Een vrijstaande vaatwasser staat los en heeft een afgewerkte buitenkant, meestal wit of RVS-kleurig. Vrijstaande vaatwassers zijn goedkoper dan inbouwvaatwassers. We helpen je een goede vrijstaande vaatwasser te kiezen.

Vrijstaande vaatwasser kopen

Kun of wil je een vaatwasser niet in een keukenkastje bouwen, dan kies je een vrijstaande. Vaak kun je het bovenblad wel verwijderen en de vaatwasser onder het aanrechtblad plaatsen. Een vrijstaande vaatwasser heeft meestal geen pootjes die je kunt verstellen.

Er is genoeg keuze uit vrijstaande afwasmachines. Elk model heeft zijn bijzondere eigenschappen. Zoek dus voordat je een vrijstaande vaatwasser gaat kopen uit wat je wilt. Wil je bijvoorbeeld een hele zuinige of hele stille? Een met besteklade, of -korf? Hoeveel couverts moeten erin passen?

Vaatwassers vergelijken

Zoek in de vergelijker uit welke eigenschappen de vaatwassers hebben. Vergelijk de vrijstaande vaatwassers op opties als uitgestelde start, vaatwasmiddelherkenning, resttijdindicatie en meer.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je ook de testresultaten. Dan kun je zien welke vrijstaande vaatwasser het best schoonwast en droogt, welke het zuinigst, stilst of het snelst is en welke het makkelijkst is in gebruik.

Heb je de vaatwasser die bij jou past gevonden, dan kun je hem via de vergelijker meteen kopen bij de webshop van je keuze.