16CN
    SiemensSN63HX16CN
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SMV6ZCX10E
    BoschSMV6ZCX10E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse B

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • IKEA Lagan (30627364)
    IKEALagan (30627364)
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    € 350,-

    Richtprijs

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

Vaatwassers getest 

Wij testen vaatwassers van grote merken als AEG, Bosch en Miele. De belangrijkste onderdelen uit onze test zijn schoonwassen en drogen. Want je wilt natuurlijk dat je vaat optimaal schoon wordt. En het is handig als je niet alles moet afdrogen als het uit de vaatwasser komt. 

Vaatwasser kopen 

Een vaatwasser is handig, maar ook duur. Daarom wil je zeker weten dat hij de vaat goed schoon en droog krijgt. Maar het is ook belangrijk dat een vaatwasser in je keuken past. We testen inbouwvaatwassers en vrijstaande vaatwassers. Zo koop je de beste vaatwasser voor je keuken. 

Vaatwassers vergelijken 

Bij ons vergelijk je vaatwassers natuurlijk op prijs. Zo betaal je niet te veel voor je nieuwe vaatwasser. Maar je kunt vaatwassers ook vergelijken op schoonwassen en drogen. Of kies bijvoorbeeld om vaatwassers te vergelijken op capaciteit. Zo weet je hoeveel vaat er in de vaatwasser past. 

Vaatwassers per merk