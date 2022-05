Een onderbouw vaatwasser heeft een eigen voorpaneel en geen bovenkant. Je bouwt hem in onder een keukenblad. Ze zijn alleen geschikt voor onderbouw en zijn niet vrijstaand te gebruiken. We helpen je een onderbouwvaatwasser kopen.

Onderbouwvaatwasser kopen

Het aanbod van onderbouw vaatwassers, met eigen voorpaneel en zonder bovenkant, is beperkt. Je kunt ook voor een vrijstaande vaatwasser kiezen waar het bovenblad van af kan. Die bouw je ook in onder het keukenblad.

Onderbouwvaatwassers vergelijken

Vergelijk de onderbouwvaatwasser op opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op afmetingen, energieklasse, hoeveel servies erin kan, of hij een korf of lade heeft voor bestek en prijs. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je ook testresultaten.

Onderbouwvaatwassers getest

Wij beoordelen onderbouwvaatwassers in de test op een aantal belangrijke aspecten. We bekijken onder meer of de vaatwasser de vaat goed schoonwast. Ook of hij dat snel en stil doet en daarbij weinig energie en water gebruikt.