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Onderbouw vaatwassers

Laatste update van de test: 7 augustus 2026|

Een onderbouw vaatwasser heeft een eigen voorpaneel en geen bovenkant. Je bouwt hem in onder een keukenblad. Ze zijn alleen geschikt voor onderbouw en zijn niet vrijstaand te gebruiken. We helpen je een onderbouwvaatwasser kopen.

Keuzehulp

  • Siemens SN43ES22CE
    SiemensSN43ES22CE
    Onderbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • IKEA SÖDERBODA 805.767.48
    IKEASÖDERBODA 805.767.48
    Onderbouw|16 couverts|Energieklasse B

    € 500,-

    Richtprijs

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Smeg STX235CLLO
    SmegSTX235CLLO
    Onderbouw|13 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG FUS5360CZM
    AEGFUS5360CZM
    Onderbouw|13 couverts|Energieklasse D

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG FUE53610ZM
    AEGFUE53610ZM
    Onderbouw|13 couverts|Energieklasse D

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Smeg STX23CLLO
    SmegSTX23CLLO
    Onderbouw|13 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Smeg STFABWH3 
    SmegSTFABWH3 
    Onderbouw|13 couverts|Energieklasse B

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Smeg STFABBL3
    SmegSTFABBL3
    Onderbouw|13 couverts|Energieklasse B

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Smeg STFABCR3
    SmegSTFABCR3
    Onderbouw|13 couverts|Energieklasse B

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Smeg STFABRD3
    SmegSTFABRD3
    Onderbouw|13 couverts|Energieklasse B

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 1023 SCU
    MieleG 1023 SCU
    Onderbouw|12 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • AEG FEE53610ZM
    AEGFEE53610ZM
    Onderbouw|14 couverts|Energieklasse D
    Niet getest

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Beko BDDN36420D
    BekoBDDN36420D
    Onderbouw|14 couverts|Energieklasse E
    Niet getest

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • AEG FEB52630ZM
    AEGFEB52630ZM
    Onderbouw|13 couverts|Energieklasse E
    Niet getest

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Bosch SMU6ECS12E
    BoschSMU6ECS12E
    Onderbouw|14 couverts|Energieklasse A
    Niet getest

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Bosch SMU4ECS28E
    BoschSMU4ECS28E
    Onderbouw|14 couverts|A
    Niet getest

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • ATAG DW7214OMB
    ATAGDW7214OMB
    Onderbouw|14 couverts|Energieklasse B
    Niet getest

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Miele G 5832 SCU
    MieleG 5832 SCU
    Onderbouw|14 couverts|A
    Niet getest

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

Onderbouwvaatwasser kopen

Het aanbod van onderbouw vaatwassers, met eigen voorpaneel en zonder bovenkant, is beperkt. Je kunt ook voor een vrijstaande vaatwasser kiezen waar het bovenblad van af kan. Die bouw je ook in onder het keukenblad. Veel vrijstaande afwasmachines kun je ook gebruiken als onderbouwvaatwasser.

Onderbouwvaatwassers vergelijken

Vergelijk de onderbouwvaatwassers op opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op prijs, afmetingen, energieklasse, hoeveel servies erin kan en of hij een korf of lade heeft voor bestek. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je ook testresultaten van onderbouw afwasautomaten. 

Onderbouwvaatwassers getest  

Wij beoordelen onderbouwvaatwassers in de test op een aantal belangrijke aspecten. We bekijken onder meer of de vaatwasser de vaat goed schoonwast. Ook of hij dat snel en stil doet en daarbij weinig energie en water gebruikt. 

Vaatwassers per merk