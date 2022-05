Vaatwassers energieklasse A, B en C

Een energiezuinige vaatwasser is goed voor je portemonnee én het milieu. De meest energiezuinige vaatwassers hadden voorheen energieklasse A+++. In maart 2021 is het energielabel aangepast. De zuinigste vaatwassers hebben nu label A, B of C. Vind bij ons een zuinige vaatwasser.

Help mij kiezen

Keuzehulp Help mij kiezen

Help mij kiezen

Keuzehulp Help mij kiezen

Energiezuinige vaatwasser kopen

Met een zuinige vaatwasser bespaar je op energiekosten en hij is ook beter voor het milieu.

Op het energielabel vind je informatie over het energieverbruik van de vaatwasser. Het label heeft energieklasse A t/m G. Klasse A is het zuinigst, G het minst zuinig. Op het label staat ook het energie- en waterverbruik. Deze informatie gaat over het ecopgrogramma.

Voor de zuinigste vaatwasser kies je er een met een energieklasse van A, B, C of D. Je hebt daarin voldoende keuze in merken en modellen.

Energiezuinige vaatwassers vergelijken

Op het energielabel staat alleen informatie over het ecoprogramma. Wij testen behalve het ecoprogramma ook het hoofdprogramma, meestal is dat het automatische programma. Bekijk in onze vergelijker welke vaatwasser de vaat goed schoon wast en droogt. En vergelijk de vaatwassers op programmaduur, watergebruik en energiegebruik.

Je kunt de testresultaten bekijken en vergelijken met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap. Zo vind je bij ons een zuinige vaatwasser die je vaat goed schoon en droog krijgt.