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Vaatwassers energieklasse A, B en C

Laatste update van de test: 7 augustus 2026|

Een energiezuinige vaatwasser is goed voor je portemonnee én het milieu. De meest energiezuinige vaatwassers hadden voorheen energieklasse A+++. In maart 2021 is het energielabel aangepast. De zuinigste vaatwassers hebben nu label A, B of C. Vind bij ons een zuinige vaatwasser.

Keuzehulp

  • Bosch SMV4HVX14E
    BoschSMV4HVX14E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG GI72BREMEN
    AEGGI72BREMEN
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SMH4HVX14E
    BoschSMH4HVX14E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Whirlpool W8F HS61BS
    WhirlpoolW8F HS61BS
    Vrijstaand|15 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG NG72IC1MM  
    AEGNG72IC1MM  
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse C

    € 840,-

    Richtprijs

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 5663 SCVi Active E
    MieleG 5663 SCVi Active E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SBV6ZBX26E
    BoschSBV6ZBX26E
    Inbouw XXL|13 couverts|Energieklasse B
    Expert review

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG GI8700A2PN
    AEGGI8700A2PN
    Inbouw XXL|15 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG GI7235C1SZ
    AEGGI7235C1SZ
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse C

    € 1.150,-

    Richtprijs

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG NG72IC10SK
    AEGNG72IC10SK
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse C

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Siemens SN63HX16AE
    SiemensSN63HX16AE
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG GI7235A2SZ
    AEGGI7235A2SZ
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG GI7212A2SN
    AEGGI7212A2SN
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 7081 SCVi AutoDos
    MieleG 7081 SCVi AutoDos
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Siemens SN63HX16CN
    SiemensSN63HX16CN
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SMV6ZCX10E
    BoschSMV6ZCX10E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse B

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • IKEA Lagan (30627364)
    IKEALagan (30627364)
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    € 350,-

    Richtprijs

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Whirlpool W8F HP51BS
    WhirlpoolW8F HP51BS
    Vrijstaand|15 couverts|Energieklasse B

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

Energiezuinige vaatwasser kopen

Met een zuinige vaatwasser bespaar je op energiekosten en hij is ook beter voor het milieu.  

Op het energielabel vind je informatie over het energieverbruik van de vaatwasser. Het label heeft energieklasse A t/m G. Klasse A is het zuinigst, G het minst zuinig. Op het label staat ook het energie- en waterverbruik. Deze informatie gaat over het ecopgrogramma.

Voor de zuinigste vaatwasser kies je er een met een energieklasse van A, B, C of D. Je hebt daarin voldoende keuze in merken en modellen.

Energiezuinige vaatwassers vergelijken

Op het energielabel staat alleen informatie over het ecoprogramma. Wij testen behalve het ecoprogramma ook het hoofdprogramma, meestal is dat het automatische programma. Bekijk in onze vergelijker welke vaatwasser de vaat goed schoon wast en droogt. En vergelijk de vaatwassers op programmaduur, watergebruik en energiegebruik. 

Je kunt de testresultaten bekijken en vergelijken met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap. Zo vind je bij ons een zuinige vaatwasser die je vaat goed schoon en droog krijgt.

Vaatwassers per merk