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Vrijstaande vaatwassers

Laatste update van de test: 7 augustus 2026|

Een vrijstaande vaatwasser staat los en heeft een afgewerkte buitenkant, meestal wit of RVS-kleurig. Vrijstaande vaatwassers zijn vaak iets goedkoper dan inbouwvaatwassers. We helpen je een goede vrijstaande vaatwasser te kiezen.

 

Keuzehulp

  • Whirlpool W8F HS61BS
    WhirlpoolW8F HS61BS
    Vrijstaand|15 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Whirlpool W8F HP51BS
    WhirlpoolW8F HP51BS
    Vrijstaand|15 couverts|Energieklasse B

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Beko BDFN26443G SilentWash
    BekoBDFN26443G SilentWash
    Vrijstaand|14 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 5611 SC ACTIVE BW
    MieleG 5611 SC ACTIVE BW
    Vrijstaand|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 5611 SC CS Front
    MieleG 5611 SC CS Front
    Vrijstaand|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 5811 SC ACTIVE PLUS CS
    MieleG 5811 SC ACTIVE PLUS CS
    Vrijstaand|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Wisberg WBDW44AS
    WisbergWBDW44AS
    Vrijstaand|16 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Whirlpool WH6FA14BN7A0X
    WhirlpoolWH6FA14BN7A0X
    Vrijstaand|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Beko BDFN26440W2
    BekoBDFN26440W2
    Vrijstaand|14 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Beko BDFN26440X2
    BekoBDFN26440X2
    Vrijstaand|14 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG FFB74917ZM
    AEGFFB74917ZM
    Vrijstaand|14 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • IKEA LAGAN 705.767.44
    IKEALAGAN 705.767.44
    Vrijstaand|13 couverts|Energieklasse E

    € 300,-

    Richtprijs

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SMS6ZCI11F
    BoschSMS6ZCI11F
    Vrijstaand|14 couverts|Energieklasse B

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Inventum VVW6008AW
    InventumVVW6008AW
    Vrijstaand|12 couverts|Energieklasse D

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Inventum VVW6008AB
    InventumVVW6008AB
    Vrijstaand|12 couverts|Energieklasse D

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SMS4EAI28E
    BoschSMS4EAI28E
    Vrijstaand|13 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Siemens SN23EC22AE
    SiemensSN23EC22AE
    Vrijstaand|13 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Siemens SN23EW28AE
    SiemensSN23EW28AE
    Vrijstaand|13 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

Vrijstaande vaatwasser kopen

Kun of wil je een vaatwasser niet in een keukenkastje bouwen, dan kies je een vrijstaande.

De meeste vrijstaande vaatwassers zijn ook geschikt voor onderbouw onder een aanrecht. Je kunt dan het bovenblad verwijderen. Check wel of de vaatwasser past. Niet alle vrijstaande vaatwassers hebben pootjes die je kunt verstellen. Je kunt dan ook geen doorlopende plint plaatsen.

Er is genoeg keuze uit vrijstaande afwasmachines. Elk model heeft zijn bijzondere eigenschappen. Zoek dus voordat je een vrijstaande vaatwasser gaat kopen uit wat je wilt. Wil je bijvoorbeeld een hele zuinige of hele stille? Een met besteklade, of bestekmand? Hoeveel couverts moeten erin passen?

Vaatwassers vergelijken

Zoek in de vergelijker uit welke eigenschappen de vaatwassers hebben. Vergelijk de vrijstaande vaatwassers op opties als uitgestelde start, vaatwasmiddelherkenning, resttijdindicatie en meer.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je ook de testresultaten. Dan kun je zien welke vrijstaande vaatwasser het best schoonwast en droogt, welke het zuinigst, stilst of het snelst is en welke het makkelijkst is in gebruik.

Heb je de vaatwasser die bij jou past gevonden, dan kun je hem via de vergelijker meteen kopen bij de webshop van je keuze.

Vaatwassers per merk