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Een onderbouw vaatwasser heeft een eigen voorpaneel en geen bovenkant. Je bouwt hem in onder een keukenblad. Ze zijn alleen geschikt voor onderbouw en zijn niet vrijstaand te gebruiken. We helpen je een onderbouwvaatwasser kopen.
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
€ 500,-
Richtprijs
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
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Wassen
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Drogen
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Niet getest
Drogen
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Drogen
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Wassen
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Gebruiksgemak
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Wassen
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Drogen
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Gebruiksgemak
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Wassen
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Wassen
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Het aanbod van onderbouw vaatwassers, met eigen voorpaneel en zonder bovenkant, is beperkt. Je kunt ook voor een vrijstaande vaatwasser kiezen waar het bovenblad van af kan. Die bouw je ook in onder het keukenblad. Veel vrijstaande afwasmachines kun je ook gebruiken als onderbouwvaatwasser.
Vergelijk de onderbouwvaatwassers op opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op prijs, afmetingen, energieklasse, hoeveel servies erin kan en of hij een korf of lade heeft voor bestek. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je ook testresultaten van onderbouw afwasautomaten.
Wij beoordelen onderbouwvaatwassers in de test op een aantal belangrijke aspecten. We bekijken onder meer of de vaatwasser de vaat goed schoonwast. Ook of hij dat snel en stil doet en daarbij weinig energie en water gebruikt.