Beko-vaatwassers getest

Van Beko hebben we een flink aantal vaatwassers aan onze strenge tests onderworpen. We beoordelen de vaatwassers op de was- en droogprestaties, gebruiksgemak en het energieverbruik. In onze vergelijker zie je welke Beko-vaatwasser het beste bij jouw huishouden past.

Beko-vaatwasser kopen

Beko heeft een breed assortiment vaatwassers. Je kunt kiezen voor een vrijstaande Beko-vaatwasser die je kunt neerzetten waar je wilt. Zolang er natuurlijk water aan- en afvoer is. Of je kiest een Beko-vaatwasser voor inbouw. Die bouw je zo tussen de kastjes in dat hij precies bij je keuken past. Ook kun je kiezen voor een smalle Beko-vaatwasser of juist een grotere inbouwvaatwasser.

Bij het kiezen van een Beko-vaatwasser is het belangrijk om te letten op functies die jouw afwasroutine makkelijker maken. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een besteklade, of juist een bestekkorf. En met uitgestelde start kun je je vaat laten wassen op het moment dat je er niet bent, of ’s nachts. Ook hebben veel modellen een snelprogramma waarmee je binnen korte tijd schone vaat hebt.

Beko-vaatwassers zijn er in verschillende energieklasses. Kies een zuinige om energie te besparen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar helpt ook om je energiekosten te verlagen.

Let ten slotte bij de keuze op het geluidsniveau. Vooral als je een open keuken hebt of de vaatwasser vaak 's nachts wilt gebruiken.

Beko-vaatwassers vergelijken

Gebruik in de vergelijker de filters om tot de Beko-vaatwassers te komen die het best bij je passen. Je kunt dan de verschillende modellen naast elkaar zetten. Zo zie je snel de verschillen in functies, energieverbruik en prijs.

Door te vergelijken ontdek je welke Beko-vaatwasser het beste past bij jouw wensen en budget. Die kun je vaak meteen online bestellen, of ga naar een keukenwinkel bij jou in de buurt. Zij kunnen je ook helpen met het inbouwen.